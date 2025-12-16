Ataparon a dos mulas que habían ingerido más 185 cápsulas de cocaína en un tour de compras que se dirigía a Buenos Aires

La Gendarmería Nacional detuvo a dos ciudadanos bolivianos que transportaban cápsulas de cocaína en su abdomen en la Ruta Nacional 34

Dos hombres de nacionalidad boliviana fueron detenidos en la localidad de Ceres, provincia de Santa Fe, tras descubrirse que habían ingerido más de 2 kilos de cocaína durante un operativo de control en la Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 387.

El procedimiento, que evitó un desenlace potencialmente fatal para los involucrados, se enmarcó en los operativos de control planificados en corredores estratégicos para combatir el narcotráfico. Este fue realizado el jueves 4 de diciembre por efectivos de la Sección Seguridad Vial “Ceres”, dependiente del Escuadrón Seguridad Vial “Rafaela”, mientras inspeccionaban un ómnibus que operaba como “tour de compras” hacia Buenos Aires.

El operativo inició cuando el perro detector de drogas “Sasha” marcó positivamente un equipaje de mano y la mano de uno de los sospechosos, aunque no se halló droga en los bolsos. Durante el control, los agentes advirtieron que dos pasajeros presentaban signos evidentes de malestar y, tras ser interrogados, reconocieron haber ingerido cápsulas con estupefacientes para su traslado.

Uno de los detenidos comenzó a vomitar cápsulas envueltas en material gomoso. Ante la situación, los gendarmes informaron lo ocurrido a la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela del fuero federal, que dispuso el inmediato traslado de ambos al Hospital de Ceres para su asistencia médica.

Los detenidos, identificados como A.R.R. y S.Q.C., habían partido desde San Ramón de la Nueva Orán, Salta, con destino a Buenos Aires

Bajo supervisión de profesionales de la salud, se practicaron placas radiográficas que confirmaron la presencia de cuerpos extraños en el tracto digestivo de los pasajeros. Posteriormente, los implicados expulsaron un total de 185 cápsulas.

Las pruebas realizadas por personal de Criminalística y Estudios Forenses determinaron que el contenido era clorhidrato de cocaína, sumando un peso total de 2 kilos 451 gramos. Los especialistas subrayaron que la ruptura de una sola cápsula podría haber resultado letal para los transportistas, un riesgo inherente a quienes actúan como “mulas”. Por disposición del magistrado interviniente, se ordenó el secuestro del estupefaciente y la detención de los ciudadanos involucrados.

La investigación determinó que los imputados, identificados como A. R. R. y S. Q. C., habían abordado el micro en San Ramón de la Nueva Orán, Salta, con destino final en la Ciudad de Buenos Aires, según consignó el Ministerio Público Fiscal. Uno de ellos portaba 93 cápsulas (1.239 gramos) y el otro 92 cápsulas (1.212,3 gramos). Además, se constató que uno de los acusados ya había sido condenado en Brasil a cinco años y diez meses de prisión por un delito similar, dato confirmado por Jorge Onel, el fiscal federal de Rafaela.

En la audiencia realizada el viernes posterior al hecho, el juez federal subrogante de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa, hizo lugar al pedido del fiscal y ordenó la prisión preventiva por 120 días para ambos ciudadanos bolivianos. El agente consular de Bolivia en Rosario participó de la audiencia de manera remota. El magistrado también autorizó el secuestro de dos teléfonos celulares pertenecientes a los sospechosos. Los acusados se negaron a declarar.

Luego, imputaron al conductor del vehículo, para quien Onel solicitó una prisión preventiva de 120 días, que finalmente terminó otorgándose.

El caso quedó caratulado como transporte de estupefacientes, figura prevista en la Ley 23.737, y los detenidos permanecerán alojados en dependencias de la Gendarmería Nacional mientras avanza la investigación penal.

El operativo antidrogas en Ceres permitió incautar 185 cápsulas plásticas con cocaína, con un peso total de 2 kilos 451 gramos

A finales de noviembre, sobre la Ruta Nacional N° 34, también en un control vehicular en la jurisdicción de Ceres, Gendarmería Nacional halló 100 kilos de cocaína en panes ocultos en los paneles de una Jeep Cherokee, tras una requisa y con uso del can detector de estupefacientes.

En esta causa, el juez Aurelio Cuello Murúa dispuso la prisión preventiva del imputado, oriundo de Córdoba, por 120 días y el secuestro de la droga.