Balearon a un chofer de un auto de aplicación durante un robo en Lomas de Zamora

El peculiar detalle que tenía el arma que le secuestraron al detenido: una cinta roja

Un chofer de un auto de aplicación resultó herido tras ser baleado durante un intento de asalto en el partido de Lomas de Zamora. El remisero, un policía de la Bonaerense retirado de 59 años, está vivo de milagro: el tiro le dio en la oreja. En ese contexto, agentes de la SubDDI local lograron aprehender a un sospechoso y le secuestraron un arma.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que todo sucedió este domingo luego de que el chofer aceptara un viaje solicitado mediante la aplicación con la que trabaja. Al llegar al lugar indicado, se subió una pareja a su coche. En la intersección de Camino la Rivera Sur y Evaristo Carriego, ambos pasajeros desnudaron sus verdaderas intenciones.

Según la denuncia de la víctima, tras tomar el viaje y avanzar unas cuadras, el pasajero masculino lo amenazó con un arma de fuego para robarle el vehículo. En medio de un forcejeo dentro del automóvil, se produjo una detonación que impactó a la víctima a la altura de la oreja, causándole una lesión. Acto seguido, el agresor huyó a pie.

Personal de la SubDDI Lomas de Zamora y del GTO de la Seccional 10ª de la Bonaerense desplegaron un operativo rastrillaje en la zona. Minutos después, en las calles Figueredo y Andrés Bello, lograron ubicar y detener al sospechoso, identificado como N.E.A. (22), según confirmaron voceros a este medio.

El sospechoso detenido por balear al chofer

Durante la detención, los policías secuestraron un revólver Dos Leones calibre .32 largo, con un proyectil sin disparar y signos recientes de haber sido utilizado, además de presentar detalles particulares como una cinta roja en el arco guarda monte y empuñadura plástica tipo madera sujeta con bandas elásticas.

La causa es investigada por Unidad Función de Instrucción y Juicio N°6, a cargo del fiscal Daniel Vaqueiro, y el Juzgado de Garantías en turno del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, desde donde se dispuso la imputación formal del detenido por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y lesiones.

No fue el único caso este fin de semana. Este domingo a la madrugada, en otro intento de robo en la localidad de Gregorio de Laferrere, un policía de civil que manejaba un auto de aplicación mató a un sospechoso de 16 años.

El fallecido tenía una causa previa y otros dos ingresos a comisaría pese a su corta edad y había salido de un instituto de menores hace un mes.

El intento de robo ocurrió en la intersección de las calles Martín Coronado y Sudamérica, en el partido de La Matanza, y la causa por la tentativa de robo y la muerte del ladrón la investiga el fiscal Claudio Fornaro de la UFI de Homicidios de ese departamento judicial.

Los delincuentes simularon ser pasajeros, pero, no bien se subieron al coche, sacaron un arma e intimidaron al chofer para robarle el auto. El oficial de la Bonaerense se defendió con su pistola, disparó una vez y los delincuentes escaparon.

No llegaron muy lejos, uno de los sospechosos cayó sobre la vereda. El cómplice del herido escapó y el adolescente que recibió el disparo fue subido a un coche y llevado hasta el Hospital Néstor Kirchner, donde no pudieron salvarle la vida.

En paralelo, el policía que frustró el intento de asalto se presentó en una comisaría de la zona para denunciar lo sucedido.

El ladrón fallecido fue identificado como Isaías Portilla, de 16 años, y tenía antecedentes penales. Había sido detenido el pasado 1 de octubre por un robo agravado en poblado y en banda y un mes atrás había recuperado su libertad. Previo a eso, lo habían detenido dos veces en abril pasado.