Había salido hace un mes de un instituto de menores y murió al intentar robarle a un policía: tenía solo 16 años

Ocurrió en la localidad de Gregorio de Laferrere esta madrugada, cuando un oficial de la Bonaerense que manejaba un auto de aplicación se defendió del asalto de dos presuntos pasajeros

Todo sucedió en la intersección
Todo sucedió en la intersección de las calles Martín Coronado y Sudamérica

Un intento de robo en la localidad de Gregorio de Laferrere a un policía de civil que manejaba un auto de aplicación como trabajo extra terminó con un sospechoso de 16 años muerto este domingo a la madrugada, informaron fuentes oficiales a Infobae. Y contaron que el fallecido tenía una causa previa y otros dos ingresos a comisaría pese a su corta edad y que había salido de un instituto de menores hace un mes.

El intento de robo ocurrió en la intersección de las calles Martín Coronado y Sudamérica, en el partido de La Matanza, y la causa por la tentativa de robo y la muerte del ladrón la investiga el fiscal Claudio Fornaro de la UFI de Homicidios de ese departamento judicial.

Hasta esa esquina de Laferrere llegó esta madrugada un oficial de la Policía Bonaerense de 25 años, que está de licencia en sus funciones en el Comando Patrulla de Lomas de Zamora hasta el próximo 20 de diciembre. Manejaba su Chevrolet Cruze blanco luego de que le solicitaran un servicio por la aplicación de viajes con la que trabaja como remis.

Al coche del policía se subieron los dos pasajeros, dos jóvenes que, de inmediato, intimidaron al chofer con un arma para robarle el auto. No sabían que era policía y el oficial se defendió: sacó su pistola marca Taurus G3 y disparó una vez. Los ladrones se bajaron y se fueron corriendo.

“En ese contexto, se comenzaron a agrupar varios vecinos y, por temor a su integridad física, el policía nuevamente efectuó dos detonaciones de arma de fuego al piso para dispersar a la gente que lo quería ir a buscar”, completaron las fuentes del caso consultadas por este medio.

El policía se subió al coche y dio una vuelta manzana. Al retornar a la esquina donde ocurrieron los hechos, observó que uno de los dos sospechosos que le quisieron robar estaba tirado en la vereda, herido.

“Cuando el otro delincuente lo vio volver, dejó al cómplice tirado y salió corriendo”, detallaron. En paralelo, otro coche, un Chevrolet Prisma Gris, apareció en la escena, subió al sospechoso herido y se lo llevó al Hospital Néstor Kirchner. Tenía una herida de bala entre el pecho y el abdomen.

Para esta altura, un llamado al 911 daba cuenta de los disparos en la zona y, mientras desde el hospital reportaban que había ingresado un herido de arma de fuego que, tras recibir las primeras atenciones médicas, había fallecido; en la Comisaría Sur 1ª de Laferrere se presentaba el policía que había sido víctima del robo.

El policía les contó a sus colegas que es oficial y presta servicio en el Comando Patrulla de Lomas de Zamora, que estaba de licencia y que se encontraba trabajando para una aplicación de viajes cuando le quisieron robar y se defendió a los tiros.

Fuentes del caso comentaron que el ladrón fallecido fue identificado como Isaías Portilla, de 16 años, y que tenía antecedentes. Había sido detenido el pasado 1 de octubre por un robo agravado en poblado y en banda y un mes atrás había recuperado su libertad. Previo a eso, lo habían detenido dos veces en abril pasado.

