Crimen y Justicia

El caso Loan: piden elevar el monto de la recompensa y actualizar la foto del nene con envejecimiento digital

El Juzgado Federal de Goya ordenó una serie de medidas urgentes en la investigación que responde a reiterados pedidos de la querella y busca acelerar la producción de pruebas

Loan cumplió los 6 años
Loan cumplió los 6 años estando desaparecido

El Juzgado Federal de Goya ordenó una serie de medidas urgentes en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 6 años que visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio. Lo hizo como respuesta a los reiterados pedidos de la querella y para acelerar la producción de prueba y la actualización de los sistemas de alerta y recompensa. Así, solicitó un envejecimiento forense de la foto del niño y que se eleve el monto que se ofrece para quien aporte datos claves a la causa.

El conflicto central que atraviesa la causa es la tensión entre la necesidad de celeridad en la búsqueda de Loan y las demoras en la ejecución de medidas clave solicitadas. La Justicia así dispuso que en un plazo de 48 horas se revise el estado de los pedidos realizados por la querella, algunos de los cuales datan de abril y julio y, según consta en el expediente, aún no se habrían materializado.

En caso de persistir la demora, desde el Juzgado se ordenó que se informe el motivo y se extreme la urgencia en la tramitación, recordando que se trata de una investigación en curso sobre un menor de edad cuyo paradero se desconoce.

Entre las medidas más relevantes, se hizo lugar a la solicitud de implementar técnicas de envejecimiento forense (Age Progression) sobre la imagen de Loan, una herramienta que permite generar una proyección actualizada de su rostro para facilitar su identificación.

Los papás de Loan
Los papás de Loan

La resolución instruye al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, para que coordine la realización de este procedimiento, y en caso de no poder hacerlo, que lo derive al organismo estatal competente. Para la Justicia, es una necesidad “optimizar los recursos de búsqueda y cooperación ciudadana”, compartiendo el criterio de la querella sobre la importancia de contar con una imagen actualizada que pueda ser reconocida en caso de que el niño sea visto.

Una vez obtenida la imagen actualizada mediante el envejecimiento forense, se ordenó su remisión a Interpol Argentina para su incorporación al sistema internacional y se dispuso su difusión pública a través de los mecanismos previstos en el Sistema de Alerta Sofía y los medios de comunicación masivos.

La resolución enfatiza que la finalidad de esta medida es “evitar cualquier demora en la prosecución del trámite cuya finalidad es al tener esta imagen actualizada a cómo se vería hoy el menor para ser difundida y masivizada nuevamente con datos nuevos en pos de los objetivos trazados en la búsqueda e investigación”.

También se hizo lugar al pedido de la querella para que, una vez actualizada la imagen, se incorpore el caso y los datos de Loan al sistema ALERT.AR, una plataforma oficial de difusión inmediata ante casos de desaparición de personas que opera mediante notificaciones masivas en teléfonos móviles, redes oficiales y canales digitales interinstitucionales. Según la resolución, la utilización de ALERT.AR permitirá “complementar el alcance de Alerta Sofía y asegurar la actualización de la información en todos los dispositivos del ecosistema federal de alertas tempranas”.

Las fotos del día de
Las fotos del día de la desparición del niño

Subir el monto de la recompensa

Otro punto central de la resolución es la solicitud de actualización del monto de la recompensa ofrecida por datos que permitan dar con el paradero de Loan.

Actualmente, la suma vigente es de $5.000.000, pero la querella consideró que “se presenta no solo como insuficiente, sino también como desproporcionada e incongruente frente a la magnitud del caso, la gravedad del hecho investigado, la sensibilidad social que lo rodea y el estándar económico real del país al momento de la desaparición. Tal monto resulta ridículo e ilógico si se lo compara con los parámetros que el propio Estado Nacional ha aplicado en otros casos de desaparición de personas, incluso aquellos de menor repercusión pública, donde se han dispuesto recompensas significativamente superiores”.

La Justicia ordenó oficiar al Ministerio de Seguridad de la Nación para que evalúe el incremento de la recompensa, en línea con lo solicitado por la familia.

En el plano de la investigación técnica, se dio vista a la fiscalía y a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) sobre el pedido de peritajes científicos y técnicos sobre dos vehículos: un Ford Ka y una Ford Ranger, ambos señalados por la querella como potencialmente vinculados al hecho investigado.

El naranjal de 9 de
El naranjal de 9 de Julio

La resolución detalla que los estudios solicitados incluyen el desarme de piezas, búsqueda y análisis de ADN —ya se detectó material genético masculino, aunque sin posibilidad de establecer compatibilidad—, inspección de módulos informáticos y sensores, y reconstrucción de trayectorias y posibles recorridos.

La querella sostuvo que “ambos vehículos podrían haber sido utilizados en relación directa o accesoria con el hecho delictivo investigado, y su análisis resulta indispensable para confirmar o descartar hipótesis en curso”.

