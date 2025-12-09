Crimen y Justicia

Violento asalto en Córdoba: cuatro chicas que salían del boliche atacaron a golpes a una panadera para robarle

Ocurrió este lunes en la capital provincial. Las asaltantes fueron aprehendidas a las pocas cuadras del lugar del hecho. El video del brutal ataque

Córdoba: el brutal ataque de cuatro adolescentes que salieron de un boliche, irrumpieron en una panadería y le robaron a una empleada

La empleada de una panadería ubicada en el barrio Zumarán de la ciudad de Córdoba fue víctima este lunes de un violento robo: en las primeras horas de su jornada laboral, cuatro adolescentes que salían de un boliche irrumpieron en el comercio, la atacaron a golpes y robaron parte de sus pertenencias. Las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas dentro del local -al igual que las municipales- fueron determinantes para identificar y aprehender a las sospechosas.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que el hecho ocurrió en una panadería ubicada en sobre boulevard Los Granaderos al 2.000, entre Platón y Bartolomé Argensola.

Según muestra el video que encabeza esta nota, el reloj marcaba las 7.47 cuando las cuatro asaltantes ingresaron al local de panificados con fines de robo. Al ser entrevistada por el personal policial, la víctima contó que, sin mediar palabras, las agresoras se abalanzaron sobre ella, que se encontraba del otro lado del mostrador, y comenzaron a atacarla a golpes.

Las cuatro asaltantes le propinaron una feroz paliza a la empleada y se dieron a la fuga con su teléfono celular.

En menos de 20 segundos, una de las sospechosas le robó el teléfono celular de la trabajadora y tanto ella como sus cómplices huyeron a pie del lugar.

La grabación también muestra el momento en que un vecino, que vestía una remera de color rojo y bermudas oscuras, apareció corriendo en la escena, en su intento por detener la fuga de las atacantes.

Un vecino se percató del asalto y corrió a toda velocidad para intentar atrapar a las sospechosas.

Tras un llamado al 911, personal de la Policía provincial dispuso un inmediato operativo para dar las delincuentes. Con la ayuda de algunos vecinos de la zona, los agentes lograron aprehender a dos de ellas y recuperar el teléfono robado en el cruce de Bernis y Bartolomé Argensola, en el barrio Los Paraísos, a tan solo dos cuadras de la panadería asaltada.

Las dos ladronas restantes, en tanto, fueron capturadas cuando circulaban por avenida Cornelio Saavedra al 200, en el barrio San Martín.

El caso se suma a una seguidilla de asaltos similares ocurridos en los últimos días, donde comercios de diferentes zonas se convirtieron en blanco de robos.

Días atrás, por ejemplo, se conoció un hecho de similares características en una reconocida heladería de la ciudad de Mar del Plata, donde dos ladrones encapuchados ingresaron al local, amenazaron a una empleada y le robaron.

El hecho ocurrió en un local de la cadena Grido ubicado en la avenida Colón al 8700, donde una dupla de delincuentes armados y con los rostros cubiertos irrumpió en el lugar y sorprendió a la empleada, una mujer de 30 años que en ese momento trabajaba en el depósito.

El video del brutal asalto

Tras amenazarla con un arma de fuego, le robaron dinero y su teléfono celular. Luego se dieron a la fuga, tal como presuntamente lo habrían planeado: afuera, otros dos cómplices los esperaban con motos 110cc para facilitar la huida. Ambos están prófugos.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad instalada en el interior del comercio se puede observar toda la secuencia en detalle: dos delincuentes que ingresaron al local vacío y una empleada que apenas alcanzó a balbucear un “ey” antes de comenzar a gritar ante la violencia del asalto. Cerca de dos minutos después, una clienta entró al comercio, pero se retiró en segundos al advertir la escena desde el fondo.

Antes de escapar, los ladrones intentaron forzar la caja fuerte, aunque no lograron llevarse nada. Tras el asalto, se inició una investigación por robo agravado que culminó el pasado viernes con la detención de un hombre de 42 años.

Interviene en la causa el fiscal Fernando Berlingieri, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego”.

