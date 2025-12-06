Crimen y Justicia

Pánico y gritos durante un violento asalto en una heladería de Mar del Plata: hay un detenido

El episodio fue en un local de Grido ubicado en Avenida Colón. Todavía hay tres prófugos. El video del robo

El video del brutal asalto.

El pasado sábado, una famosa heladería de Mar del Plata fue blanco de un nuevo hecho de inseguridad en la ciudad y testigo de la situación de pánico que vivió una de sus empleadas. Ese mediodía, en un momento donde no había clientes en el negocio, dos ladrones encapuchados ingresaron al local, la amenazaron y le robaron. Una secuencia que quedó registrada en las cámaras de seguridad que fueron clave para identificar a los sospechosos. Así, en las últimas horas, uno de ellos fue detenido por la Policía local..

Según indicaron fuentes policiales, el hecho ocurrió el 29 de noviembre en un local de la cadena Grido ubicado en la avenida Colón al 8700. Pasadas las 13, una dupla de delincuentes armados y con los rostros cubiertos irrumpió en el lugar y sorprendió a la empleada, una mujer de 30 años que en ese momento trabajaba en el depósito.

El allanamiento para detener al imputado de 42 años.

Tras amenazarla con un arma de fuego, le robaron dinero y su teléfono celular. Luego se dieron a la fuga, tal como presuntamente lo habrían planeado: afuera, otros dos cómplices los esperaban con motos 110cc para facilitar la huida. Ambos están prófugos.

El hecho fue inmediatamente denunciado al 911. Minutos después, arribaron al lugar agentes locales que se entrevistaron con la víctima y le brindaron atención. Según indicaron, la empleada sufrió heridas leves en el rostro.

El detenido es conocido como
El detenido es conocido como "El Pelado"

En las imágenes adjuntas en esta nota se puede observar toda la secuencia en detalle: dos delincuentes que ingresaron al local vacío y una empleada que apenas alcanzó a balbucear un “ey” antes de comenzar a gritar ante la violencia del asalto. Cerca de dos minutos después, una clienta entró al comercio, pero se retiró en segundos al advertir la escena desde el fondo.

El episodio duró poco más de dos minutos y medio. Si bien la cámara principal de la heladería no llega a mostrar el violento robo -que ocurrió en el depósito- si captó el audio del momento donde se escucha la desesperación de la mujer mientras la amenazabas.

Antes de escapar, los ladrones intentaron forzar la caja fuerte, aunque no lograron llevarse nada.

Según pudo saber Infobae, tras el asalto, se inició una investigación por robo agravado que culminó este viernes con la detención de un hombre de 42 años. El sospechoso fue localizado en una vivienda del barrio Villa Gascón, en la calle homónima al 7700.

Las fuentes agregaron que el Gabinete Técnico Operativo (GTO) logró identificarlo como el que actuó de campana durante el asalto. Se trata del primer hombre que ingresó al local, aunque luego salió y permaneció afuera a bordo de una moto Honda Biz.

Las imágenes del allanamiento.
Las imágenes del allanamiento.

El detenido posee un extenso prontuario: antecedentes por resistencia a la autoridad, robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, allanamiento por homicidio, captura activa por robo calificado, robo, robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego —cometido en poblado y en banda—, tentativa de robo agravado por arma de fuego y tenencia y portación ilegal de arma de guerra, entre otros.

Interviene en la causa el fiscal Fernando Berlingieri, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego”. El imputado deberá presentarse en el Palacio de Tribunales.

Las autoridades aseguraron que continúan con las tareas investigativas para identificar a los demás involucrados en el hecho.

