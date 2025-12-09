Crimen y Justicia

Arrestaron a un hombre que violó una orden de restricción, mantuvo retenida a su ex y la amenazó con un cuchillo

El hecho ocurrió dentro de la vivienda de la víctima en el barrio Autódromo. El agresor fue trasladado a la cárcel de Batán

Un hombre violó la restricción
Un hombre violó la restricción de su expareja, la mantuvo retenida en su casa y fue apresado en Mar del Plata

Este domingo, en el barrio Autódromo, en la ciudad de Mar del Plata, un hombre de 37 años fue aprehendido por violar una restricción de acercamiento y mantener retenida contra su voluntad a su ex pareja, una mujer de 38, en el interior de una vivienda. La actuación de la Policía evitó que la situación derivara en consecuencias más graves.

El hecho se inició cuando una llamada al 911 alertó sobre la posible comisión de un delito en el interior de una casa. Por ello, el personal del Comando de Patrullas se desplazó rápidamente al lugar y encontró al sospechoso en el inmueble, donde no debía estar por la existencia de una medida cautelar vigente.

Después de dialogar con el agresor, los uniformados lograron que depusiera su actitud y procedieron a detenerlo sin que la situación escalara.

Según informó La Capital, fuentes policiales precisaron que la Fiscalía de Flagrancia dispuso el traslado del hombre a la Unidad Penal N.º 44 del Complejo Penitenciario de Batán y el secuestro de un arma blanca, presuntamente utilizada para amenazar a la víctima.

Según el testimonio de la mujer afectada, su ex pareja la habría mantenido incomunicada en el interior de la vivienda y la habría amenazado con un cuchillo durante un período indeterminado. La víctima logró dar aviso a las autoridades pese a las restricciones impuestas por el hombre.

La causa fue caratulada como desobediencia, amenazas calificadas, violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad. Estos delitos contemplan penas agravadas cuando están vinculados a casos de violencia familiar o de género, de acuerdo al marco normativo vigente.

El hombre quedó sujeto a la investigación y en los próximos días se le tomará declaración indagatoria. La representación legal de la víctima solicitó medidas adicionales para reforzar su seguridad.

Una mujer denunció que su ex pareja entró por una ventana y la violó en su casa

A mediados del mes pasado, una mujer de 30 años denunció que su ex pareja entró a su casa sin permiso por una ventana y la violó en la localidad bonaerense de Billinghurst, en el partido de San Martín. Posteriormente, el acusado fue detenido.

Las autoridades de la Comisaría Quinta de Billinghurst tomaron conocimiento del hecho después de qué la víctima se acercara para declarar lo ocurrido.

Según indicó la denunciante, el acusado, un hombre de 45 años identificado como Carlos Fabián Galiano, apodado “Peca”, entró de manera ilegal a su vivienda y la atacó sexualmente. Después de ello, el hombre escapó, y su paradero se desconocía hasta ese momento.

La mujer expuso que radicó 35 denuncias penales previas contra Galiano por episodios de violencia de género, amenazas, desobediencia judicial, lesiones leves y abuso sexual.

También relató que sobre el acusado pesaba una restricción perimetral vigente, que había sido dictada por el Juzgado de Garantías N.º 1 de San Martín. Según lo aportado en la denuncia, esa medida fue desobedecida por el acusado en varias ocasiones previas.

A raíz del caso y del pedido de la fiscal Paola Campos (titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 14 de San Martín) y del Juzgado de Garantías N.º 4, a cargo del juez Alberto Brizuela, efectivos del Departamento de Casos Especiales de la Policía Bonaerense realizaron un operativo en la zona para dar con el imputado.

Los agentes organizaron el procedimiento luego de establecer que Galiano pasaba las noches en José León Suárez. Así, durante el operativo, los detectives de la fuerza detuvieron al acusado en la intersección de las calles 7 y Salvador Debenedetti, en el mismo distrito.

Tras la detención, el Ministerio Público Fiscal avaló las actuaciones policiales. Luego dispusieron el traslado del detenido y toda la documentación correspondiente ante el juez interviniente.

hombrerestricciónexparejaretenidadetenidoMar del Plata

