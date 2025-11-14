Crimen y Justicia

Una mujer denunció que su ex pareja entró por una ventana y la violó en su casa

La denunciante dijo ante la policía que ya había hecho 35 denuncias penales contra el acusado por violencia de género, amenazas, desobediencia, lesiones leves y abuso sexual, y que tenía una restricción perimetral

Guardar
El acusado, Carlos Fabián Galiano,
El acusado, Carlos Fabián Galiano, tras ser detenido

Una mujer de 30 años denunció que su ex pareja entró a su casa sin permiso por una ventana y la violó en la localidad bonaerense de Billinghurst, en el partido de San Martín. Posteriormente, el acusado fue detenido.

De acuerdo con fuentes policiales, las autoridades de la Comisaría Quinta de Billinghurst tomaron conocimiento del hecho después de que Y., la víctima, se acercara para declarar lo ocurrido.

Según indicó la denunciante, el acusado, un hombre de 45 años identificado como Carlos Fabián Galiano, apodado “Peca”, entró de manera ilegal a su vivienda y la atacó sexualmente. Después de ello, el hombre escapó, y su paradero se desconocía hasta ese momento.

La mujer expuso que radicó 35 denuncias penales previas contra Galiano por episodios de violencia de género, amenazas, desobediencia judicial, lesiones leves y abuso sexual.

También relató que sobre el acusado pesaba una restricción perimetral vigente, que había sido dictada por el Juzgado de Garantías N°1 de San Martín. Según lo aportado en la denuncia, esa medida fue desobedecida por el acusado en varias ocasiones previas.

A raíz del caso y del pedido de la fiscal Paola Campos (titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°14 de San Martín) y del Juzgado de Garantías N°4, a cargo del juez Alberto Brizuela, efectivos del Departamento de Casos Especiales de la Policía Bonaerense realizaron un operativo en la zona para dar con el imputado.

Los agentes organizaron el procedimiento luego de establecer que Galiano pasaba las noches en José León Suárez. Así, durante el operativo, los detectives de la fuerza detuvieron al acusado en la intersección de las calles 7 y Salvador Debenedetti, en el mismo distrito.

Tras la detención, el Ministerio Público Fiscal avaló las actuaciones policiales. Luego dispusieron el traslado del detenido y toda la documentación correspondiente ante el juez interviniente.

Galiano será indagado en las próximas horas.

Un caso que terminó en condena en Corrientes

En la provincia de Corrientes, recientemente la Justicia resolvió un caso de un hombre que violó a su ex pareja y también a la hija de ella, una menor de edad. El Tribunal Oral Penal N°1 de la ciudad de Saladas sentenció al violador a 15 años de prisión de cumplimiento efectivo.

El acusado fue hallado culpable de dos hechos distintos: abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia con la menor, y abuso sexual con acceso carnal contra la madre, ambos en el entorno familiar.

Los jueces Darío Alejandro Ortiz, María Mercedes Leconte y Ana Figueredo dictaron el fallo en un juicio oral donde participaron el fiscal Osvaldo Leonardo Ojeda y la Asesora de Menores Gladis Aguirre, quienes representaron los intereses de las víctimas.

Pese a la condena, el imputado continuará bajo arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme, mientras se esperan los fundamentos completos del fallo y una eventual apelación.

Además, se ordenó notificar la resolución al Registro Nacional de Reincidencia y al Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes.

