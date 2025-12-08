Crimen y Justicia

Cayó un miembro de la banda que se dedica a robar motos a conductores de aplicación en La Plata

El detenido era buscado desde principios de noviembre, cuando participó de un robo a un trabajador. En ese momento, lo amenazaron con un arma, forcejearon y la pistola se disparó. Afortunadamente, la víctima no resultó herida

El joven detenido está acusado de integrar la banda que robo la moto de un repartidor de una aplicación en La Plata (0221)

Un nuevo capítulo se abrió en la investigación sobre el violento robo a un chofer de viajes en moto por aplicación, registrado en noviembre en Melchor Romero, La Plata, a partir de la detención de un joven de 22 años, sindicado como miembro de la banda que cometió el hecho.

La víctima, cuya identidad permanece bajo reserva, fue sorprendida en horas de la noche del 9 de noviembre luego de acudir a un domicilio tras aceptar un viaje solicitado por una supuesta pasajera.

Al arribar al cruce de 528 entre 155 y 156, fue abordado por dos delincuentes armados que lo intimidaron y, en medio del forcejeo, dispararon un arma de fuego, aunque sin lograr provocar lesiones.

El ataque culminó con el robo de su motocicleta Siam Nomad 150 cc, utilizada para trabajar en la aplicación, y la fuga de los agresores. Tras la denuncia y la rápida convocatoria policial, la UFI 11 encabezada por el fiscal Álvaro Garganta, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 5, inició las tareas para identificar y detener a los responsables.

Desde un primer momento, la investigación se enfocó en el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, testimonios de vecinos y tareas encubiertas en el barrio.

Según confirmaron fuentes judiciales, uno de los sospechosos fue individualizado como un joven de 22 años que, al conocerse la orden de detención emitida por la fiscalía el pasado 3 de diciembre, abandonó su domicilio en 156 y 528 y comenzó a moverse por diferentes viviendas de Melchor Romero para dificultar su localización.

La víctima realizaba viajes en moto por aplicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras varios días de rastrillajes y vigilancia, el sospechoso fue finalmente interceptado por personal policial en la vía pública, en las inmediaciones de 154 y 33 bis. En ese momento, se dispuso su arresto y traslado a sede judicial, donde enfrentará cargos por robo calificado y uso de arma de fuego.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, el avance se dio en simultáneo con una serie de allanamientos en domicilios vinculados a robos cometidos con el mismo modus operandi en la zona oeste platense.

En el marco de los operativos, la Policía logró recuperar la moto Siam Nomad de la víctima y secuestrar varias armas de fuego, entre ellas una pistola de fabricación casera utilizada en distintos hechos delictivos.

Parte de los implicados pertenecen al grupo conocido como “Los Mendieta”, integrado por mayores y menores de edad.

Durante los procedimientos, también fue detenido un adolescente de 17 años, quien quedó en libertad tiempo después, mientras que los adultos detenidos quedaron a disposición de la Justicia y enfrentaron investigaciones por varios cargos similares.

El nuevo detenido será indagado en las próximas horas por el fiscal Garganta, mientras avanza la identificación de otros integrantes de la organización.

Además de la investigación penal, la Policía realiza tareas de prevención y patrullaje reforzado para evitar nuevos episodios de características similares, especialmente en horarios nocturnos y zonas periurbanas.

Los elementos incautados, tanto la motocicleta como las armas y demás pruebas recolectadas, permanecen en custodia judicial. La investigación a partir de ahora sigue su curso con el objetivo de determinar el grado de participación de cada integrante de la banda en los distintos robos denunciados, así como el posible vínculo con otros hechos en la región.

