Un policía atropelló a un motociclista en Morón, se escapó y luego mató al primo de la víctima

Un efectivo de la Policía de la Ciudad mató a un joven de 20 años en el barrio 20 de Junio en Morón Sur, tras verse involucrado en un accidente vial y un posterior enfrentamiento con familiares y allegados de la víctima accidentada. Fuentes del caso indicaron a Infobae que el agente fue detenido por el homicidio y que Asuntos Internos de la fuerza de seguridad porteña decidió separarlo hasta que se resuelva su situación procesal.

El hecho comenzó en horas de la mañana de este sábado en el partido de la zona oeste del conurbano bonaerense, cuando el agente conducía su Renault Sandero rojo, acompañado por su hijo.

En ese trayecto embistió a una moto en la que circulaba un joven apodado “Pitu”, quien resultó gravemente herido y debió ser trasladado al Instituto de Haedo. De acuerdo a allegados a la víctima y a vecinos, el uniformado escapó del lugar tras el accidente.

Seis horas más tarde, el policía implicado se presentó en la Comisaría Morón 4°, indicó Primer Plano Online. Allí concurrió sin el vehículo, motivo por el cual el personal policial le indicó que debía regresar con el auto para realizar las pericias obligatorias.

Según el mismo medio, el policía volvió a la comisaría alrededor de las 16.45, esta vez con el vehículo. Al llegar, fue reconocido por allegados y familiares del joven herido, momento en el que se originó una pelea frente a la dependencia policial. Durante la confrontación, el agente extrajo su arma reglamentaria y efectuó dos disparos que impactaron en un joven, primo del motociclista accidentado, quien falleció en el acto.

Tras el homicidio se registraron incidentes

La información aportada indica que tras disparar, el policía huyó otra vez en su Sandero rojo. Su presencia fue captada por cámaras municipales y terminó detenido en el centro de Morón minutos más tarde.

“En ningún momento dijo que era policía. Él solo abrió la ventana y empezó a los disparos. Había chicos, podía haber matado a cualquiera. Fue a mansalva, a quemarropa, me tiró a mí. No le importo nada”, contó Karina, pareja del atropellado y prima de la víctima del crimen, sobre el ataque a tiros en el que fue asesinado el joven.

Luego, la mujer hizo referencia al siniestro vial en el que fue arrollado su marido. Como todos los días, el hombre salió a dar una vuelta con la moto. Su mujer lo estaba esperando para tomar mate. Sin embargo, algo sucedió: “Me llaman los vecinos que lo habían atropellado. Cuando llego estaba solo tirado en el piso. En las cámaras de los vecinos se ve que frena para ver y se va”, detalló.

Karina relató que se dirigió horas más tarde a la comisaría para conocer si estaban buscando al responsable. “Nos trataron mal”, señaló, y contó que, al salir de la dependencia policial, ella y sus familiares vieron el Sandero doblar en la esquina. Al volante iba el efectivo, a quien denominó “asesino”. “¿Por qué estaba manejando él con su arma en la cintura? Debía estar detenido y esposado“, reclamó. ”Iba escoltado con un patrullero atrás. Le dieron el paso libre para que se escape“, agregó.

“Mi marido tiene antecedentes y quisieron hacerlo pasar por un robo. Y no es así”, dijo.

Tras ese encuentro, los familiares de la víctima del arrollamiento comenzaron a seguir al agente. Entre ellos, su primo. “Yo le dije, pará, ya está porque nos vamos a matar, dejalo. Él me decía que no”. Cuando lo alcanzaron, el joven le golpeó la ventanilla. “Lo único que atinó a hacer es a pegarle un tiro”, cerró Karina visiblemente afectada.

“Él iba a ser papá. Ahora la chica quedó sola. Él no era un pibe malo para que venga uno y le saque la vida. Hay corrupción, no nos podemos calmar”, añadió una allegada, quien señaló que llegaron algunos uniformados a la escena que “levantaron los casquillos” sin esperar a la Policía Científica.

Graves incidentes

El asesinato generó una inmediata reacción de familiares y vecinos, que realizaron una protesta en el barrio 20 de Junio.

Según relataron testigos al medio local, agentes de la Guardia de Infantería y policías de civil dispararon balas de goma para dispersar a la multitud. “Por momentos, el tiroteo fue infernal y varias personas sufrieron lesiones por impacto de balas de goma”, detalló Primer Plano Online. En las calles del barrio quedaron dispersos cartuchos y casquillos.

Por el enfrentamiento, cuatro personas fueron detenidas y el agente policial implicado en el homicidio quedó bajo investigación judicial. El caso es instruido por la fiscal Valeria Courtade, de la UFI N° 3 de Morón.

El cuerpo del joven asesinado, tendido en la calle, permaneció varias horas en el lugar mientras se aguardaba la llegada de la Policía Científica, según denunciaron los vecinos que, además, acusaron a la policía local de manipular la escena y la evidencia.