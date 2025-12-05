Violenta entradera en Mar del Plata: un grupo de delincuentes atacó a golpes y le robó a una pareja de jubilados

El jubilado víctima de la brutal entradera en Mar del Plata

Un grupo de delincuentes protagonizó este miércoles un violento asalto a una pareja de jubilados en la ciudad de Mar del Plata. Los atacantes sorprendieron a las víctimas cuando se encontraban en el patio de su casa y escaparon en un auto después de golpear al hombre y sustraer un teléfono celular.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Los Acantilados, en el sur de la ciudad balnearia. Todo sucedió por la tarde, cuando el matrimonio de 78 y 83 años tomaba mates al aire libre. Fue en ese momento que los ladrones se les acercaron a bordo de un Volkswagen Polo Track, entraron a la propiedad y los redujeron por la fuerza.

Ya adentro, los asaltantes atacaron al hombre con golpes en el rostro y la cabeza. Uno de los agresores mostró un arma de fuego ante los gritos de las víctimas, lo que disuadió a los vecinos que intentaron intervenir.

El jubilado recibió lesiones visibles en la cara, con hematomas en los pómulos, los párpados, la frente y la boca, según se observa en una imagen que registró el estado en que quedó tras la brutal golpiza.

El calvario para la pareja se extendió hasta que los delincuentes decidieron escapar, llevándose un celular Motorola de color azul. El VW en el que huyeron, de color gris o verde oscuro, fue captado por cámaras de seguridad, información que ahora es analizada por las autoridades.

El vehículo en el que se movían los delincuentes

Las víctimas quedaron conscientes después del ataque y fueron atendidas en el lugar por personal médico, sin necesidad de traslado, tal cual consta en el parte policial. El hombre, al relatar lo sucedido ante los policías, dijo reconocer a uno de los ladrones, que eran al menos cuatro.

Por el hecho se inició una causa en la que interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°13, encabezada por el fiscal Mariano Moyano.

Como parte de las primeras medidas, la fiscalía dispuso la aplicación de los protocolos de rigor y el accionar de la policía científica en el domicilio.

Desde la fuerza de seguridad marplatense indicaron que las investigaciones siguen en marcha para dar con los autores.

Este nuevo caso de violencia contra jubilados se suma a otros episodios similares sucedidos en las últimas semanas.

A principios de noviembre, cuatro delincuentes invadieron una casa en el barrio Las Heras por la madrugada, donde un jubilado de 70 años fue amenazado de muerte, atado y sofocado mientras los asaltantes robaban cerca de 100 millones de pesos en ahorros acumulados.

Los intrusos entraron por una ventana con una escalera y escaparon en un vehículo sin patente, situación que quedó registrada por cámaras de seguridad.

Otra entradera se produjo días después en la zona de Vieytes y La Rioja, cuando cuatro ladrones armados con fierros entraron de madrugada en la vivienda de un hombre de 94 años.

El jubilado, junto a su hija y su yerno –paciente bajo tratamiento oncológico–, fue maniatado, golpeado y amenazado con ser electrocutado si no entregaba dinero.

El hombre fue dado de alta, luego de que fuera atendido en un centro de salud privada (Gentileza: Ahora Mar del Plata)

Los atacantes finalmente se llevaron 80 mil pesos, un arma, celulares, prendas y objetos de valor. En tanto, el hombre debió ser asistido por lesiones en brazos y rostro.

En medio de esos dos asaltos, dos mujeres, de 81 y 59 años, fueron víctimas de un violento ataque en el barrio San José. Dos menores de edad las agredieron brutalmente y les robaron el auto en horas de la tarde.

La secuencia se inició cuando la conductora del vehículo, un Volkswagen Gol, estacionó en Almafuerte, entre La Rioja e Hipólito Yrigoyen, y descendió para atender una llamada telefónica. En ese instante, los ladrones la abordaron, la sujetaron del cabello y la arrojaron al asfalto.

Tras reducir a la hija, los asaltantes se dirigieron hacia la madre, quien padece Parkinson. De acuerdo con el relato recogido por 0223, a ella le propinaron un golpe en el rostro que le destrozó la dentadura y la dejó tendida en la vía pública.

Los delincuentes se subieron al rodado y, al ponerlo en marcha, pasaron por encima del tobillo de la hija.

Posteriormente, el vehículo fue hallado abandonado.