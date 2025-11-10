Crimen y Justicia

Robaron $100 millones a un jubilado en Mar del Plata: los delincuentes debatían si lo mataban tras obtener el botín

Los delincuentes ingresaron a la vivienda de la víctima con una escalera a través de una ventana. Lo redujeron y lo amenazaron de muerte hasta encontrar el botín millonario

Entraron a la casa de un jubilado durante la madrugada, le robaron $100 millones y huyeron a las corridas por Mar del Plata (Twitter: Mi8)

En una vivienda situada en Calabria al 8700, un hombre de 70 años fue reducido y amenazado de muerte mientras los asaltantes se apoderaban de una suma cercana a $100 millones en efectivo, compuesta por pesos y dólares. El escape de la banda de ladrones encapuchados por las calles del barrio Las Heras de Mar del Plata en plena madrugada quedó registrado por las cámaras de seguridad.

La secuencia delictiva comenzó alrededor de la 1:00 de la mañana, cuando, de acuerdo con los comentarios de vecinos recogidos por la familia, se escucharon ruidos en los techos de las casas linderas.

Karina, la hija de la víctima, le explicó al medio local Mi8 que los delincuentes permanecieron más de una hora aguardando el momento propicio para ingresar. Finalmente, cerca de las 2:30, los cuatro asaltantes, cubiertos con pasamontañas y guantes, utilizaron una escalera para acceder por la ventana a la habitación donde descansaba su padre.

El ataque fue directo y violento. Karina detalló que dos de los ladrones se abalanzaron sobre el hombre, lo ahorcaron y lo dejaron sin aire, mientras lo obligaban a permanecer boca abajo.

Un tercer integrante del grupo se sentó sobre sus piernas para inmovilizarlo. Mientras tanto, los otros dos revisaron la habitación hasta hallar el dinero, que estaba oculto en un balde dentro de una baulera, junto al taparrollos de la ventana.

La tensión escaló cuando uno de los asaltantes instó a sus cómplices a asesinar al dueño de casa, aunque otro se opuso, argumentando que ya tenían el botín. “Uno pedía que lo maten, pero otro de ellos decía que no, que ya tenían la plata. Salieron por la ventana y cuando mi papá les gritó que los iba a matar, se tiraron de cabeza a la casa de la vecina”, relató Karina.

El escape quedó registrado por una cámara de seguridad de la cuadra. Las imágenes muestran a los delincuentes cargando la escalera y corriendo a toda velocidad por la calle, hasta abordar un Peugeot 208 sin patente que los esperaba en las inmediaciones.

La familia confirmó que los ladrones solo ingresaron a la habitación del padre y no buscaron a los demás ocupantes de la casa: Karina, su madre y su sobrina, quienes se encontraban en otras habitaciones. Además, destacó que los asaltantes actuaron en completa oscuridad, sin utilizar linternas ni encender la luz.

El golpe representó la pérdida de los ahorros de toda una vida. “Se llevaron los ahorros de una vida sacrificada de trabajo”, lamentó Karina.

Tras el robo, la familia se comunicó con el 911 y efectivos de la comisaría 16ª acudieron al lugar. En la escena quedaron rastros del asalto: un pasamontañas en la ventana de la habitación, un guante en la reja de la casa vecina por donde escaparon y la escalera utilizada para el ingreso y la huida. La policía ya cuenta con toda la información recabada y la Justicia se encuentra investigando el caso.

A los gritos, un niño salvó a su madre en Mar del Plata

Un niño logró que la Policía interviniera a tiempo para salvar a su madre de un ataque con arma blanca en el barrio Parque Palermo de Mar del Plata, luego de escapar de su casa y pedir ayuda a un patrullero.

La fiscal Mariana Baqueiro, a cargo de la Unidad de Flagrancia y del fuero penal juvenil, ordenó la imputación del detenido por amenazas calificadas y lesiones agravadas en contexto de violencia de género, además de solicitar su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde en una vivienda de la calle Labardén al 3500, donde un hombre de 40 años atacó a su pareja de 37 años con un cuchillo de cabo de hueso y madera cuya hoja superaba los 20 centímetros. El hijo de la pareja, testigo de la agresión, recorrió varias cuadras hasta encontrar un móvil policial de la subcomisaría Parque Hermoso.

El menor, alterado, advirtió: “¡Mi papá quiere matar a mi mamá!”, según reconstruyó el medio marplatense La Capital. Los agentes acudieron al domicilio y hallaron al agresor aún en actitud violenta. La Policía rescató a la víctima y detuvo al atacante.

La mujer solicitó medidas de protección urgentes, entre ellas la exclusión del hogar y una restricción de acercamiento, que serán gestionadas ante la Justicia para que tengan carácter permanente.

