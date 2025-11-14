Brutal robo en Mar del Plata: destrozaron la dentadura de una jubilada de un golpe y atropellaron a su hija

La mujer golpeada

Un violento asalto ocurrió este jueves en el barrio San José de Mar del Plata, cuando dos menores atacaron a una jubilada de 81 años y a su hija, de 59. Los agresores sorprendieron a la conductora al bajarse del vehículo y la atacaron.

La secuencia comenzó en Almafuerte entre La Rioja e Hipólito Yrigoyen, entre las 15 y las 16 horas, cuando la conductora descendió de un Volkswagen Gol para atender el teléfono.

En ese momento, dos jóvenes la abordaron, la sujetaron del cabello y la arrojaron al asfalto, de acuerdo con la denuncia a la que accedió 0223.

Tras reducir a la hija, los asaltantes se dirigieron hacia la madre, una mujer que padece Parkinson. Según el relato recogido por el medio, los agresores le propinaron un golpe en el rostro que le destrozó la dentadura, dejándola tendida en la vía pública.

Con ambas mujeres fuera del automóvil, los delincuentes se subieron al rodado y, al ponerlo en marcha, pasaron por encima del tobillo de la hija. Las primeras informaciones indican que la víctima habría sufrido una fractura o un esguince como consecuencia de este acto.

A la hija la sujetaron del cabello

La señora mayor sufrió heridas en la cara y perdió varios dientes, mientras que a su hija le arrancaron varios mechones de pelo. Su hermano las auxilió y se presentaron en la comisaría segunda para radicar la denuncia.

El vehículo fue hallado horas más tarde en el barrio Las Heras, aunque los responsables del robo lograron escapar. Las autoridades sospechan que los mismos individuos podrían haber perpetrado otro asalto minutos antes en una zona cercana, también dentro del barrio San José.

El hermano e hijo de las víctimas relató a 0223 que, tras el ataque, recibieron la asistencia del intendente Guillermo Montenegro y del secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves.

El vehículo fue hallado horas más tarde en el barrio Las Heras

Motochorros arrastraron y golpearon a una mujer para robarle

Un intento de robo en La Plata quedó registrado por una cámara de seguridad, mostrando como dos motochorros atacaron a una joven en la madrugada del sábado en el Barrio Norte. En las imágenes, se observa a los asaltantes sorprendiendo a la víctima, golpeándola y arrastrándola por la vereda mientras intentan quitarle la cartera.

Una cámara de seguridad captó el momento en que dos delincuentes sorprendieron a una mujer en Barrio Norte. La intervención de vecinos fue clave para evitar que se concretara el robo (Video: 0221)

El episodio tuvo lugar sobre la avenida 38, entre las calles 2 y 3. La joven, que se encontraba acompañada por su pareja, relató a 0221 que ambos advirtieron la presencia de los delincuentes cuando estos se aproximaron en una motocicleta.

“Aparecieron dos pibes en moto por 2. Le grité a mi novio que empecemos a correr y corrimos uno para cada lado. El de la moto lo siguió a él y el que se bajó me siguió a mí”, contó la víctima. El agresor que descendió de la moto portaba un arma de fuego.

Durante la huida, la joven cayó al suelo, momento en el que el asaltante armado la sujetó y la arrastró por la vereda, intentando arrebatarle el bolso. “Se me enganchó la cartera en el buzo y por eso no pudieron sacármela”, explicó la víctima.

Los gritos de auxilio de la joven alertaron a los vecinos, quienes salieron de sus casas para asistirla. “Los vecinos me escucharon y los chorros se fueron porque salieron a ayudarme”, detalló la joven al mismo medio.

Dos motochorros golpearon a una joven y la arrastraron por la vereda para robarle la cartera en La Plata (0221)

El video, grabado por la cámara de un frentista, documenta la totalidad del ataque y será utilizado como prueba en la causa. La víctima sufrió golpes durante el forcejeo, aunque no requirió atención médica. Hasta el momento, los delincuentes no fueron identificados.