Crimen y Justicia

Brutal robo en Mar del Plata: destrozaron la dentadura de una jubilada de un golpe y atropellaron a su hija

Eran dos menores de edad. Antes de darse a la fuga, los delincuentes pisaron el pie de una de las víctimas con el vehículo

Guardar
La mujer golpeada
La mujer golpeada

Un violento asalto ocurrió este jueves en el barrio San José de Mar del Plata, cuando dos menores atacaron a una jubilada de 81 años y a su hija, de 59. Los agresores sorprendieron a la conductora al bajarse del vehículo y la atacaron.

La secuencia comenzó en Almafuerte entre La Rioja e Hipólito Yrigoyen, entre las 15 y las 16 horas, cuando la conductora descendió de un Volkswagen Gol para atender el teléfono.

En ese momento, dos jóvenes la abordaron, la sujetaron del cabello y la arrojaron al asfalto, de acuerdo con la denuncia a la que accedió 0223.

Tras reducir a la hija, los asaltantes se dirigieron hacia la madre, una mujer que padece Parkinson. Según el relato recogido por el medio, los agresores le propinaron un golpe en el rostro que le destrozó la dentadura, dejándola tendida en la vía pública.

Con ambas mujeres fuera del automóvil, los delincuentes se subieron al rodado y, al ponerlo en marcha, pasaron por encima del tobillo de la hija. Las primeras informaciones indican que la víctima habría sufrido una fractura o un esguince como consecuencia de este acto.

A la hija la sujetaron
A la hija la sujetaron del cabello

La señora mayor sufrió heridas en la cara y perdió varios dientes, mientras que a su hija le arrancaron varios mechones de pelo. Su hermano las auxilió y se presentaron en la comisaría segunda para radicar la denuncia.

El vehículo fue hallado horas más tarde en el barrio Las Heras, aunque los responsables del robo lograron escapar. Las autoridades sospechan que los mismos individuos podrían haber perpetrado otro asalto minutos antes en una zona cercana, también dentro del barrio San José.

El hermano e hijo de las víctimas relató a 0223 que, tras el ataque, recibieron la asistencia del intendente Guillermo Montenegro y del secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves.

El vehículo fue hallado horas
El vehículo fue hallado horas más tarde en el barrio Las Heras

Motochorros arrastraron y golpearon a una mujer para robarle

Un intento de robo en La Plata quedó registrado por una cámara de seguridad, mostrando como dos motochorros atacaron a una joven en la madrugada del sábado en el Barrio Norte. En las imágenes, se observa a los asaltantes sorprendiendo a la víctima, golpeándola y arrastrándola por la vereda mientras intentan quitarle la cartera.

Una cámara de seguridad captó el momento en que dos delincuentes sorprendieron a una mujer en Barrio Norte. La intervención de vecinos fue clave para evitar que se concretara el robo (Video: 0221)

El episodio tuvo lugar sobre la avenida 38, entre las calles 2 y 3. La joven, que se encontraba acompañada por su pareja, relató a 0221 que ambos advirtieron la presencia de los delincuentes cuando estos se aproximaron en una motocicleta.

“Aparecieron dos pibes en moto por 2. Le grité a mi novio que empecemos a correr y corrimos uno para cada lado. El de la moto lo siguió a él y el que se bajó me siguió a mí”, contó la víctima. El agresor que descendió de la moto portaba un arma de fuego.

Durante la huida, la joven cayó al suelo, momento en el que el asaltante armado la sujetó y la arrastró por la vereda, intentando arrebatarle el bolso. “Se me enganchó la cartera en el buzo y por eso no pudieron sacármela”, explicó la víctima.

Los gritos de auxilio de la joven alertaron a los vecinos, quienes salieron de sus casas para asistirla. “Los vecinos me escucharon y los chorros se fueron porque salieron a ayudarme”, detalló la joven al mismo medio.

Dos motochorros golpearon a una
Dos motochorros golpearon a una joven y la arrastraron por la vereda para robarle la cartera en La Plata (0221)

El video, grabado por la cámara de un frentista, documenta la totalidad del ataque y será utilizado como prueba en la causa. La víctima sufrió golpes durante el forcejeo, aunque no requirió atención médica. Hasta el momento, los delincuentes no fueron identificados.

Temas Relacionados

Mar del PlataRobosMenores de edadJubiladaLesionesPolicíaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Mató a tiros un hombre durante una discusión por drogas en Neuquén y fue declarado culpable

La defensa intentó alegar que se trató de un hecho de legítima defensa, pero el tribunal resolvió que su accionar fue intencionado

Mató a tiros un hombre

Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: se espera que se conozca hoy el veredicto contra el clan Sena

Este viernes los integrantes del tribunal popular tendrán dos horas para debatir. Hay siete imputados, entre ellos el esposo de la víctima, César Sena, y sus padres

Juicio por el femicidio de

Una insólita discusión por el robo de una gallina en Entre Ríos terminó con dos mujeres apuñaladas

Madre e hija le reclamaron a una vecina la devolución del animal. Una familiar de la mujer increpada intervino con un cuchillo y desencadenó una pelea que finalizó con dos heridas de gravedad

Una insólita discusión por el

Estaba prófugo por abusar de una menor en Santiago del Estero y cayó en Mar del Plata más de un año después

El hombre mayor de edad era buscado desde febrero de 2024. Tras un cruce de información, pudieron identificar el lugar donde se ocultaba

Estaba prófugo por abusar de

Megaoperativo antidrogas: detuvieron a 30 personas en más de 70 allanamientos en La Boca y en la Isla Maciel

La Policía de la Ciudad realizó 70 allanamientos simultáneos con el objetivo de desarticular diversas organizaciones dedicadas a la venta de drogas

Megaoperativo antidrogas: detuvieron a 30
DEPORTES
La calculadora del descenso con

La calculadora del descenso con Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz: de la final por la permanencia al posible desempate

La tradición olvidada que pueden reflotar los Mac Allister: todos los hermanos que compartieron cancha en la selección argentina

Las aventuras del único argentino que jugó en Angola: la enfermedad que lo tuvo “al borde de la muerte” y los rituales en la tribuna

Bernie Ecclestone, con Infobae: su visión sobre Colapinto, qué no le gusta de la F1 actual y la clave para ganar en 2026

Argentina debuta ante Eslovaquia por la Billie Jean King Cup: hora y TV de los encuentros

TELESHOW
Luli Fernández y el libro

Luli Fernández y el libro que la hizo reflexionar: “A veces, incluso sabiendo que podés cambiar las cosas, elegís no hacerlo”

Jimena Barón, entre la llegada de su bebé, la maternidad y planes de mudanza: “No entramos”

Los shows de los argentinos en los Latin Grammy: del rock de Fito Páez al rap de Trueno

La aclaración de Cris Morena sobre el homenaje en Camino a casa: “Se grabó antes de la partida de mi nieta, Mila”

La tristeza de Juana Repetto por el pedido médico que recibió en su embarazo: “No fueron las mejores noticias”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos aprobó la venta

Estados Unidos aprobó la venta de repuestos y equipos de mantenimiento para aeronaves militares de Taiwán

Alemania aprobó la compra de armamento militar valuado en 3.850 millones de euros

Explotó un almacén de fuegos artificiales en San Pablo: al menos un muerto y diez heridos

Japón reafirmó su apoyo a Taiwán frente a la amenaza del régimen chino e instó a la paz y la estabilidad en la región

Rodrigo Paz advirtió que “no es fácil lo que se viene” para Bolivia frente a la crisis económica que atraviesa el país