Ordenaron que el conductor acusado de matar a una familia en la Ruta 22 sea sometido a un examen físico

La Justicia anunció que las pericias se realizarán la semana que viene

La investigación judicial sobre el choque en la Ruta 22, que dejó cuatro víctimas fatales el pasado 21 de noviembre, avanza con nuevas medidas procesales. Luego de que el conductor detenido, Axel Adrián Araneda, declarara haber asistido a la familia de Catriel, la Justicia de Río Negro autorizó que sea sometido a un examen médico que pueda respaldar sus dichos.

En una audiencia especial, la jueza de Garantías Claudia Lemunao autorizó la solicitud presentada por la fiscal del caso, Celeste Benatti, quien argumentó que se trataba de una medida que podría ayudar reconstruir sus acciones post accidente.

En este sentido, explicó que el objetivo será esclarecer si el acusado presenta lesiones compatibles con haber ayudado a las víctimas, ya que no solo se consideró el impacto entre los vehículos, sino el posterior incendio que calcinó por completo la estructura de la Ford EcoSport, en la que viajaban hacia la costa rionegrina.

De acuerdo con la información recopilada por LM Neuquén, la magistrada subrayó que la defensa de Araneda fue la que introdujo la discusión sobre su conducta posterior al siniestro, por lo que consideró fundamental determinar si existen lesiones que respalden esa versión.

Murieron tres personas en un choque en Rio Negro

Por este motivo, Lemunao señaló que el incendio provocado tras el impacto podría haber causado quemaduras en el cuerpo del imputado. Así, el procedimiento médico fue programado para el martes 9 de diciembre, mientras que la defensa solicitó reserva de revisión de la resolución.

Previo a esto, Benatti reiteró que se trataría de una prueba clave a incorporar, luego de que considerara que no era suficiente fundamento el supuesto video difundido en redes sociales al que hizo alusión la defensa de Araneda. Hasta el momento, el material sería desconocido por la Fiscalía y sostuvo que la investigación ubica al imputado en su camioneta mientras realizaba llamadas inmediatamente después del accidente.

La querella, representada por Joaquín Hertzriken Catena, respaldó el pedido de la Fiscalía y argumentó que se trata de una diligencia sencilla, comparable a una revisión médica o extracción de sangre, que no implica un esfuerzo significativo para el imputado.

Frente a esto, la defensa, encabezada por Michel Rischmann, se opuso a la medida al considerar que el tiempo transcurrido —más de dos semanas desde el hecho— podría dificultar la obtención de certezas. Asimismo, cuestionó la validez del examen y sostuvo que la historia clínica existente debería bastar para determinar el estado de salud de Araneda tras el accidente.

“Los antecedentes médicos que ya tiene en su poder la Fiscalía, ¿No sirven para recrear la condición de salud? ¿Qué es lo que impide recrear la condición de salud? Después de 15 días quieren constatar lesiones en mi defendido”, criticó el letrado. Además, calificó a la orden como una medida “invasiva” y reiteró que no existen argumentos suficientes para justificarla.

El examen médico buscará esclarecer el relato brindado por el acusado

De la misma manera, mencionó la presencia de una testigo, una joven vestida con remera azul y jean, quien habría intentado auxiliar a la familia involucrada, aunque el fuego le impidió intervenir. Pese a los planteos de Rischmann, la jueza Lemunao definió no hacer lugar a las objeciones de la defensa al remarcar que la medida no afecta las garantías constitucionales del imputado.

Previo a esto, los investigadores pidieron la colaboración de la ciudadanía al convocar a todas las personas que hubieran sido testigos del accidente fatal. La intención es determinar si la detención de la camioneta familiar representó un obstáculo para otros vehículos, tras haberse estacionado al costado del camino por una complicación con el equipaje.

“La detención de la EcoSport no fue imprudente. Quizás sí ubicarse en la zona que se denomina de sobrepaso, que no es un carril para circular. Ahora bien, no fue una maniobra imprevista. El vehículo estaba bien retirado, con una parte sobre la banquina. Estamos convocando a otros automovilistas que hayan sobrepasado y esquivado al vehículo detenido”, explicó el abogado de la familia.

No obstante, el fiscal adjunto Facundo Polantino sostuvo que “si Araneda no hubiese conducido a una velocidad superior a los 170 kilómetros por hora, si no hubiese manipulado su teléfono, filmando historias mientras conducía, si no hubiese trasnochado en una confitería de Cipolletti o consumido estupefacientes, probablemente, el cuádruple homicidio culposo no hubiese acontecido”.

Así, reiteró que la situación del conductor también se complicó, porque los resultados del test de alcoholemia dieron positivo. Según la prueba, tenía 0,60 gramos de alcohol en sangre, sin embargo, estiman que habría llegado a tener 1 gramo de alcohol por litro de sangre.