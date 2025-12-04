Crimen y Justicia

Secuestraron más de 5 toneladas de hojas de coca en dos operativos en Salta y Córdoba

La carga total está valuada en 437 millones de pesos. Los operativos se dieron casi en simultáneo en ambas provincias. Uno de los camiones tenía como destino final Buenos Aires

Uno de los camiones donde
Uno de los camiones donde se secuestraron las hojas de coca (El Tribuno)

En dos operativos realizados en las provincias de Salta y Córdoba, Gendarmería Nacional (GND) secuestró más de 5 toneladas de hojas de coca, dejando al descubierto una red de comercialización ilegal.

El procedimiento más significativo se llevó a cabo en la provincia de Salta, en la localidad de Urundel. La Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Orán” emitió una alerta que llevó a la intervención directa del Escuadrón 20.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, el operativo se concentró en un camión Volvo con semirremolque, cuyo itinerario había comenzado en Pichanal y que resultaba sospechoso de transportar mercadería ilegal.

El operativo, realizado el martes último por la noche, permitió interceptar el rodado y proceder a un control detallado de su cargamento. Lo que inicialmente parecía ser un transporte de expeller de soja —29.000 kilos de alimento para ganado— resultó ser una sofisticada pantalla para el ocultamiento de bultos.

Durante la requisa y el traslado del camión a la Unidad, con la autorización de la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, los agentes contabilizaron 4.779 kilos y 500 gramos de hojas de coca distribuidos en 217 bultos.

La totalidad de la mercadería fue secuestrada conforme a lo dispuesto por la Ley 22.415 “Código Aduanero”, instrumento legal que regula la importación y exportación no autorizada en el país.

Además del material confiscado, el camión quedó a disposición judicial y el conductor, de nacionalidad boliviana, fue imputado y permanece supeditado a la causa federal. El valor estimado del cargamento supera los 337 millones de pesos, según especificaron fuentes operativas.

Mientras se realizaba este operativo, otro control de Gendarmería Nacional en la provincia de Córdoba reforzó la existencia de una red nacional para la distribución de la hoja originaria de Bolivia y Perú.

Efectivos del Escuadrón de Seguridad Vial “Villa María” realizaron un control de rutina en el Peaje Toledo, sobre la autopista, donde interceptaron un camión proveniente de La Quiaca, Jujuy, con destino final en Villa Celina, Buenos Aires.

Las casi 5 toneladas de
Las casi 5 toneladas de coca exhibidas por Gendarmería (El Tribuno)

El transporte exhibía documentación de una carga variada, pero la inspección minuciosa permitió detectar que una parte importante del contenido no contaba con respaldo legal.

Entre los productos incautados se encontraban artículos de electrónica, alimentos, productos de limpieza y textiles, todos de origen extranjero y en infracción a la normativa aduanera.

El procedimiento se volvió aún más relevante tras el hallazgo de 20 bolsones que, al ser revisados y pesados, totalizaron 456 kilos de hojas de coca en estado natural. La carga, sumada al resto del contrabando, fue valuada en más de 100 millones de pesos por las autoridades federales. La intervención quedó a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, que dispuso las diligencias correspondientes y notificó a la delegación local de la ARCA-DGA.

Contrabandeaban 260 kilos de hojas de coca en Salta y fueron detenidos en un control policial

A principios del mes pasado, en un operativo sobre la Ruta 9, a cargo de la Dirección General de Seguridad Vial, derivó en el secuestro de un importante cargamento de hojas de coca y cigarrillos de origen extranjero, ambos sin la documentación exigida.

El procedimiento se activó cuando una camioneta, que circulaba hacia la capital de Salta, fue detenida por personal policial para una inspección de rutina.

Los uniformados detectaron en el acto irregularidades en la disposición de la carga. Tras una revisión detallada, los agentes hallaron más de 260 kilos de hojas de coca, distribuidos en voluminosas bolsas plásticas, acompañados de unos 700 atados de cigarrillos extranjeros, ninguno con respaldo legal para su transporte.

La magnitud del hallazgo motivó la intervención inmediata de la Fiscalía Federal, que dispuso la incautación de los productos y del vehículo utilizado para su traslado. El conductor enfrentó una infracción por violación al Código Aduanero (Ley 22.415), normativa que sanciona la tenencia y circulación de productos ingresados al país de modo ilegal.

