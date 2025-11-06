Crimen y Justicia

Contrabandeaban 260 kilos de hojas de coca en Salta y fueron atrapados en un control vial

El operativo se realizó en la Ruta Nacional 9 a la altura de la localidad de Peaje Aunor

En total se incautaron 260
En total se incautaron 260 kilos de coca (Fotos: El Tribuno)

El control vehicular sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del ex Peaje Aunor, vuelve a dejar un resultado relevante en el combate al contrabando en el norte argentino. Durante la tarde del martes, un operativo, a cargo de la Dirección General de Seguridad Vial, derivó en el secuestro de un importante cargamento de hojas de coca y cigarrillos de origen extranjero, ambos sin la documentación exigida.

El procedimiento se activó cuando una camioneta, que circulaba hacia la capital de Salta, fue detenida por personal policial para una inspección de rutina.

Los uniformados detectaron en el acto irregularidades en la disposición de la carga. Tras una revisión detallada, los agentes hallaron más de 260 kilos de hojas de coca, distribuidos en voluminosas bolsas plásticas, acompañados de unos 700 atados de cigarrillos extranjeros, ninguno con respaldo legal para su transporte.

La magnitud del hallazgo motivó la intervención inmediata de la Fiscalía Federal, que dispuso la incautación de los productos y del vehículo utilizado para su traslado. El conductor enfrentó una infracción por violación al Código Aduanero (Ley 22.415), normativa que sanciona la tenencia y circulación de productos ingresados al país de modo ilegal.

El operativo, según informó el portal del diario El Tribuno, frente al volumen de productos incautados y la gravedad de la infracción, la Fiscalía Federal tomó el control formal de la causa.

También encontraron 700 atados de
También encontraron 700 atados de cigarrillos

Las pericias a realizar sobre la mercadería serán clave para determinar su trazabilidad y la eventual configuración de delitos complementarios, como la participación en una red organizada de contrabando.

Secuestraron más de 250 kilos de hojas de coca

Días antes, en el barrio 9 de Julio, en la localidad de Hipólito Yrigoyen, provincia de Salta, la Policía detectó otro gran cargamento de hoja de coca.

El operativo tuvo lugar en horas de la noche, cuando agentes observaron un automóvil, cuya presencia resultó sospechosa por el peso y la disposición de los bultos en su interior. La revisión, realizada bajo el Plan de Protección Ciudadana, llevó al hallazgo de la gran cantidad de hojas de coca.

Según informó el portal del diario El Tribuno, una vez inspeccionado el automóvil, los efectivos de la Comisaría N.º 2 de Hipólito Yrigoyen confirmaron que dentro de las bolsas había hojas de coca en gran cantidad y listas para su distribución. El procedimiento movilizó rápidamente a la Fiscalía Federal de Orán y a la Fiscalía Penal de Pichanal, organismos que dispusieron el decomiso tanto del rodado como de la mercadería.

La carga total superó los 250 kilogramos de hoja de coca, concentrada en grandes bolsas cerradas. Según fuentes de la investigación, la cantidad decomisada equivale a más de 2.500 paquetes preparados para su comercialización, reflejando el alcance del circuito informal que opera en el norte salteño.

En el lugar identificaron a dos hombres, de 25 y 35 años, quienes no pudieron justificar la procedencia legal del producto ni aportar documentación en regla acerca del vehículo. De inmediato, ambos fueron infraccionados bajo el Código Aduanero, mientras que sus documentos personales también quedaron retenidos debido a irregularidades legales detectadas durante la verificación.

Las actuaciones fueron supervisadas por la Fiscalía Federal de Orán, a cargo de la investigación, que dispuso el secuestro tanto del automóvil como del cargamento, con colaboración de la Fiscalía Penal de Pichanal. Personal de Gendarmería Nacional también relevó la zona en apoyo al procedimiento.

