Crimen de la jubilada en San Isidro: el rol de “Milanesa” y su vínculo con un líder de la Banda del Millón

El detenido fue señalado como uno de los autores materiales del brutal homicidio

En el marco de la investigación por el brutal homicidio de María Susana Rodríguez Iturriaga, la jubilada de 81 año asesinada durante un robo a su casa de San Isidro en octubre, la Justicia logró la detención del quinto prófugo. Se trata de S.N.P., conocido en el ambiente delictivo como “Milanesa”, quien fue arrestado este martes en el marco de la causa que investiga el fiscal Patricio Ferrari bajo la carátula de “homicidio agravado”.

Según la acusación, el sospechoso de 23 años desempeñó un rol clave en la organización y ejecución del hecho, el cual fue ordenado y coordinado desde la cárcel por dos miembros de la conocida Banda del Millón: Thiago Sandoval y Hugo Isaías Castillo San Martín, alias “Castillito”.

En este sentido, el fiscal Ferrari determinó que “Milanesa” no fue uno de los delincuentes que ingresó a la vivienda de la víctima. No obstante, su participación resultó fundamental para la concreción del crimen, ya que fue quien gestionó y coordinó los traslados de los asaltantes mediante una aplicación de viajes. El error que permitió identificarlo fue que lo hizo utilizando su propio usuario y abonado telefónico.

Además, mantuvo comunicaciones constantes con los integrantes de la banda antes, durante y después del hecho. En estas, brindó indicaciones precisas sobre cómo entrar y salir del domicilio, con el objetivo de facilitar la huida de los implicados.

El rol específico de Milanesa se reconstruyó a partir del análisis de los teléfonos celulares secuestrados a los primeros detenidos e imputados, Miguel Ángel Viera, de 47 años, y Julio Emiliano, de 20.

Así, se supo que el joven, desde su domicilio en el barrio “Los Caños” de Beccar, solicitó los vehículos de alquiler que trasladaron a los asaltantes hasta la casa de la víctima y luego los ayudó a escapar. También se determinó que su casa funcionó como punto de encuentro antes y después del asalto, y que allí se habría ocultado parte del botín sustraído.

En el marco de la investigación también se descubrió el estrecho vínculo que une a Milanesa con un líder de la Banda del Millón: el último detenido del caso es tío de Thiago David Sandoval, condenado por asesinar al empresario Jorge de Marco en su casa del barrio Las Lomas de San Isidro y uno de los que orquestó el crimen a la jubilada.

La fiscalía sostiene que sin la colaboración logística y operativa de “Milanesa”, que cuenta con antecedentes penales por robo agravado, el crimen no podría haberse consumado en los términos en que ocurrió. Por estos motivos, y ante el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, se ordenó su inmediata detención y el allanamiento de su domicilio en busca de elementos vinculados al hecho.

El sospechoso fue arrestado en su casa. De acuerdo con la orden de allanamiento aprobada por el Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro, todo indicaba que el acusado se encontraba oculto en una vivienda descrita como de “mampostería compacta de dos plantas”, en donde también habría funcionado una suerte de negocio.

De esta manera, el caso ya cuenta con un total de cinco detenidos. Sin embargo, fuentes oficiales confiaron a este medio que todavía queda un sospechoso por ser localizado.

Todos los implicados en el crimen

La última detención del caso fue el 11 de noviembre, cuando las autoridades arrestaron a un adolescente de 15 años en un domicilio de Nordelta. Fue señalado como uno de los autores materiales del asesinato de Rodríguez Iturriaga.

Según reconstruyó Infobae, la aprehensión del menor se produjo tras una serie de allanamientos coordinados por la Jefatura Departamental de Tigre y el fiscal Ferrari. Los operativos se pusieron en marcha luego de que los investigadores identificaran, a través del análisis de publicaciones en redes sociales, patrones de conducta y localización de los miembros de la banda.

Los primeros detenidos

También fueron detenidos Miguel Ángel Viera, de 47 años, y Julio Emiliano, de 20, acusados de haber conformado el grupo que ingresó a la vivienda asaltada, torturó a la víctima y la asesinó. La investigación reveló que ambos recibieron un video que mostraba cómo era el ingreso de la casa de la víctima.

Todos concretaron el hecho bajo órdenes de dos presos de la Banda del Millón: Thiago Sandoval, condenado por asesinar al empresario Jorge de Marco en su casa de San Isidro, y Hugo Isaías Castillo San Martín, conocido como “Castillito”, también preso por ese asesinato y un robo a Baby Etchecopar.