Quién era Jorge De Marco, el empresario que amaba a los animales y fue asesinado en San Isidro: el recuerdo de su viuda

De Marco, en un rescate de 2014 en un criadero en Almagro

Si los forenses cavan en el jardín de la casa de Jorge De Marco, encontrarán huesos. Durante años, De Marco enterró allí a los animales que rescataba, cuando morían, usualmente por su vejez. Regaba el pasto y los nombraba cada mañana, uno por uno.

Ayer por la tarde, su cadáver fue hallado en su habitación, atado de pies y manos. La autopsia al cuerpo comenzó hoy por la mañana en la Morgue Judicial de San Fernando, poco después de las 10. Su última pareja, la abogada Susana Dascalaky, aguardaba allí.

“Ese era su ritual”, le dice a Infobae.

Dascalaky es una referente de los derechos de los animales en Argentina. Durante años, integró el Centro de Prevención de Crueldad al Animal, que De Marco mismo presidió, hasta que tuvo que dejarle el puesto a su pareja, a causa de una EPOC. “Fumaba mucho, tuvo un desmayo por estrés”, recuerda la abogada: “La vida del rescatista de animales es así, tiene esos momentos”. Al momento del crimen, De Marco tenía en su casa a dos gatas que había recuperado semanas atrás, “una de una familia que había muerto y otra de la villa La Cava, una bebé”, completa: “Por suerte, nos las pudimos llevar”.

De Marco, en una foto enviada por Dascalaky a Infobae

En su habitación, el empresario también tenía su arma: era instructor de tiro, iba semanalmente a practicar al Tiro Federal, un hobby que cultivaba desde su juventud. Allí, desalentaba a otros en el polígono a que dejen la caza. Odiaba ver publicidades de escopetas en revistas deportivas, patos y ciervos muertos colgados de las patas.

De Marco y la abogada habían sido pareja durante trece años. Dacalasky podría presentarse como querellante en el expediente a cargo de la fiscal Carolina Asprella, que investiga un homicidio en ocasión de robo.

“No sé si voy a hacerlo”, dice la letrada: “Todavía estoy en shock. No sé si me voy a presentar. No puedo asimilarlo. Todos en San Isidro lo reconocen como un protector de los animales. La gente me para en la calle. Nació acá, en el centro de San Isidro. Todos me dicen: ‘Me adoptó una perrita’, ‘me pagó la veterinaria, el alimento’. No puedo asimilar que no está. Hizo tanto por el derecho animal en Argentina. Estoy confiada de que todos los animales que él rescató lo estaban esperando del otro lado del arco iris. Es mi consuelo”.

De Marco en su última aparición pública junto al especialista estadounidense Steven Wise. Dacalasky, en el extremo izquierdo

NOTICIA EN DESARROLLO