Cayó “Milanesa”, el quinto prófugo del crimen de la jubilada en San Isidro

Según la investigación, se trataría de uno de los autores del asesinato de María Susana Rodríguez Iturriaga

Un sospechoso de 23 años fue detenido este martes a la noche por el crimen de María Susana Rodríguez Iturriaga, la jubilada de 81 años asesinada en un robo ocurrido el pasado 30 de octubre en San Isidro.

El joven es uno de los integrantes de la Banda del Millón -que estuvo detrás del hecho- y es conocido por su particular apodo: “Milanesa”.

Según supo Infobae, el quinto prófugo cayó esta noche en el marco de una serie de allanamientos ordenados por el fiscal del caso, Patricio Ferrari. Está acusado de ser uno de los autores del homicidio.

La captura se dio apenas un día después de que se cumpliera un mes de la brutal entradera, que desencadenó en el crimen de la jubilada de 81 años. Tras una serie de tareas investigativas, S. N. P., más conocido como “Milanesa”, fue localizado en una vivienda ubicada el barrio Los Caños de la localidad de Beccar.

De acuerdo con la orden de allanamiento aprobada por el Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro, todo indicaba que el acusado se encontraba oculto en una vivienda descrita como de “mampostería compacta de dos plantas”, en donde también habría funcionado una suerte de negocio.

El detenido fue señalado como uno de los autores materiales del brutal homicidio

Así, se habilitó al secuestro de cualquier tipo de dispositivo celular y accesorios, capuchas, pasamontañas, vestimenta que hubiera sido utilizada en el hecho, relojes, pertenencias que pudieran estar relacionadas con Rodríguez Iturriaga y cualquier otro tipo de elemento que pudiera ser de interés para la causa.

De esta manera, el caso ya cuenta con un total de cinco detenidos. Sin embargo, fuentes oficiales confiaron a este medio que todavía queda un sospechoso por ser localizado.

Los detenidos por el crimen de la jubilada de San Isidro

La última detención dató del 11 de noviembre, luego de que las autoridades hallaran a un adolescente de 15 años en un domicilio de Nordelta. Al igual que “Milanesa”, también fue señalado como uno de los autores materiales del asesinato de Rodríguez Iturriaga.

Según reconstruyó Infobae, la aprehensión del menor se produjo tras una serie de allanamientos coordinados por la Jefatura Departamental de Tigre y el fiscal Ferrari. Los operativos se pusieron en marcha luego de que los investigadores identificaran, a través del análisis de publicaciones en redes sociales, patrones de conducta y localización de los miembros de la banda.

Una de las paredes de la casa, donde fue encontrado el menor de 15 años

En estos posteos, los sospechosos exhibían objetos de alto valor y, de manera indirecta, revelaban los lugares donde se ocultaban antes y después de cometer los robos, incluido el que terminó con la muerte de la jubilada de 81 años.

Las primeras acciones judiciales condujeron a un complejo situado en la avenida Del Puerto, donde los agentes incautaron una camioneta Volkswagen Amarok, un Peugeot 2008, una pistola Glock calibre .40, municiones, 8,2 gramos de cocaína, diversas joyas y 23.800 dólares en efectivo. En ese lugar, la policía detuvo a una mujer de 34 años y a un hombre de 45, ambos con antecedentes penales.

A partir de la información obtenida en este primer allanamiento, los investigadores llegaron a un segundo domicilio, donde finalmente localizaron y detuvieron al adolescente buscado, quien habría participado directamente en el homicidio de la jubilada.

Respecto a los otros tres implicados, se conoció que dos de ellos eran miembros presos de la Banda del Millón. Estos fueron identificados como Thiago Sandoval, condenado por asesinar al empresario Jorge de Marco en su casa de San Isidro, y Hugo Isaías Castillo San Martín, conocido como “Castillito”, también preso por ese asesinato y un robo a Baby Etchecopar.

Crimen de la jubilada en San Isidro: así actuó la Banda del Millón

De igual forma, Miguel Ángel Viera, de 47 años, y Julio Emiliano, de 20, quedaron involucrados a la causa, luego de que se confirmara que formaban parte de la banda de ladrones. Asimismo, se produjo una prueba clave en su contra, que reveló que ambos recibieron un video que mostraba cómo era el ingreso de la casa de la víctima.

El video, de 40 segundos de duración, fue grabado a las 16:00 horas del sábado, es decir, seis horas antes del robo, por otros integrantes de la Banda del Millón. En las imágenes se observa a dos personas mostrando el trayecto exacto que debían seguir los asaltantes para llegar desde el jardín de la vivienda hacia la puerta de entrada.

Por este motivo, para el fiscal Ferrari la entradera había sido planificada previamente. De hecho, una de las pruebas que sostuvo esta línea investigativa fue la existencia de esa filmación en los teléfonos celulares de los dos detenidos. Incluso, uno de ellos reconoció que el video se habría tratado de un simulacro del golpe.