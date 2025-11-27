Qué dice la denuncia de la hija del ex intendente de San Isidro que complicó a Wanda Nara

Wanda Nara, investigada por la Justicia de San Isidro

La Justicia de San Isidro investiga a Wanda Nara en el marco de la causa en la que terminó detenido su ex abogado, Nicolás Payarola, acusado de defraudaciones millonarias a seis víctimas, entre ellas, Juan Marcelo Montiel, padre de Gonzalo, futbolista y campeón del mundo.

Payarola fue arrestado en su casa del barrio Golf de Nordelta por la Policía Bonaerense, tras una meticulosa investigación realizada por el fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la UFI Benavidez. En su pedido de allanamiento, Iribarren pidió “especialmente” que se secuestre investigación que involucre a la conductora e influencer.

Nara, según documentos de la causa, fue involucrada en el caso por la abogada María Macarena Posse, hija del ex intendente de San Isidro, que realizó una denuncia en el marco de la causa a mediados de este año. En ella, apuntó directamente contra Payarola y la influencer. Posse representó a Nara junto a su socia en una serie de expedientes judiciales entre enero y abril de este año.

En su convenio de trabajo, Posse estipuló que, si Nara le revocaba el patrocinio dentro del año, la conductora debía pagar 600 mil dólares. El patrocinio fue revocado en abril. Wanda nunca pagó. Posse reclamó: la influencer "le clavó el visto". Luego, llegó la denuncia.

La detención de Nicolás Payarola, ex abogado de Wanda Nara acusado de estafar a sus clientes

“La razón de esa cláusula era sencillamente la exposición, tiempo, dedicación, cantidad de expedientes, seguimiento casi 24/7 de la clienta en cualquier horario”, aseguró Posse en su denuncia, a la que accedió Infobae.

La abogada aseguró que representó a Nara en cuatro expedientes, la mayoría en torno al conflicto de Wanda con Mauro Icardi, entre ellos, los expedientes por divorcio y alimentos radicados en el Juzgado Civil N°86 de CABA.

También, la causa por sus problemas en torno a sus hijos con el futbolista, situado en el Juzgado de Familia N°2 de Tigre, el centro de una serie de escándalos de alto perfil.

La cláusula de la fortuna fue discutida y aprobada entre todos los involucrados, de acuerdo a chats presentados por Posse. Sin embargo, Wanda y Payarola esquivaban la firma del convenio. Payarola comenzó a pedalear su bicicleta, aseguró la abogada: “Wanda está acá, todo adentro lo hablado, te envío el convenio”, aseveró.

“Después ese mensaje, la reunión y el haber confeccionado los escritos nos presentamos en todas y cada una de las causas antes nombradas, como así también en las distintas instancias de apelación, asumiendo -de acuerdo a lo manifestado por Payarola- que nos respaldaba el convenio de honorarios firmado”, siguió Posse. Sin embargo, faltaba la firma del documento, en vivo y en directo. Posse y su socia insistieron al respecto.

Wanda contestaba el teléfono. Sin embargo, Payarola se borró.

Payarola junto a L-Gante en junio de 2025, cuando las causas en su contra se apilaban

“Nosotras seguimos con el seguimiento en contacto muy asiduo con la clienta, mientras que Payarola dejó de atendernos el teléfono. Fueron muchas las llamadas para ubicarlo, le preguntábamos a la gente de su estudio, le preguntamos a la clienta misma dónde estaba su abogado y contestaba que no sabía. Nadie lo podía ubicar", afirmó la abogada.

“En ese marco, le solicitamos a Wanda Nara tener una reunión por trabajo“, siguió Posse. Así, citó a las abogadas en su departamento en el edificio Chateau Libertador el 25 de marzo último. Parecía una buena oportunidad para firmar el convenio, habida cuenta que Payarola había desaparecido y no nos entregaba nuestra copia", siguió la denuncia de Posse.

La reunión se convirtió en un almuerzo con el CEO de una poderosa empresa de gaseosas. Luego del postre, Wanda esquivó la carpeta del convenio. “Todo eso ya lo tiene Nico”, habría dicho. “¿Y dónde está?“, le dijo la abogada. Wanda dijo, sin preocuparse mucho: ”Ni idea".

Macarena Posse y Gustavo, su padre

El 1° de abril, menos de una semana más tarde, “aparecen varios escritos en los distintos expedientes revocándonos el patrocinio a mí y a mi socia”, afirmó Posse: “Hablamos con Wanda para preguntarle de qué se trataba”. La influencer respondió el chat. Dijo que estaba camino “a un cumple”. Nunca volvió a contestar.

A fines de junio, Posse emitió un comunicado a la prensa para exponer la situación. Payarola, curiosamente, reapareció para reprender a su colega. En su relato, incluso, Posse aseguró que envió varias veces escritos supuestamente firmados por Nara de vuelta a la conductora, porque dudaba de la firma misma. “Algunas eran muy dudosas y eso nos llevó a rehacer los escritos. No soy perito pero a simple vista eran raras”, aseguró.

Al final, las abogadas nunca cobraron un peso. Lo que sufrió Posse, aseguran fuentes del caso, es considerado una estafa.

Es posible que el fiscal Iribarren cite a Nara para brindar explicaciones, aseguran altas fuentes en el caso. El titular de la UFI Benavidez busca determinar si Nara es partícipe del engaño o una víctima más.