Crimen y Justicia

Detuvieron al ex abogado de Wanda Nara acusado de estafas millonarias a sus clientes

Nicolás Payarola fue arrestado en Nordelta por la Policía Bonaerense tras una extensa investigación del fiscal Cosme Iribarren. Ya había sido procesado por engañar a “Cachete” Montiel

Guardar
Nicolás Payarola, detenido en la
Nicolás Payarola, detenido en la causa. Su pareja, Sofía Ferrarazo, se encuentra imputada

El abogado Nicolás Payarola, que representó a Wanda Nara, fue arrestado hoy jueves en su casa del barrio Golf Club de Nordelta por la Policía Bonaerense, acusado de once hechos de estafa a sus propios clientes, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. Será indagado mañana viernes.

Hay seis víctimas registradas en el expediente: una de ellas es María Macarena Posse, hija de Gustavo, ex intendente de San Isidro. Entre los imputados del caso se encuentra también Sofía Ferrarazo, pareja de Payarola.

La detención fue realizada tras una meticulosa investigación del fiscal Cosme Iribarren por la Superintendencia AMBA Norte I de la Policía Bonaerense, a cargo del comisario general Lucas Borge, con una orden avalada por el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro.

Video: la detención de Nicolás Payarola

Los allanamientos continuaban al cierre de esta nota, con otro procedimiento en la zona de Beccar realizado por personal de la Comisaría 4°. Entre los pedidos realizados a la Bonaerense, el fiscal del caso pidió expresamente que se secuestre documentación vinculada a Wanda Nara.

Iribarren, a cargo de la UFI Benavidez, investiga a Payarola por los delitos de defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo. En paralelo, la Justicia porteña procesó al abogado en junio pasado por engañar al campeón del mundo Gonzalo “Cachete” Montiel y a su familia, con un embargo de $810 millones.

El fiscal Iribarren descubrió que ambos casos se cruzan: Juan Marcelo, el padre de “Cachete”, es una de las víctimas en la causa de la Justicia sanisidrense.

Gonzalo Montiel y la Copa
Gonzalo Montiel y la Copa del Mundo: su padre está entre las víctimas de Payarola (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Según la acusación, Payarola habría intentado ofrecer un campo de 132 hectáreas en La Pampa a la familia Montiel, que le pertenecía a otro cliente que supuestamente engañó.

El abogado, también, propuso a los Montiel la entrega de una camioneta Toyota Hilux de un denunciante de la causa de la UFI de Benavidez y un yate que sería propiedad de la suegra de otra víctima.

Payarola, por otra parte, había logrado una eximición de prisión a mediados del año pasado. Luego, tuvo que pagar una fianza de $40 millones.

La Policía Bonaerense en la
La Policía Bonaerense en la casa de Payarola, minutos antes de su arresto

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Nicolás PayarolaFiscal Cosme Iribarrenúltimas noticiasEstafas

Últimas Noticias

Formosa: encontraron un cuerpo en un descampado e investigan si pertenece a una adolescente desaparecida

Xiomara Luciana Portillo, de 16 años, fue vista por última vez el jueves pasado. Las sospechas sobre su ex novio

Formosa: encontraron un cuerpo en

Atraparon a un hombre que traficaba éxtasis, LSD, ketamina y cristal junto a su hija de 4 años

Las drogas sintéticas estaban escondidas en varias partes del vehículo y, algunas de ellas, las llevaba el conductor en un bolsillo

Atraparon a un hombre que

Operaron a la adolescente que fue apuñalada por un compañero de curso en Tucumán por una complicación en su salud

La menor de 13 años permanece internada en el Hospital del Niño Jesús tras ser apuñalada por un compañero, mientras médicos y psicólogos monitorean su evolución y la justicia investiga el caso como tentativa de homicidio

Operaron a la adolescente que

Un conductor de aplicación golpeó a un pasajero delante de sus hijos por $4500 y lo dejó en coma

El agresor fue detenido. Lo atacó con un cascote en la cabeza y le generó un traumatismo de cráneo severo

Un conductor de aplicación golpeó

Condenaron a tres prestamistas que amenazaron y dejaron en la calle a una mujer por retrasarse con una deuda

Un crédito informal se transformó en pesadilla. El hostigamiento incluyó amenazas de muerte y ataques a familiares. La entrega de bienes y dinero no detuvo la violencia

Condenaron a tres prestamistas que
DEPORTES
El violento antecedente detrás del

El violento antecedente detrás del escándalo entre una figura de Inglaterra y el jugador de Los Pumas que sufrió una grave lesión

Boca Juniors y River Plate jugarán el Superclásico por el boleto a la final del torneo de Reserva: hora, TV y formaciones

“Esa pregunta es una falta de respeto”: el acalorado cruce entre Mbappé y un periodista por el presente del Real Madrid

Es una figura del deporte argentino y creó un “boliche virtual” para reunir a los amantes de la música en todo el mundo

Importante avance para el proyecto de ampliación de la Bombonera que impulsa Juan Román Riquelme en Boca Juniors

TELESHOW
Maradona, Valeria Lynch y la

Maradona, Valeria Lynch y la inesperada polémica con Toquinho en una noche de estrellas del Festival de San Remo

Darío Barassi se sorprendió por el look de un participante y lo expuso en pleno programa: “¿Es tu decisión?”

MasterChef Celebrity: Marixa Balli puso a todos a bailar y la intuición de Evangelina Anderson definió la gala

Luego de su renuncia a MasterChef Celebrity, Valentina Cervantes expresó sus diferencias con Wanda Nara

El Mono de Kapanga: “No tenía ganas de morirme todavía”

INFOBAE AMÉRICA

Un buque de la armada

Un buque de la armada neozelandesa atravesó el estrecho de Taiwán bajo vigilancia de fuerzas chinas

Australia incluyó a la Guardia Revolucionaria de Irán en su lista de “patrocinadores del terrorismo”

¿Normalizamos el fascismo en Venezuela o tomamos los riesgos norteamericanos?

Comienza la era post Bolsonaro en Brasil: entre las tensiones con EEUU y la búsqueda de un candidato de derecha

Europa continúa con su inversión en Defensa: dos países compraron drones submarinos para uso militar especial