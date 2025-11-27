Crimen y Justicia

Cayó el prófugo por el crimen de Joel Riquelmes, el hombre asesinado en una pelea familiar en Merlo

Así, ya están detenidos los tres acusados por el ataque ocurrido el domingo pasado y que también dejó a dos personas heridas

Una cámara registró el ataque a Joel Riquelmes y sus allegados en Merlo

La Policía Bonaerense detuvo a Leonel Alejandro Sayago, el último prófugo por el crimen de Joel Benjamín Riquelmes, el hombre de 36 años que murió tras ser baleado en medio de una pelea en Parque San Martín, partido de Merlo. De esta manera, ya están bajo arresto los tres acusados por el ataque que, además de una víctima fatal, dejó a dos personas heridas.

Sayago, quien era buscado desde el domingo pasado, fue capturado en la ciudad de Luján, según informaron fuentes judiciales. Está acusado de homicidio calificado por premeditación agravado por el empleo de arma de fuego, uno consumado y dos tentados, además de portación ilegal de arma de uso civil.

Ahora, el sospechoso quedó alojado en una celda de la Comisaría Tercera de Merlo. En las próximas horas será indagado. El expediente está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Morón, encabezada por el fiscal Claudio Oviedo.

El asesinato ocurrió la noche el pasado domingo en la esquina de 25 de Mayo y Ameghino. Ese día, Riquelmes tuvo una pelea a golpes con Nazareno Oscar Ailan (20), pareja de una sobrina suya. Ambos arrastraban diferencias familiares de larga data. Durante esa pelea, Ailan resultó golpeado y se retiró del lugar.

La víctima del crimen, Joel Benjamín Riquelmes

Parecía que la situación terminaría allí. Sin embargo, poco después, el joven volvió en busca de venganza. Lo hizo junto a Leonel Ezequiel Ruiz y Leonel Alejandro Sayago.

Los tres se movían en una Chevrolet Tracker y estaban armados. Frenaron frente al grupo en el que estaba Riquelmes, que circulaba en moto después de un partido de fútbol. Ailan bajó de la camioneta para volver a pelearse con Riquelmes, mientras uno de sus acompañantes exhibió un arma para evitar que otros intervinieran, tal cual se observa en las imágenes que registró una cámara de la zona.

Durante el forcejeo, Riquelmes y Ailan terminaron en el piso. En medio de los disturbios, se produjeron los disparos. La víctima fatal recibió un tiro en el abdomen y cayó herido de gravedad. Un hombre de 45 años y un joven de 19, que estaban con él, también sufrieron heridas de bala en las piernas.

Los dos primeros detenidos: Leonel Ruiz y Nazareno Ailan

Riquelmes fue trasladado al hospital Eva Perón, donde murió en la madrugada del martes. Los otros dos heridos están fuera de peligro.

Por el hecho, la policía detuvo a Ailan en la Ruta 40 y Gaboto. Más tarde, los efectivos arrestaron a Leonel Ruiz cuando aparentemente intentaba salir hacia la Costa Atlántica. La camioneta involucrada fue secuestrada en Castelli. Solo faltaba capturar a Sayago, quien ahora ya se encuentra bajo arresto.

La familia de la víctima comenzó a velar sus restos anoche. Tenían planeado realizar una marcha pacífica esta tarde hasta la esquina donde ocurrió el ataque, en reclamo de justicia, aunque finalmente decidieron suspender la movilización porque el velorio se extendió.

A través de las redes sociales, los familiares piden a testigos del hecho que declaren para ayudar a la causa. También despidieron a Riquelmes con mensajes de dolor.

“Prometo no olvidarte tío! Cada persona que me conoce sabe lo mucho que te admiraba y cómo hablaba tan bien de vos, siempre sacándome una sonrisa, segundando para que mi mamá no me rete, y con tus enseñanzas. Te amo tío, con todo mi corazón y eso lo sabes”, escribió una sobrina.

El vehículo involucrado en el hecho

También un sobrino le dedicó unas palabras: “Tío Joe, danos fuerzas donde estés. Me duele el alma tener que despedirme de vos. Todas las cosas que pasamos y vivimos fueron buenísimas, felices. Esos valores que me enseñabas, consejos, charlas. Te quiero un montón”.

“Te voy a extrañar mucho, Joelcito. Siempre te voy a recordar por cómo eras, siempre con una sonrisa, un tipo alegre, honesto y humilde. Una excelente persona, padre y amigo”, publicó un amigo en su cuenta de Facebook, y reclamó en otro posteo: “Te vamos a extrañar negrito querido... Que se haga justicia, que los cómplices y culpables paguen su culpa”.

Desde el Club Altos de Merlo también expresaron públicamente su acompañamiento con un mensaje para la familia: “Abrazamos en el sentimiento y compartimos con dolor esta triste noticia, saludamos respetuosamente a la familia de Joel y al Club Aguado en este difícil momento. Adherimos junto al resto de los clubes al pedido de justicia por este brutal crimen”.

