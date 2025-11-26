Treparon como el “hombre araña” para robar en un departamento de La Plata y los detuvieron cuando saltaron del balcón

El episodio tuvo lugar este martes en un edificio de Diagonal 78 (Google Maps)

Dos personas fueron detenidas este martes en el centro de La Plata tras ser acusadas de un robo por escalamiento, comúnmente conocida también como la modalidad del “hombre araña”. Todo sucedió en un edificio ubicado en Diagonal 78 entre 64 y 12.

El hecho quedó caratulado como “robo agravado por escalamiento” y pudo ser frustrado gracias al llamado al 911, que alertó sobre la presencia de intrusos en el lugar.

Así, personal del Comando de Patrullas se desplazó hasta el sitio y observó a dos hombres saltando desde el balcón de un primer piso hacia la calle. Los efectivos comenzaron una persecución y lograron aprehender a ambos sospechosos en la vía pública, según indicó el portal Labuenainfo.

Los detenidos fueron identificados por sus iniciales como R. A. L. y J. C. L., ambos domiciliados en el barrio Aeropuerto. De acuerdo con información judicial que trascendió, el primero tiene 27 años y registra numerosas causas penales, incluyendo robos, evasión y resistencia a la autoridad, con reincidencias entre 2016 y 2025. Había sido excarcelado el 21 de noviembre, solo cuatro días antes del suceso, desde la Unidad 18 de Gorina. En tanto, el segundo, de 30 años, tiene antecedentes por resistencia a la autoridad.

La denuncia fue presentada por un vecino del edificio, quien declaró ante la Policía que los dos aprehendidos forzaron la ventana del balcón que da al comedor de su departamento. Indicó que los sospechosos no lograron llevarse objetos de valor, debido a la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad. El testigo reconoció a los imputados como los autores.

Un delincuente herido tras un intento de robo por escalamiento

Un intento de robo por escalamiento se registró en la localidad de Merlo y terminó con un detenido baleado por una mujer policía. El episodio ocurrió meses en una casa situada en la calle Las Alondras, en la zona de Libertad, cuando la agente, integrante de la Policía de la Ciudad y de franco, notó ruidos provenientes del sector trasero de la propiedad.

Según fuentes consultadas, la oficial, de 23 años, salió al patio y observó a un individuo desplazándose por los techos tras escalar la pared de un baño externo. El sospechoso, identificado como M. J. L. D., también de 23 años y residente en la zona, habría accedido a la losa de un piso superior con intensiones de llevar a cabo un robo. La Policía advirtió que el intruso portaba un hierro de aproximadamente 40 centímetros de largo con punta filosa.

Entró a robar a la casa de mujer policía armado con un hierro y terminó baleado en el hospital

La agente impartió la voz de alto y, ante una amenaza del individuo, utilizó su pistola Beretta 9 mm y efectuó cuatro disparos. Tres de los proyectiles impactaron en el brazo y el hombro derechos del sospechoso, que cayó herido sobre la loza. Un llamado al 911 alertó a personal de la comisaría 4ª de Merlo, que llegó al lugar, redujo al acusado y solicitó asistencia médica.

El imputado fue trasladado en un móvil policial al hospital Eva Perón de Merlo, donde quedó internado bajo custodia y fuera de peligro. Al momento de su detención, los efectivos incautaron el elemento metálico con el que habría intentado amedrentar a la propietaria, agregaron fuentes policiales.

La Fiscalía dispuso el secuestro del arma reglamentaria de la agente para las pericias correspondientes y abrió una causa caratulada como “robo agravado por escalamiento en grado de tentativa”.

De acuerdo con registros aportados por Primer Plano Online, M. J. L. D. había recuperado la libertad el 20 de septiembre, apenas nueve días antes del episodio. En 2021 había recibido una condena a tres años de prisión en suspenso por amenazas agravadas por uso de arma y cumplió además seis meses de prisión por robo simple.