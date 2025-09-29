Una mujer policía sorprendió en su casa de Merlo a un ladrón y lo baleó: había salido de la cárcel hace 9 días

La fiscalía de Morón dispuso el secuestro del arma reglamentaria y abrió una causa por robo agravado por escalamiento

Un intento de robo terminó con un sospechoso baleado en la localidad de Merlo, luego de que una oficial de la Policía de la Ciudad lo descubriera en el techo de su vivienda y abriera fuego con su arma reglamentaria. El ahora detenido había salido de la cárcel hace 9 días.

El episodio se registró en una casa ubicada sobre la calle Las Alondras, en la zona de Libertad, donde la agente, de franco de servicio y vestida de civil, escuchó ruidos extraños provenientes de la parte trasera de la propiedad.

La policía, de 23 años, salió al patio trasero y observó al sospechoso desplazándose por los techos. De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, el sospechoso había escalado la pared de un baño externo y alcanzado la loza de una construcción en planta alta con claras intenciones de robo.

En ese momento, la oficial dio la voz de alto y se encontró con que el individuo llevaba en sus manos un hierro de unos 40 centímetros de largo con punta filosa.

Fuentes policiales señalaron que, lejos de detenerse, el joven respondió con una amenaza. Ante esa situación, la agente utilizó su pistola Beretta 9 milímetros y efectuó cuatro disparos. Tres de los proyectiles impactaron en el brazo y hombro derechos del intruso, que cayó herido en el lugar.

De inmediato, personal de la comisaría 4ª de Merlo, alertado por un llamado al 911, llegó hasta la vivienda y redujo al sospechoso.

El delincuente fue identificado como M.J.L.D. también de 23 años y domiciliado en la misma localidad. Tras recibir las primeras atenciones, fue trasladado en un móvil policial al hospital Eva Perón de Merlo, donde ingresó con custodia y permanece internado fuera de peligro.

Según las mismas fuentes, al momento de su detención le fue incautado el hierro que utilizaba como arma. La causa quedó en manos de la UFI N° 5 de Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo, quien ordenó el secuestro del arma reglamentaria de la oficial para pericias. La causa se investiga como robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

Según informó el medio local Primer Plano Online, M.J.L.D. había recuperado la libertad hacía pocos días. En 2021 fue condenado a tres años de prisión en suspenso por amenazas agravadas por el uso de arma y, en paralelo, cumplió una pena de seis meses de prisión por robo simple, que finalizó el pasado 20 de septiembre pasado.

Apenas una semana después de haber dejado la cárcel, quedó nuevamente detenido.

Detuvieron a un cartero y al encargado de un edificio

La Policía de la Ciudad detuvo a un cartero y a un encargado por una estafa millonaria.

La Policía de la Ciudad arrestó en las últimas horas, en tanto, a dos personas sospechadas de haber participado en una estafa por más de 20 mil dólares y más de 2 millones de pesos a través de la sustracción y utilización de una tarjeta de débito.

Las detenciones ocurrieron tras una investigación impulsada por la Fiscalía N°3 de Lomas de Zamora, especializada en ciberdelitos, luego de la denuncia de un cliente bancario en Adrogué.

Según informaron fuentes oficiales del caso a Infobae, el caso se inició en mayo cuando un hombre manifestó que nunca recibió la tarjeta de débito que había solicitado a su banco. Posteriormente, advirtió movimientos irregulares en su cuenta: el retiro de 2.624.667,75 pesos desde un cajero automático en Lanús y la transferencia de 20.984,52 dólares a una cuenta desconocida, para luego perder el rastro de ese dinero.

La investigación policial permitió identificar a dos principales implicados, uno de ellos cartero y el otro encargado. Ambos operaban en las localidades bonaerenses de Valentín Alsina y Florencio Varela.

El caso recayó en la Sección Relevamiento de Investigaciones Complejas de la Policía de la Ciudad, que implementó dos allanamientos de manera simultánea. Los agentes determinaron que el sospechoso encargado de manejar la tarjeta retiraba los fondos en efectivo desde un cajero, mientras que los dólares sustraídos eran transferidos y derivados entre distintas cuentas para dificultar el rastreo.