Crimen y Justicia

El duro relato del hermano del joven asesinado por su novia de 16 años en Lanús: “Llegamos a buscarlo y estaba muerto”

El crimen ocurrió en la madrugada en la esquina de Ceferino Namuncurá y Lituania. La principal sospechosa está prófuga

Guardar
Habló el hermano del joven asesinado por su novia en Lanús

Miguel López Monte es el hermano de Santiago Nahuel, el joven de 20 años asesinado a puñaladas por su novia de 16 en una casa de la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús.

Este miércoles, desde la vivienda donde hallaron el cuerpo, Miguel habló con la prensa, contó que la víctima estaba en pareja desde hace un año y medio y que su familia siempre le advirtió que no se metiera con la adolescente ahora buscada porque “era violenta”.

Sobre cómo se enteró del crimen, contó: “A mí me llamó mi mamá, me dijo que la había llamado ella diciendo que le metió una puñalada a mi hermano. La llamó llorando diciendo que por favor, si lo podíamos venir a buscar. Nosotros con mis hermanos vinimos, pensamos que le había cortado el dedo o algo porque ella es muy violenta. Cuando llegamos estaba la ambulancia, el patrullero...mi hermano estaba tirado acá adentro”.

El joven asesinado en Lanús
El joven asesinado en Lanús

Luego contó que él personalmente le preguntó a la policía donde estaba la novia de Santiago: “El policía dice que se escapó recién. No se te puede escapar la piba. Dijo que le entró un nervio de crisis (sic) y se fue por ahí. Todos conocemos que los padres son narcos, tienen plata. El padre está preso por narco, al hermano lo está buscando la policía también por narco. ¿Y cómo se le puede escapar la piba acá estando mi hermano fallecido ahí y ella acá?“.

Miguel dio detalles de cómo era la relación de los jóvenes. Definió el vínculo como conflictivo y a ella como una adolescente muy agresiva.

“Ella vivía en mi casa, con mi hermano. Y mi mamá, de tanto que discutían, le dijo que se vayan. Ahí la piba mandó un mensaje a la familia y vinieron a la casa de mi mamá y le cascotearon toda la casa, le rompieron todos los vidrios, y que querían entrar a la fuerza a hacer quilombo en la casa de mi mamá”, detalló.

El crimen ocurrió en una
El crimen ocurrió en una casa ubicada en la esquina de Ceferino Namuncurá y Lituania

Miguel pidió insistentemente justicia por su hermano, a quien definió como un chico bueno, que iba a la escuela y no tenía problemas con nadie.

“Mi mamá está destruida. Mi mamá quiere justicia. Mi mamá quiere que paguen. Ella no es menor. Para matar a una persona no sos menor. Para planear todo lo que hicieron... no estaba sola, sino cómo llegó la familia tan rápido ellos acá. Y nosotros tardamos. Y ellos viven más lejos”, dijo deslizando que el crimen, para él, fue un plan familiar.

Sobre Santiago señaló: “Él era buenito, iba al colegio, trabajaba con mi viejo Daniel. ¿Sabes cuántas veces le dijimos que no se meta con ellas? Si les decíamos, ellos son narcos, te van a meter por mal camino, vas a terminar mal con ellos. Ellos son gente que les gusta la plata fácil. No vas a aprender nada con ellos. Y se quedó“.

El hecho

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el violento episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Ceferino Namuncurá y Lituania. En el llamado al 911, la menor le indicó a la Policía que su pareja se había lastimado con una reja y que estaba sin signos vitales.

Pocos minutos después, personal de la Comisaría 4ta de Lanús y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron al lugar, donde la médica constató el fallecimiento del joven.

Durante la primera revisión del cadáver, la profesional señaló que presentaba dos heridas en el costado izquierdo del torso: una debajo de la tetilla y otra más abajo. Según manifestó la médica, estas lesiones no eran compatibles con heridas producidas por una reja.

Miguel, hermano de la víctima
Miguel, hermano de la víctima

Al momento de la llegada de los servicios de Emergencia, la adolescente que se encontraba junto al fallecido, identificada como M. N. N. y pareja de la víctima, le dijo a los médicos que Santiago “estaba vivo”. “Decime a qué hospital lo llevas”, le preguntó la joven a los médicos y luego se retiró de la escena. Por el momento, no aparece.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana, quien dispuso que el lugar fuera preservado para las tareas de campo y la intervención de agentes de la Policía Científica.

De acuerdo con lo que trascendió, la familia de la víctima denunció que ya en varias ocasiones la adolescente fue violenta con él y que ya lo había atacado en otras oportunidades.

Temas Relacionados

Remedios de EscaladaLanúscrimenadolescenteÚltimas noticias

Últimas Noticias

Luego de ser suspendida, la policía de los videos hot apuntó contra la conducción de la fuerza

Lo hizo a través de sus redes sociales, donde además apuntó contra la Justicia. También acusó acoso y casos de presunta corrupción dentro de la fuerza. Su posteo

Luego de ser suspendida, la

Horror en Lanús: una adolescente de 16 años mató a puñaladas a su novio de 20 y escapó

Ocurrió esta madrugada en una casa de la esquina de Ceferino Namuncurá y Lituania. La sospechosa dijo que el joven se lastimó con una reja y después se fue del lugar

Horror en Lanús: una adolescente

Quién es el jardinero detenido por el crimen de la psiquiatra en su casa de La Plata

Javier Echeveguren, de 38 años, fue capturado este martes, luego de 10 días de investigación. Las imágenes de una cámara de seguridad fueron clave para identificarlo

Quién es el jardinero detenido

Mar del Plata: sufrió una brutal golpiza y antes de entrar en coma, acusó al novio de su ex pareja

El ataque ocurrió la semana pasada. Anahí, la mamá de la víctima, contó que su hijo presenta fallas en el corazón y en los pulmones. No hay detenidos. Marcharon para pedir justicia

Mar del Plata: sufrió una

El crimen de la psiquiatra: cómo atraparon al jardinero y qué reveló la segunda autopsia

Gustavo Echeveguren será indagado este miércoles por el fiscal Álvaro Garganta, acusado de matar a Virginia Franco para encubrir el robo de una bicicleta

El crimen de la psiquiatra:
DEPORTES
Se dieron a conocer los

Se dieron a conocer los días y horarios de los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura

La inédita decisión que tomó FIFA para evitar un cruce entre Argentina y España hasta la final del Mundial

La nueva regla que impondrá River Plate en los contratos de los próximos refuerzos

Crece el escándalo tras la denuncia a una figura de Inglaterra por su agresión al entrenador de Los Pumas

Peñarol rescindió el contrato de Diego García tras la condena a prisión por abusar de una jugadora de hockey en Argentina

TELESHOW
L-Gante habló de su vínculo

L-Gante habló de su vínculo actual con Wanda Nara y sorprendió al responder si volvería a salir con ella

Sofía Jujuy Jiménez tuvo un percance con su auto en plena avenida y fue asistida por sus hermanas: “Me dio bronca”

Luca Martin tuvo que ser internado y bromeó sobre su estado de salud: “Momento de vergüenza eterna”

Laurita Fernández habló de la polémica por el fin de su programa: “Está bueno renovarse”

La emotiva despedida de Mirtha Legrand a Susana Reta junto a su círculo íntimo: “Fueron 50 años de amistad”

INFOBAE AMÉRICA

Ordenaron el arresto de cuatro

Ordenaron el arresto de cuatro jueces que ocuparon cargos por casi dos años fuera del plazo legal en Bolivia

Se profundiza la crisis energética en Cuba: casi el 60% de la isla quedará a oscuras este miércoles

Von der Leyen pidió presionar a Rusia hasta lograr una paz “justa” en Ucrania y seguridad para Europa

Tailandia ordenó el arresto de la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude

La presión de China sobre Japón es una táctica conocida que podría prolongarse