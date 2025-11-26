El duro relato del hermano del joven asesinado por su novia de 16 años en Lanús: “Llegamos a buscarlo y estaba muerto”

Habló el hermano del joven asesinado por su novia en Lanús

Miguel López Monte es el hermano de Santiago Nahuel, el joven de 20 años asesinado a puñaladas por su novia de 16 en una casa de la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús.

Este miércoles, desde la vivienda donde hallaron el cuerpo, Miguel habló con la prensa, contó que la víctima estaba en pareja desde hace un año y medio y que su familia siempre le advirtió que no se metiera con la adolescente ahora buscada porque “era violenta”.

Sobre cómo se enteró del crimen, contó: “A mí me llamó mi mamá, me dijo que la había llamado ella diciendo que le metió una puñalada a mi hermano. La llamó llorando diciendo que por favor, si lo podíamos venir a buscar. Nosotros con mis hermanos vinimos, pensamos que le había cortado el dedo o algo porque ella es muy violenta. Cuando llegamos estaba la ambulancia, el patrullero...mi hermano estaba tirado acá adentro”.

El joven asesinado en Lanús

Luego contó que él personalmente le preguntó a la policía donde estaba la novia de Santiago: “El policía dice que se escapó recién. No se te puede escapar la piba. Dijo que le entró un nervio de crisis (sic) y se fue por ahí. Todos conocemos que los padres son narcos, tienen plata. El padre está preso por narco, al hermano lo está buscando la policía también por narco. ¿Y cómo se le puede escapar la piba acá estando mi hermano fallecido ahí y ella acá?“.

Miguel dio detalles de cómo era la relación de los jóvenes. Definió el vínculo como conflictivo y a ella como una adolescente muy agresiva.

“Ella vivía en mi casa, con mi hermano. Y mi mamá, de tanto que discutían, le dijo que se vayan. Ahí la piba mandó un mensaje a la familia y vinieron a la casa de mi mamá y le cascotearon toda la casa, le rompieron todos los vidrios, y que querían entrar a la fuerza a hacer quilombo en la casa de mi mamá”, detalló.

El crimen ocurrió en una casa ubicada en la esquina de Ceferino Namuncurá y Lituania

Miguel pidió insistentemente justicia por su hermano, a quien definió como un chico bueno, que iba a la escuela y no tenía problemas con nadie.

“Mi mamá está destruida. Mi mamá quiere justicia. Mi mamá quiere que paguen. Ella no es menor. Para matar a una persona no sos menor. Para planear todo lo que hicieron... no estaba sola, sino cómo llegó la familia tan rápido ellos acá. Y nosotros tardamos. Y ellos viven más lejos”, dijo deslizando que el crimen, para él, fue un plan familiar.

Sobre Santiago señaló: “Él era buenito, iba al colegio, trabajaba con mi viejo Daniel. ¿Sabes cuántas veces le dijimos que no se meta con ellas? Si les decíamos, ellos son narcos, te van a meter por mal camino, vas a terminar mal con ellos. Ellos son gente que les gusta la plata fácil. No vas a aprender nada con ellos. Y se quedó“.

El hecho

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el violento episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Ceferino Namuncurá y Lituania. En el llamado al 911, la menor le indicó a la Policía que su pareja se había lastimado con una reja y que estaba sin signos vitales.

Pocos minutos después, personal de la Comisaría 4ta de Lanús y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron al lugar, donde la médica constató el fallecimiento del joven.

Durante la primera revisión del cadáver, la profesional señaló que presentaba dos heridas en el costado izquierdo del torso: una debajo de la tetilla y otra más abajo. Según manifestó la médica, estas lesiones no eran compatibles con heridas producidas por una reja.

Miguel, hermano de la víctima

Al momento de la llegada de los servicios de Emergencia, la adolescente que se encontraba junto al fallecido, identificada como M. N. N. y pareja de la víctima, le dijo a los médicos que Santiago “estaba vivo”. “Decime a qué hospital lo llevas”, le preguntó la joven a los médicos y luego se retiró de la escena. Por el momento, no aparece.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana, quien dispuso que el lugar fuera preservado para las tareas de campo y la intervención de agentes de la Policía Científica.

De acuerdo con lo que trascendió, la familia de la víctima denunció que ya en varias ocasiones la adolescente fue violenta con él y que ya lo había atacado en otras oportunidades.