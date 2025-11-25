Hallaron a una mujer maniatada en un acantilado de Santa Cruz e investigan un ajuste de cuentas narco

La mujer fue hallada maniatada y semiinconsciente en una playa de Puerto Deseado (Noticias de Bariloche)

Una mujer de 28 años fue encontrada maniatada y semiinconsciente al borde de un acantilado en la zona norte de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. La víctima relató que dos hombres la secuestraron e intentaron arrojarla al mar, para luego abandonarla en un paraje desolado. El hecho se investiga como un posible ajuste de cuentas vinculado a una deuda de drogas.

Un grupo de personas que transitaba por el camino hacia la Cueva de los Leones encontró a la joven cerca de las 19 horas del domingo. La rápida intervención de los transeúntes permitió que la mujer recibiera asistencia médica y policial, y aportara su testimonio en las primeras horas de la noche.

Ahora, informaron que la joven permanece fuera de peligro, aunque está bajo contención psicológica y supervisión del personal de salud.

Según el testimonio recogido por la Policía, la mujer caminaba cerca de la cancha de Deseado Juniors, en la calle 25 de Mayo, durante la tarde. En ese momento, dos hombres la interceptaron y la subieron por la fuerza a un auto blanco sin mediar palabra.

La víctima detalló que la condujeron con las manos atadas por un tramo estimado en tres kilómetros hasta llegar al sector de acantilados en la costa norte de la ciudad.

Ya en el lugar, y bajo amenaza de muerte, los agresores habrían intentado arrojarla al mar. El plan no se concretó y la situación derivó en el abandono de la joven a escasos metros del borde del acantilado, en una zona de difícil acceso.

Después del hallazgo y según informó el portal Noticias de Bariloche, la mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital Distrital de Puerto Deseado, donde recibió atención médica primaria y fue sometida a chequeos de control. Las fuentes médicas indicaron que presentaba lesiones menores y un cuadro de shock emocional.

El caso está bajo investigación de la Policía de Santa Cruz y de la Fiscalía local, que trabajan en la identificación de los responsables y en el análisis de los posibles móviles del ataque. Hasta el momento, no se registran personas detenidas ni sospechosos identificados al momento de recabar esta información.

Los investigadores vinculan el caso con una deuda de drogas atribuida a la pareja de la víctima

Los investigadores consideran el posible vínculo del crimen con una deuda de drogas atribuida a la pareja de la víctima. Esta hipótesis fue tomada como punto de partida debido a antecedentes similares en la zona, aunque no se descartan otras líneas en la pesquisa.

Una mujer denunció haber sido secuestrada en un centro de estética en Misiones

A principios de este mes, una mujer de 59 años y su familia denunciaron un supuesto secuestro extorsivo en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones, que está siendo investigado.

El hecho ocurrió cuando, según la versión de la familia, dos encapuchados, presuntamente de nacionalidad brasileña, abordaron a la víctima en un centro de estética, al que había asistido junto a su hermana, mientras se realizaba un tratamiento de belleza.

En unos pocos minutos, los presuntos secuestradores maniataron a la hermana de la víctima, encerraron en el baño a la dueña del comercio, encapucharon a la mujer y se la llevaron a bordo de un vehículo.

Horas después, los captores se habrían comunicado con su hija para exigirle 200 mil dólares como rescate. Siempre de acuerdo con su versión, le enviaron una foto de la supuesta cautiva con un arma apuntando a su cabeza.

De inmediato, la hija de la mujer dio aviso a las autoridades policiales locales, que junto a personal de Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía Federal comenzaron a realizar un barrido por toda la ciudad.

Horas después y en medio de un intenso operativo de búsqueda para rescatar a la mujer de las manos de sus captores, la víctima fue liberada en una oscura avenida de Puerto Iguazú. Allí, un motociclista que pasaba por la zona la divisó y la auxilió.

Desesperada, se comunicó con su yerno, un reconocido empresario del rubro automotor de la ciudad, quien fue a buscarla al lugar donde había sido liberada sin el pago del rescate.

Los investigadores secuestraron los celulares de la mujer y su hija. Hay dudas acerca de la veracidad de la secuencia, detallaron las fuentes a este medio.

Según se supo, el yerno de la mujer es un reconocido empresario del rubro automotor en Puerto Iguazú, con casi 20 años de experiencia en la compra y venta de autos. El negocio registró un crecimiento exponencial en los últimos años, debido a la ordenanza local que exige a los taxistas a renovar sus autos cada cinco años para poder trabajar en el aeropuerto, el punto más redituable de la ciudad a la hora de levantar pasajeros.

El caso está a cargo del juez federal de Misiones, Marcelo Cardozo, y colabora la UFECO, la unidad fiscal especializada en secuestros extorsivos, encabezada por Santiago Marquevic.