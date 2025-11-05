Crimen y Justicia

Una mujer denunció haber sido secuestrada en un centro de estética mientras se hacía un tratamiento de belleza

Ocurrió este martes en Misiones. La hija de la mujer aseguró que los presuntos captores le exigieron 200 mil dólares para liberarla. Investigan si la secuencia es verídica

La foto que los supuestos secuestradores le enviaron a la mujer de la víctima.

Una mujer de 59 años y su familia denunciaron un supuesto secuestro extorsivo en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones, que está siendo investigado, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El hecho ocurrió este martes por la tarde, cerca de las 18, cuando, según la versión de la familia, dos encapuchados, presuntamente de nacionalidad brasileña, abordaron a la víctima en un centro de estética al que había asistido junto a su hermana Y mientras se realizaba un tratamiento de belleza.

En unos pocos minutos, los presuntos secuestradores maniataron a la hermana de la víctima, encerraron en el baño a la dueña del comercio, encapucharon a la mujer y se la llevaron a bordo de un vehículo.

Horas después, los captores se habrían comunicado con su hija para exigirle 200 mil dólares como rescate. Siempre de acuerdo a su versión, le enviaron una foto de la supuesta cautiva con un arma apuntando a su cabeza.

El momento en que la víctima es raptada por los secuestradores de un centro de estética.

De inmediato, la hija de la mujer dio aviso a las autoridades policiales locales, que junto a personal de Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía Federal comenzaron a realizar un barrido por toda la ciudad.

Pero a las 0.30 de este miércoles, y en medio de un intenso operativo de búsqueda para rescatar a la mujer de las manos de sus captores, la víctima fue liberada en una oscura avenida de Puerto Iguazú. Allí, un motociclista que pasaba por la zona la divisó y la auxilió.

Desesperada, se comunicó con su yerno, un reconocido empresario del rubro automotor de la ciudad, quien fue a buscarla al lugar donde había sido liberada sin el pago del rescate.

Los investigadores secuestraron los celulares de la mujer y su hija. Hay dudas acerca de la veracidad de la secuencia, detallaron las fuentes a este medio.

Según pudo saber este medio, el yerno de la mujer es un reconocido empresario del rubro automotor en Puerto Iguazú, con casi 20 años de experiencia en la compra y venta de autos. El negocio registró un crecimiento exponencial en los últimos años, debido a la ordenanza local que exige a los taxistas a renovar sus autos cada cinco años para poder trabajar en el aeropuerto, el punto más redituable de la ciudad a la hora de levantar pasajeros.

Hace poco inauguraron una tienda, la más grande de la zona, y está llena de autos, todos nuevos”, aseguraron a este medio.

El caso está a cargo del juez federal de Misiones, Marcelo Cardozo, y colabora la UFECO, la unidad fiscal especializada en secuestros extorsivos, encabezada por Santiago Marquevic.

