Crimen y Justicia

Dos detenidos por el crimen de Nazareno Isern, baleado en la cabeza por una bicicleta: uno es menor de edad

Se trata de un chico de 16 años y otro sospechoso de 23, por lo que el caso pasó a manos de la Justicia de Responsabilidad Juvenil. La testigo clave por otro robo y las fotos con armas

Las últimas imágenes con vida de Nazareno Isern, asesinado en Esteban Echeverría

Dos sospechosos fueron detenidos en las últimas horas por el crimen de Nazareno Tobías Isern, el chico de 21 años que fue asesinado cuando intentaron robarle la bicicleta mientras paseaba junto a una amiga sobre la colectora de la autopista Teniente General Pablo Riccheri, a la altura de Esteban Echeverría. Uno de los apresados tiene 16 años y la causa así pasa al fuero de Responsabilidad Juvenil de Lomas de Zamora.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que las detenciones del menor y de su presunto cómplice de 23 años fueron concretadas por la DDI Lomas de Zamora de la Policía Bonaerense en las últimas horas.

Los arrestos se dieron en el marco de allanamientos de urgencia pedidos por el fiscal inicial del caso por homicidio en ocasión de robo, Fernando Semisa, titular de la UFI N° 4 Descentralizada de Esteban Echeverría.

A los dos detenidos les secuestraron 5 celulares en los cuales se encontraron varias fotos de ambos posando con armas, como las que figuran en esta nota.

Los dos detenidos por el
Los dos detenidos por el crimen de Nazareno Isern

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Esteban Echeverríahomicidiosmenores y delitosúltimas noticiasNazareno Iserninseguridadrobos

