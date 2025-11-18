Dos delincuentes asesinaron de un balazo en la cabeza a un joven de 21 años para robarle la bicicleta

La víctima del crimen, Nazareno Tobías Isern

Un joven de 21 años fue asesinado de un balazo en la cabeza por dos delincuentes que lo abordaron para robarle su bicicleta sobre la colectora de la Autopista Teniente General Pablo Ricchieri, a la altura del kilómetro 8.

El hecho ocurrió este lunes y las autoridades tomaron conocimiento de ello tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona fallecida en ese tramo de la autopista.

Agentes del Comando Patrulla se dirigieron a la zona. Al llegar, los efectivos encontraron el cuerpo de Nazareno Tobías Isern. Junto al cadáver estaba una joven de 21 años, amiga de la víctima, quien contó que ambos habían pasado la tarde en los bosques cercanos y fueron atacados cuando regresaban.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, dos ladrones armados se cruzaron en su camino con la intención de robarles la bicicleta de Nazareno. La reacción instantánea de él fue resistirse al asalto. En esas circunstancias, los atacantes dispararon y escaparon entre las calles linderas a la autopista.

Personal de Policía Científica revisó el cuerpo de la víctima y constató un disparo en la región del cráneo.

El joven había cumplido 21 años hacía tres semanas

La investigación quedó en manos del fiscal Fernando Semisa, a cargo de la Unidad Funcional Descentralizada N°4 de Esteban Echeverría del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Por el momento, los agentes de la Comisaría 3ª del distrito, la Dirección Departamental de Investigaciones y el área de Inteligencia Criminal realizan distintas tareas para identificar y detener a los autores del crimen, en el marco de una causa que fue caratulada como “homicidio en ocasión de robo”.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que la amiga de la víctima describió a los delincuentes como jóvenes, con edades cercanas a las de ellos, o menores de 30 años.

Nazareno, a quien sus allegados conocían como Naza, vivía en la localidad de Villa Madero, en el partido de La Matanza, y había cumplido los 21 años hacía solo tres semanas.

En redes sociales, una radio local lo despidió, y desde el Instituto Hermanos Amezola -donde la víctima fue alumno- publicaron: “La comunidad del IHA acompaña en el dolor a la Flia Isern por la triste partida de nuestro ex alumno Nazareno. Los abrazamos muy fuerte y elevamos a Dios nuestras oraciones por su eterno descanso”.

El comunicado del establecimiento educativo donde estudió Nazareno

Otro crimen en una autopista

El pasado 5 de noviembre, el Camino del Buen Ayre, a la altura de Ituzaingó, fue escenario de otro homicidio. Allí, Rubén Restagno, dueño de una pizzería de Pablo Podestá, fue asaltado por motochorros cuando regresaba con su pareja desde una quinta de Cuartel V, rumbo a su casa en el partido de San Martín.

La pareja se trasladaba en una moto Honda Falcon 400 por la traza que conecta el Acceso Oeste con la Panamericana. En ese momento, una moto Duke con dos hombres armados los interceptó y, bajo amenaza, los obligó a orillarse en la banquina. El acompañante descendió y amenazó a Restagno y a su pareja a punta de pistola.

Según se observa en las cámaras que registraron el ataque, la mujer, jugadora de hockey de Boca Juniors, logró escapar corriendo hacia los pastizales, mientras que Restagno permaneció junto a su moto. Cuando el ladrón intentó huir con la moto robada, la víctima intentó sacar su pistola calibre .380, ya que figuraba como legítimo usuario.

El delincuente advirtió el movimiento de Restagno e inmediatamente disparó cinco veces. Uno de los disparos impactó en la zona izquierda del tórax y provocó la muerte de la víctima en ese mismo lugar.

Pocos minutos después, la Policía Bonaerense llegó tras una llamada al 911. Encontraron a la pareja de Restagno, quien relató lo sucedido y pidió desesperadamente ayuda. La investigación quedó a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini, de la UFI N°2 descentralizada de Ituzaingó.