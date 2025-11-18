Crimen y Justicia

Dos delincuentes asesinaron de un balazo en la cabeza a un joven de 21 años para robarle la bicicleta

Ocurrió sobre la colectora de la Autopista Teniente General Pablo Ricchieri, a la altura del kilómetro 8, cuando la víctima regresaba de un paseo junto a una amiga

Guardar
La víctima del crimen, Nazareno
La víctima del crimen, Nazareno Tobías Isern

Un joven de 21 años fue asesinado de un balazo en la cabeza por dos delincuentes que lo abordaron para robarle su bicicleta sobre la colectora de la Autopista Teniente General Pablo Ricchieri, a la altura del kilómetro 8.

El hecho ocurrió este lunes y las autoridades tomaron conocimiento de ello tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona fallecida en ese tramo de la autopista.

Agentes del Comando Patrulla se dirigieron a la zona. Al llegar, los efectivos encontraron el cuerpo de Nazareno Tobías Isern. Junto al cadáver estaba una joven de 21 años, amiga de la víctima, quien contó que ambos habían pasado la tarde en los bosques cercanos y fueron atacados cuando regresaban.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, dos ladrones armados se cruzaron en su camino con la intención de robarles la bicicleta de Nazareno. La reacción instantánea de él fue resistirse al asalto. En esas circunstancias, los atacantes dispararon y escaparon entre las calles linderas a la autopista.

Personal de Policía Científica revisó el cuerpo de la víctima y constató un disparo en la región del cráneo.

El joven había cumplido 21
El joven había cumplido 21 años hacía tres semanas

La investigación quedó en manos del fiscal Fernando Semisa, a cargo de la Unidad Funcional Descentralizada N°4 de Esteban Echeverría del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Por el momento, los agentes de la Comisaría 3ª del distrito, la Dirección Departamental de Investigaciones y el área de Inteligencia Criminal realizan distintas tareas para identificar y detener a los autores del crimen, en el marco de una causa que fue caratulada como “homicidio en ocasión de robo”.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que la amiga de la víctima describió a los delincuentes como jóvenes, con edades cercanas a las de ellos, o menores de 30 años.

Nazareno, a quien sus allegados conocían como Naza, vivía en la localidad de Villa Madero, en el partido de La Matanza, y había cumplido los 21 años hacía solo tres semanas.

En redes sociales, una radio local lo despidió, y desde el Instituto Hermanos Amezola -donde la víctima fue alumno- publicaron: “La comunidad del IHA acompaña en el dolor a la Flia Isern por la triste partida de nuestro ex alumno Nazareno. Los abrazamos muy fuerte y elevamos a Dios nuestras oraciones por su eterno descanso”.

El comunicado del establecimiento educativo
El comunicado del establecimiento educativo donde estudió Nazareno

Otro crimen en una autopista

El pasado 5 de noviembre, el Camino del Buen Ayre, a la altura de Ituzaingó, fue escenario de otro homicidio. Allí, Rubén Restagno, dueño de una pizzería de Pablo Podestá, fue asaltado por motochorros cuando regresaba con su pareja desde una quinta de Cuartel V, rumbo a su casa en el partido de San Martín.

La pareja se trasladaba en una moto Honda Falcon 400 por la traza que conecta el Acceso Oeste con la Panamericana. En ese momento, una moto Duke con dos hombres armados los interceptó y, bajo amenaza, los obligó a orillarse en la banquina. El acompañante descendió y amenazó a Restagno y a su pareja a punta de pistola.

Según se observa en las cámaras que registraron el ataque, la mujer, jugadora de hockey de Boca Juniors, logró escapar corriendo hacia los pastizales, mientras que Restagno permaneció junto a su moto. Cuando el ladrón intentó huir con la moto robada, la víctima intentó sacar su pistola calibre .380, ya que figuraba como legítimo usuario.

El delincuente advirtió el movimiento de Restagno e inmediatamente disparó cinco veces. Uno de los disparos impactó en la zona izquierda del tórax y provocó la muerte de la víctima en ese mismo lugar.

Pocos minutos después, la Policía Bonaerense llegó tras una llamada al 911. Encontraron a la pareja de Restagno, quien relató lo sucedido y pidió desesperadamente ayuda. La investigación quedó a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini, de la UFI N°2 descentralizada de Ituzaingó.

Temas Relacionados

HomicidiosAutopista RicchieriVilla MaderoEsteban EcheverríaÚltimas noticiasrobosinseguridad

Últimas Noticias

El caso Guillemet, el prófugo que deberá ser juzgado otra vez por trata de personas

La Corte Suprema rechazó una queja que su defensa presentó luego de que Casación resolviera suspender todos los recursos presentados hasta que se ponga a derecho

El caso Guillemet, el prófugo

Quedó firme la condena al hijo de Pappo por violencia de género: ¿irá preso?

Luciano Napolitano apeló a la Corte Suprema de Justicia la pena de tres años y ocho meses de prisión, pero el máximo tribunal rechazó la presentación de la defensa

Quedó firme la condena al

Los antecedentes del empresario panadero que guardaba 500 mil dólares de una banda narco

El hombre está acusado de manejar parte del dinero de la organización narco residual del Clan Villalba. Al momento de su arresto, llevaba encima $262.700, 15 reales, y 31 tarjetas de crédito y débito a su nombre

Los antecedentes del empresario panadero

Tragedia en José C. Paz: el conductor que dejó a tres chicos huérfanos iba con exceso de velocidad y logró la excarcelación

La Justicia se la concedió con una caución de 30 millones de pesos. Una pericia determinó que manejaba en promedio a 88 kilómetros por hora. Lo indagarán nuevamente para agravarle la imputación

Tragedia en José C. Paz:

El caso Loan: el freno de la Justicia para el intento de los imputados de dilatar la llegada de la causa a juicio

La decisión del Tribunal Oral Federal de Corrientes mantiene el expediente en el fuero federal

El caso Loan: el freno
DEPORTES
El esperanzador posteo de Alpine

El esperanzador posteo de Alpine con Colapinto y Gasly en la previa del GP de Las Vegas de la F1

La confesión de Diego Latorre sobre sus ganas de lanzarse como técnico profesional

Tras la clasificación de España al Mundial, cuándo y dónde se jugaría la Finalíssima contra Argentina

Aprevide le levantó la sanción a Racing y jugará con público el choque decisivo ante River por el Torneo Clausura

“Días de relax”: las fotos de la escapada de Julián Álvarez junto a su pareja en medio de la fecha FIFA

TELESHOW
Nico Vázquez compartió una profunda

Nico Vázquez compartió una profunda reflexión a cuatro meses de su separación: “Elegir ser bueno siempre vale la pena”

Mario Pergolini reveló la insólita actitud que tomaron la China Suárez y Mauro Icardi luego de su entrevista

Pampita contó en qué clase elige volar: “Mil veces voy en economy, porque yo prefiero invitar amigos”

Así fue el tierno reencuentro de Wanda Nara con sus hijas: “Merienda en el camarín de mamá”

La increíble propuesta que Mauro Icardi le hizo a Luis Ventura: “Organizar un Martín Fierro de las telenovelas turcas”

INFOBAE AMÉRICA

El PBI regional crece solo

El PBI regional crece solo 0,9% anual y resurge el temor por otra “década perdida”

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el sur del Líbano

Estados Unidos ante el desafío del ‘gerrymandering’

Zelensky pidió usar los activos rusos congelados para reforzar la defensa aérea de Ucrania

Tras el impacto de Melissa, Jamaica reclama USD 9.500 millones: “Víctimas de las acciones de otros”