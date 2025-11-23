Dos personas fueron baleadas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez en menos de tres horas de diferencia

Crimen y Justicia

La jornada del sábado estuvo marcada por dos episodios violentos que alteraron la tranquilidad tanto de Villa Gobernador Gálvez como de Rosario. En ambos casos, las víctimas sobrevivieron, aunque las circunstancias y motivaciones de los ataques revelaron la persistencia de conflictos personales y familiares que derivan en hechos de extrema gravedad.

El primer caso ocurrió el mediodía en Villa Gobernador Gálvez, cuando una joven de 25 años fue herida de bala en la pelvi. El incidente tuvo lugar en la intersección de las calles Crespo y Pasaje A, en donde se habría producido un altercado familiar.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, la mujer había discutido con un familiar. En ese momento, apareció otra persona, que presuntamente también estaría vinculada a la familia, y le disparó sin pronunciar palabra.

El atacante se dio a la fuga inmediatamente después del hecho, y los primeros indicios de la investigación apuntan a que podría tratarse de un pariente de la víctima. Por su parte, la joven fue auxiliada de inmediato por personas presentes, quienes la trasladaron en una camioneta hasta el Hospital Anselmo Gamen. Allí, los médicos constataron la herida de arma de fuego y confirmaron que su vida no corre peligro.

Horas más tarde, la violencia se trasladó a la zona norte de Rosario, donde un hombre fue atacado cerca de las 14:45 horas en la intersección de Medrano y Coliqueo. Según la información publicada por Rosario3, la víctima recibió cinco disparos en las piernas.

Al momento del ataque, el agresor se desplazaba en bicicleta. Según el relato del herido, el agresor lo increpó y lo acusó de “haber mirado a su mujer” antes de abrir fuego. En ambos hechos, la rápida intervención de los testigos y el traslado de las víctimas a centros de salud resultaron determinantes para que ambas personas se encuentren fuera de peligro. Las autoridades continúan investigando para identificar y detener a los responsables de estos ataques.

Un joven baleado quedó detenido, tras confirmarse que tenía un pedido de captura por homicidio

La detención de Guillermo Fabián M. en Rosario reveló una trama inesperada tras un ataque a balazos en el barrio Bella Vista. El joven, de 22 años, ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con una herida de arma de fuego en la pierna derecha, pero su paso por el centro médico derivó en su arresto como presunto autor de un homicidio ocurrido en enero.

El ataque se produjo en la tarde del miércoles, cuando dos individuos llegaron hasta la vivienda del joven en Santa Matilde al 3300. Según la reconstrucción policial, los agresores llamaron a la puerta, lo identificaron por su nombre y abrieron fuego antes de huir.

En la escena, los peritos forenses recolectaron doce vainas servidas calibre nueve milímetros, lo que evidenció la magnitud del ataque. Por su parte, el herido fue trasladado de inmediato al HECA, donde recibió atención médica por la herida en la pierna.

Mientras el joven permanecía internado, el Comando Radioeléctrico desplegó un operativo que culminó con la detención de los dos presuntos autores de la balacera en Dean Funes al 3900. Los arrestados fueron identificados como Ezequiel Maximiliano G., de 31 años, y Leonardo Esteban S., de 33, sobre quien ya pesaba un pedido de captura previo.

Ambos se desplazaban en una motocicleta Kymco 125cc, denunciada como robada el quince de noviembre en Ovidio Lagos al 2700. Durante el procedimiento, también fue aprehendida Yanina Natalia B., de 30 años, acusada de intentar obstaculizar la labor policial, según consta en la actuación oficial.

En el mismo operativo, los agentes incautaron 34 bochitas de marihuana y 200 de cocaína en un domicilio ubicado a pocos metros, en la misma cuadra de Dean Funes al 3900. El descubrimiento sumó un elemento relevante a la investigación sobre el entorno delictivo vinculado al ataque.

Una vez que Guillermo Fabián M. recibió el alta médica, fue trasladado a la sede de la Policía de Investigaciones. Asimismo, la fiscal María de los Ángeles Granato dispuso su detención, al ser señalado como presunto autor material del asesinato de Emanuel Espeche, de 38 años.

Espeche había sido baleado en el cuello el 13 de enero en la intersección de Cerrito y Teniente Agneta, en el Fonavi Parque Oeste. De acuerdo con el informe médico del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, la víctima presentaba una herida de arma en el cuello. Debido a la gravedad de la lesión, permaneció intubado durante dos semanas, con pronóstico reservado, hasta su muerte.

La investigación permitió reconstruir que el presunto autor del crimen se acercó a la víctima y disparó a corta distancia. Tras el ataque, huyó corriendo hacia una motocicleta que lo aguardaba a pocos metros de la escena. En el lugar, los peritos forenses secuestraron una vaina servida calibre nueve milímetros, un dato que reforzaría la conexión entre ambos episodios violentos.

