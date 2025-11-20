Una joven denunció a su tía por obligarla a prostituirse durante más de tres años a cambio de mercadería y dinero

Arrestaron a una mujer por obligar a su sobrina a prostituirse

Una mujer de 27 años fue detenida en la localidad de Guaraní, Misiones, acusada de explotar sexualmente a su sobrina de 18 años que convivía con ella desde 2021. La detención se produjo luego de una denuncia presentada por la propia víctima, quien contó el calvario que vivió durante más de tres años.

La adolescente indicó que la mujer la obligaba a mantener relaciones sexuales con diferentes hombres en distintos lugares del municipio, bajo amenazas y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.

Según indicó Diario época, la denuncia fue radicada el martes en la comisaría local. Frente a las autoridades policiales, detalló que los encuentros eran organizados y coordinados por su tía, quien mantenía contacto telefónico con los “clientes”, les indicaba dónde debían trasladar a la joven y luego exigía recibir el dinero o mercadería obtenida por esos actos. Como consecuencia de los abusos sufridos, quedó embarazada.

Ante la gravedad de los hechos, la Policía de Misiones activó el protocolo de protección integral para víctimas de delito, informando de inmediato al Juzgado de Instrucción N.º 1–2 de Oberá, que ordenó salvaguardar a la joven y avanzar con medidas inmediatas de investigación. A las pocas horas, y tras reunir elementos de prueba y la información aportada por la denunciante, se llevó adelante un operativo conjunto entre la Comisaría de Guaraní, la Comisaría de la Mujer y la División Cibercrimen.

La policía localizó y detuvo a la sospechosa en su vivienda de Villa Somer cerca de las 20.30 horas del 18 de noviembre y secuestró un teléfono celular que, según lo declarado por la víctima, era el medio utilizado por la tía para coordinar los encuentros con los victimarios. Por orden judicial, el dispositivo quedó bajo custodia para ser sometido a peritajes digitales que buscan profundizar el análisis de los contactos, mensajes y registros de llamadas.

Simultáneamente, la víctima comenzó a recibir asistencia y acompañamiento por parte del Gabinete Interdisciplinario de la Policía de Misiones, integrado por profesionales de la psicología y psicopedagogía, que continuarán interviniendo para brindar asistencia integral a la joven durante toda la investigación y el proceso judicial posterior.

La causa permanece en etapa de instrucción y las autoridades judiciales y policiales no descartan nuevas medidas destinadas a esclarecer la extensión del delito y la eventual responsabilidad de otros actores.

Pedían drogas y comida a cambio de favores sexuales con sus hijas

La Policía Bonaerense detuvo en la ribera de Quilmes a una mujer y a su pareja, acusados de prostituir a sus cinco hijas a cambio de comida y drogas. El caso, considerado uno de los más graves de abuso sexual infantil en los últimos tiempos, se originó tras una denuncia anónima y fue esclarecido por el Gabinete Especializado en Ciberpedofilia de Berazategui.

Una pareja y cuatro hombres detenidos

Según la imputación, la madre colaboraba activamente en la perpetración de abusos sexuales simples y con acceso carnal contra sus hijas. Permitía los abusos en su propia vivienda y enviaba a las menores a domicilios de hombres acusados de ser clientes, a cambio de alimentos, sustancias y dinero. En al menos uno de los episodios, habría entregado a una de sus hijas por una bolsa de arroz. El informe judicial señaló que los abusos habrían sido filmados y distribuidos.

Además de los padres, cuatro hombres más fueron arrestados bajo sospecha de ser clientes de la pareja y partícipes de los hechos delictivos. El padrastro de las víctimas fue atacado a golpes por vecinos del barrio mientras dormía y luego fue atado a un poste; finalmente, un llamado al 911 derivó en su arresto.

Durante los procedimientos, que incluyeron siete allanamientos realizados en menos de 24 horas desde la recepción de la denuncia, se recabaron pruebas y testimonios que permitieron avanzar rápidamente en la causa. Las menores fueron sometidas a exámenes médicos forenses y dos de ellas presentaron lesiones compatibles con abusos recientes. Sus identidades y las de los imputados se mantienen en reserva para preservar su integridad.

La investigación continúa bajo la coordinación de la fiscalía y del Gabinete Especializado, quienes ya tienen antecedentes de operativos exitosos contra la explotación sexual infantil en la zona. El caso ha generado conmoción y repudio en la comunidad local.