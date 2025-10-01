Crimen y Justicia

Detuvieron a una mujer y a su pareja por prostituir a sus cinco hijas por comida y droga

Los arrestó la Policía Bonaerense en la zona de la ribera de Quilmes, tras una investigación del fiscal Daniel Ichazo. El padrastro de las víctimas fue atacado a golpes por sus vecinos. Sospechan que filmaban los abusos

Federico Fahsbender

Por Federico Fahsbender

Video: el operativo para arrestar a los sospechosos

Uno de los hechos de abuso sexual infantil más aberrantes de los últimos tiempos se registró en la zona de Villa Luján III, cercana a la ribera de Quilmes, donde la Policía Bonaerense arrestó este miércoles a una mujer y a su pareja, acusados de prostituir a sus cinco hijas por droga y comida, en un expediente investigado por el fiscal Daniel Ichazo.

En uno de los casos, habrían entregado a una de las niñas por una bolsa de arroz.

Otros cuatro hombres también fueron detenidos, acusados de ser los clientes de la pareja. El fiscal del caso sospecha, además, que los abusos habrían sido filmados.

Peor aún: el principal detenido, padrastro de las niñas, fue atacado a golpes por sus vecinos mientras dormía y luego atado a un palo. Un llamado al 911 llevó a su arresto.

El caso, investigado y esclarecido por el Gabinete Especializado en Ciberpedofilia de Berazategui de la fuerza provincial, comenzó con una denuncia anónima.

Los sospechosos detenidos
Los abusos habrían ocurrido, al menos, desde el 22 de septiembre último. Según la imputación, la madre “colaboró en la perpetración de diversos abusos sexuales simples y con acceso carnal cometidos contra sus hijas", asegura un documento del caso.

La mujer “organizaba las circunstancias necesarias para que se produzcan los abusos, ya sea permitiéndolos y asistiendo para que sucedan en su casa; también enviando a sus hijas a los domicilios de diferentes varones para que estos los perpetren contra las víctimas; y en ocasiones promocionando y explotando económicamente el ejercicio de la prostitución”, continúa el informe.

El padrastro luego de la
Así, el Gabinete realizó siete allanamientos. La denuncia fue recibida este martes, un caso resuelto en 24 horas.

Las menores fueron revisadas por médicos forenses: al menos dos de ellas tienen lesiones compatibles con un abuso sexual. Las identidades de los acusados no serán difundidas para preservar a sus víctimas.

Ichazo y el Gabinete tienen una larga historia conjunta de operativos exitosos para esclarecer delitos de pedofilia. En abril último, allanaron a Brian G., de 37 años, un abusador sexual condenado a 12 años por violar a tres niñas. Preso en la Unidad N°23 de Florencio Varela, está acusado de vender pornografía infantil a través de WhatsApp con el apoyo de un hombre de Berazategui, que también fue detenido.

