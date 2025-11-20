Crimen y Justicia

Cómo fue el asalto a la casa de Valeria Mazza: los videos de los ladrones antes del ataque

Ocurrió este miércoles. Infobae accedió a las imágenes de las cámaras de seguridad donde se ve a los sospechosos. Antes se habían hecho pasar por pileteros

La casa de Valeria Mazza en San Isidro fue blanco de un nuevo episodio de inseguridad. Este miércoles, cerca del mediodía, tres delincuentes ingresaron a la vivienda por el patio trasero, sorprendieron a la hija de la modelo que estaba con una amiga e intentaron cometer un asalto que finalmente resultó frustrado.

El hecho ocurrió cerca de las 12:30 del mediodía en la calle Monte Grande al 1500. Según confiaron fuentes del caso a Infobae, en total fueron cinco los sospechosos que se acercaron al lugar a fin de cometer un robo.

Primero lo intentaron ejecutar con una puesta en escena que fracasó: se hicieron pasar por pileteros, se presentaron en la puerta y ofrecieron su servicio como cualquier trabajador. Sin embargo, la maniobra no prosperó, ya que las dos empleadas domésticas presentes en la vivienda rechazaron la propuesta y negaron el acceso a los sospechosos.

Entonces, pusieron en marcha el plan B, que consistió en que tres de ellos intentaran escabullirse por el fondo para ingresar al domicilio mientras los otros dos hacían de guardia afuera y los esperaban para huir una vez concretado el robo.

Pero tampoco funcionó: al detectar movimientos extraños, la hija de Valeria Mazza y su amiga comenzaron a gritar, lo que provocó que los sospechosos escaparan en el acto. Los sospechosos solo alcanzaron a llevarse una mochila, que descartaron a pocas cuadras del lugar.

Noticia en desarrollo

