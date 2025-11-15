Crimen y Justicia

Así fue el femicidio de Cecilia Strzyzowski: las claves del crimen que terminó con el clan Sena condenado

César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron declarados culpables este sábado por un jurado popular. También consideraron responsables a tres de sus colaboradores

El croquis de la casa
El croquis de la casa de los Sena, con la habitación 2 marcada: el lugar del crimen, según los fiscales

El femicidio de Cecilia Strzyzowski ya es un caso cerrado: este sábado, un jurado popular declaró culpables del crimen a César Sena, expareja de la víctima, y a sus padres Emerenciano y Marcela Acuña. También consideraron responsables del hecho a tres de sus colaboradores, Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo. Solo absolvieron a la séptima imputada, Griselda Reynoso.

El clan Sena fue condenado en el marco de un juicio que se desarrolló en la ciudad de Resistencia, en Chaco, y que se extendió por 11 audiencias. A César lo responsabilizaron de ser el autor material, mientras que a Emerenciano y Marcela de ser partícipes primarios.

El hecho que los llevó al banquillo de los acusados comenzó el 2 de junio de 2023, cuando Cecilia, de 28 años, desapareció. En el marco de la investigación, la Fiscalía logró determinar en qué franja horaria se produjo el femicidio y marcaron la habitación de la casa de la familia donde asesinaron a la joven, ubicada en la calle Santa María de Oro al 1400.

Según determinaron los fiscales, Cecilia fue asesinada entre las 12.16 y las 13.01 del jueves 2 de junio. O sea, en una franja de 45 minutos. Desde ya que ese margen horario no es antojadizo, sino que surgió del análisis de las cámaras de seguridad, las antenas del celular y de los testimonios.

César Sena, Cecilia y Marcela
César Sena, Cecilia y Marcela Acuña

Ese fatídico día, Cecilia ingresó 9.15 a la casa de los Sena. No volvió a salir. Sin embargo, tanto César Sena, su novio, como los padres de él sí registraron distintos ingresos y regresos.

César entró a las 11.41. En la casa estaba Cecilia. Estuvieron en soledad hasta las 12.16, cuando entraron Emerenciano Sena y Marcela Acuña. No hubo más movimientos hasta las 13.01, cuando sale el hijo del matrimonio solo.

Datos clave: a las 11.41 César ingresa a la propiedad con su celular, según las pericias. Sin embargo, a las 13.01, cuando sale, lo hace también con el teléfono de Cecilia. Los fiscales sostuvieron que para ese momento la víctima ya había sido asesinada.

Como existía un plan para matarla, para llevarlo a cabo tenían que estar los tres. Por eso, entendemos que se dio entre 12.16 y 13.01, cuando estaban en la casa solos los Sena y Cecilia”, señalaron desde la Fiscalía.

La habitación donde habría ocurrido
La habitación donde habría ocurrido el crimen. En las paredes hay colgados un cuadro con “Salmos” bíblicos

El asesinato de Cecilia fue en un sector particular de la casa, marcado en un croquis de la vivienda de los Sena. En ese plano, presentado en esta nota, se puede observar que la vivienda en cuestión posee en la parte delantera dos grandes garages, un salón de estar de 5,50 x 3,20 metros, luego tres habitaciones con dos baños y en el fondo una cocina comedor con un depósito a la izquierda.

El crimen se dio en la habitación del medio, la que está marcada con el Número 2. De ese cuarto es que se secuestraron la cama y el colchón con manchas de sangre. Justamente, el rastro hemático hallado en ese colchón dio positivo a sangre humana.

Luego de cometer el crimen, César habría envuelto el cuerpo de Cecilia en una frazada y lo habría llevado a la pieza contigua, una de las que Infobae pudo recorrer este viernes. El lugar donde descartó a su novia es pequeño y tiene forma de “L” invertida. Según supo este medio, en otro tiempo, esa pieza perteneció a su madre. Hoy duermen allí dos niños en una cama cucheta.

El modo y el móvil

El día del crimen Cecilia llegó a la casa de los Sena junto a César, después de haber pasado la noche en el hotel Ruta 99 y con la promesa de encarar más tarde un viaje hacia una nueva vida en Ushuaia.

Tal vez por eso ella sonreía en la última imagen de video que la captó, saliendo del hotel a las 8.54. Llegaron a la escena del crimen a las 9.14. Tres minutos antes, había salido de allí Marcela Acuña; mientras que Emerenciano se había retirado más temprano, a las 7.15. Ambos estaban en plena campaña electoral, ya que el líder piquetero era candidato a diputado provincial por la línea interna PSU Socialistas Unidos y su esposa era aspirante a la intendencia de Resistencia.

La habitación donde César habría
La habitación donde César habría escondido el cuerpo de Cecilia, había pertenecido a su madre tiempo atrás

No fue mucho el tiempo que le duró la ilusión a Cecilia. La última búsqueda que realizó en Google, última referencia de ella con vida, fue a las 10.07. Quería saber cuáles eran “las 15 mejores chocolaterías de Buenos Aires”. Es que, antes de viajar al Sur, ella y César supuestamente iban a hacer una parada en Capital Federal.

Aunque no se pudo establecer cómo la asesinó, hay indicios, como los rasguños que tenía en el cuello, que dan cuenta de que podría haber muerto estrangulada o por una maniobra de ahorcamiento.

El móvil habría sido económico, pero también motivado porque los Sena no querían a Cecilia en la vida de César. “El joven se encontraba bajo un control significativo por parte de sus padres, Marcela Acuña y Emerenciano Sena, no solo en aspectos financieros, sino también en decisiones cruciales de su vida. La influencia directa de sus padres sobre él estaba estrechamente relacionada con sus acciones, incluso en relación con su pareja”, apuntó la fiscalía.

