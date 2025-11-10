Dos motochorros arrastraron por la vereda y golpearon a una mujer para robarle la cartera en La Plata

Una cámara de seguridad captó el momento en que dos delincuentes sorprendieron a una mujer en Barrio Norte. La intervención de vecinos fue clave para evitar que se concretara el robo (Video: 0221)

El registro de una cámara de seguridad en La Plata expuso la brutalidad de un intento de robo ocurrido en la madrugada del sábado en el Barrio Norte. En las imágenes, se puede ver cómo dos motochorros sorprendieron a una joven, la golpearon y la arrastran por la vereda mientras intentan arrebatarle la cartera, una secuencia que, pese a su brevedad, parece ser cada vez más común en este tipo de delitos.

El hecho se produjo sobre la avenida 38 entre 2 y 3, cuando la víctima y su pareja advirtieron la presencia de los asaltantes. Según relató la joven a 0221.com.ar, “aparecieron dos pibes en moto por 2. Le grité a mi novio que empecemos a correr y corrimos uno para cada lado. El de la moto lo siguió a él y el que se bajó me siguió a mí”. Este último estaba armado.

Mientras intentaba huir, la joven cayó al suelo y el agresor, empuñando el arma, la arrastró por la vereda en un intento de despojarla de su bolso. “Se me enganchó la cartera en el buzo y por eso no pudieron sacármela”, explicó la víctima al medio platense.

Dos motochorros golpearon a una joven y la arrastraron por la vereda para robarle la cartera en La Plata (0221)

Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes comenzaron a salir de sus casas. “Los vecinos me escucharon y los chorros se fueron porque salieron a ayudarme”, detalló.

El video, captado por la cámara de un frentista, documenta la totalidad del ataque y será una pieza clave en la investigación policial. La joven sufrió golpes durante el forcejeo, aunque no necesitó atención médica. Hasta el momento, los delincuentes no fueron identificados.

La despedida tumbera a un ladrón de 15 años asesinado en un ataque a tiros

El sepelio de Tiziano Benjamín Videla en el Cementerio Municipal de La Plata se transformó en un evento viral tras la difusión de imágenes que mostraron a decenas de personas bailando y vitoreando alrededor de una motocicleta incendiada. La ceremonia, marcada por la quema de motos y una caravana de autos y motocicletas, fue la despedida de un adolescente de 15 años que había fallecido tras permanecer más de un mes internado por heridas de bala sufridas en un presunto ajuste de cuentas en el barrio San Carlos.

El episodio que derivó en la muerte de Videla ocurrió el 22 de septiembre, cerca de las 23:30 horas, en la intersección de las calles 45 y 141.

Varios vecinos alertaron al 911 tras escuchar disparos en la zona. Cuando el personal del Comando de Patrullas de La Plata llegó al lugar, encontró al joven tendido en la vereda con dos impactos de bala: uno en la espalda y otro en el glúteo derecho. Junto a su cuerpo, los agentes hallaron un revólver calibre .32, una vaina servida de nueve milímetros y un cargador vacío, elementos que refuerzan la hipótesis de un enfrentamiento armado.

Videla fue trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde los médicos constataron una grave lesión medular a la altura de la vértebra T2, que le provocó paraplejía. Aunque su estado se mantuvo estable durante las primeras semanas, la lesión resultó irreversible y su salud se deterioró progresivamente hasta su fallecimiento el 3 de noviembre en el Hospital San Juan de Dios, donde había sido derivado.

La despedida del adolescente, registrada en un video que circuló ampliamente en redes sociales, mostró a amigos y allegados bailando y coreando mensajes de despedida alrededor de una motocicleta en llamas, que según quienes lo conocían, pertenecía a Videla. En las imágenes se lee el mensaje: “Se te va a extrañar, negro. Siempre en nuestros corazones, volá bien alto”.

El funeral tumbero en el cementerio

La investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de La Plata, identificó a un sospechoso en los días posteriores al ataque. El domicilio familiar del principal implicado fue allanado y el padre del joven investigado reconoció ante las autoridades la relación de su hijo con el hecho, además de informar sobre la tenencia de armas registradas y la falta de una bicicleta que utilizaba su hijo. El principal sospechoso, identificado como J. S. R., tiene 18 años y su situación judicial se agravó tras la muerte de Videla, mientras la causa sigue bajo la supervisión de la fiscalía.

El menor era vecino de La Plata y, pese a su corta edad, ya figuraba en expedientes judiciales previos por delitos cometidos en la periferia de la ciudad. Según fuentes vinculadas a la investigación, el adolescente tenía varias causas abiertas en distintas fiscalías platenses por robo, encubrimiento y tenencia de armas de fuego. Tras su fallecimiento, la causa, que inicialmente estaba caratulada como “lesiones graves y abuso de arma”, pasará a ser investigada como homicidio, para profundizar la pesquisa sobre el ataque que terminó con su vida en San Carlos.

El expediente permanecerá bajo la órbita de la fiscal Betina Lacki, quien dispuso nuevas medidas procesales y peritajes para esclarecer la secuencia del enfrentamiento en el que murió Videla.