Elevaron a juicio la causa por el brutal femicidio de Brenda Torres, la joven descuartizada en Córdoba

El cuerpo de la joven fue hallado en distintas bolsas, mutilado

La causa por el femicidio de Brenda Torres, la joven de 24 años hallada descuartizada en la zona de Chateau Carreras en la ciudad de Córdoba, fue elevada a juicio a menos de cuatro meses del crimen. El fiscal consideró suficientes las pruebas reunidas contra los imputados, quienes permanecerán detenidos hasta el momento que se inicie el proceso.

C. A. (38) y G. L. (53) están imputados como coautores de homicidio agravado por mediar violencia de género. Según los detalles que dio El Doce, la prueba principal en su contra corresponde a los registros de teléfonos celulares, incluidos mensajes y búsquedas, realizados antes y después de los hechos, que demostrarían la coordinación entre ambos.

La investigación comenzó en julio de este año, cuando un sereno de un obrador encontró restos humanos en una bolsa de consorcio, durante una recorrida habitual por un descampado, sobre la avenida Ramón Cárcano al 800. Tras la alerta policial, las autoridades constataron que la bolsa contenía dos brazos separados en tres partes: mano, antebrazo y brazo.

La Policía Judicial intervino en el lugar y un equipo técnico recolectó todos los elementos que eran considerados de interés para la causa. Luego, se rastrilló el predio y revisaron los montículos de residuos en busca de más restos humanos.

Dos días más tarde, trabajadores de la empresa Camino de las Sierras, localizaron en otra bolsa los miembros inferiores que pertenecerían a la misma víctima. El hallazgo se produjo sobre la misma calle, pero al 200, en el anillo externo de barrio Córdoba 4.

La confirmación pericial determinó que los restos correspondían a Brenda Torres, quien era buscada intensamente y cuya identidad se pudo establecer con los análisis post mortem. De acuerdo con declaraciones tomadas por la policía en el lugar, el personal señaló que descubrieron una mano en el interior de la bolsa y que de inmediato notificaron a los superiores. “Cuando vi los restos se me subió la tensión, me puse mal porque nunca vi algo así”, explicó uno de los trabajadores, describiendo el impacto causado por el hallazgo. Brenda tenía 24 años y era oriunda de La Calera.

Los trabajadores del lugar encontraron las bolsas que tenían las extremidades disociadas en partes

La investigación y la elevación a juicio

La instrucción judicial reconstruyó los hechos y determinó que los dos adultos acusados habrían actuado en coordinación para planificar y concretar el ataque, así como para desprenderse del cuerpo en distintos puntos de la ciudad.

Según información confirmada por El Doce, los peritos relevaron conversaciones previas al crimen y registros de localización, además de indicios materiales obtenidos en las viviendas de los detenidos. En el expediente indican que la contundencia de la prueba digital, sumada a testimonios de allegados, permitió cerrar la instrucción de manera acelerada en menos de cuatro meses desde el hallazgo inicial, y avanzar a la etapa de juicio oral.

El padre de la joven habló tras el hallazgo y dijo que Brenda se encontraba en una situación de profunda vulnerabilidad y enfrentaba un consumo problemático de drogas. En declaraciones a los medios, Roque Torres explicó que hacía unos 20 días no tenía contacto con su hija, quien se había ido de la casa familiar tras robarle el celular para comprar drogas.

“A ella nadie la corrió de mi casa, ella se fue”, sostuvo en diálogo con Canal 10 de Córdoba. Añadió que la muchacha se había vuelto rebelde y que la droga le alteró por completo la personalidad: “Uno le decía un consejo bueno y ella lo tomaba mal, insultaba. Estaba mal, mal por la droga. Le cambió toda la personalidad porque cuando era más chica era buenita”.

El hombre también indicó que la familia pidió ayuda a distintas autoridades para enfrentar esta situación, pero que la chica rechazó cualquier tipo de asistencia. “Una señora que trabajaba en sociales fue a las casas, le tomaron todos los datos y quedaron en venir para llevarla. Se negó, no quiso ir. Y así siguió”, resumió.