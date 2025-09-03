Crimen y Justicia

Solicitaron nuevos rastrillajes por el femicidio de Brenda Torres luego de que los detenidos se negaran a declarar

Se trató de un pedido por parte de la querella, tras señalarse que existiría la posibilidad de que hubiera restos de la joven sin localizar

La joven tenía 24 años
A más de un mes de haberse encontrado parte de los restos de Brenda Torres, la joven que fue asesinada y descuartizada en Córdoba, la Justicia analizaría realizar nuevos rastrillajes para intentar localizar los restos de la víctima que permanecen desaparecidos.

La medida fue solicitada por la abogada de la familia Torres, Daniela Morales Leanza, después de que los dos acusados por el femicidio, C. A. (38) y G. L. (53), se negaran a declarar. De esta manera, la querella pidió que se profundicen los operativos en, al menos, tres puntos específicos: El Infiernillo, La Calandria y la avenida Del Piamonte.

Según consideró la letrada, los procedimientos que se realizaron con anterioridad no habrían sido exhaustivos en esas áreas. Asimismo, alegó que esas zonas serían caracterizadas por la presencia de baldíos y microbasurales, donde la acumulación de desechos sería habitual debido a la falta de un sistema regular de recolección de residuos.

En línea con esto, la medida judicial incluyó una orden de no innovar, la cual impedirá a la Municipalidad de Córdoba efectuar tareas de limpieza en los sectores señalados hasta que los investigadores completen los nuevos recorridos.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, esta decisión buscará que se preserven posibles evidencias en lugares donde, desde fines de julio, se encontraron fragmentos del cuerpo de la joven de 24 años en distintos sectores del barrio Chateau Carreras.

La causa, que permanece bajo la órbita del fiscal Horacio Vázquez, experimentó un giro relevante, cuando la acusación contra los dos detenidos se agravó al cambiarse la carátula de homicidio simple a femicidio. El fiscal explicó que el cambio tuvo en cuenta la especial situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la joven, lo que generó una marcada desigualdad frente a sus agresores.

En la última semana, los dos detenidos por el crimen fueron sometidos a declaración indagatoria. Bajo el amparo de sus defensores oficiales, ambos negaron los hechos y optaron por abstenerse de declarar. Por este motivo, los dos continúan en prisión preventiva.

Por el momento, la fiscalía aguarda los resultados de las pericias psicológicas y psiquiátricas que deben realizarse a los imputados. Mientras que una de estas evaluaciones estaría programada para octubre, la otra aún no tendría fecha definida, ya que se espera a que la familia de la víctima designe a los peritos de control.

Por otro lado, la autopsia definitiva también sigue pendiente, por lo que el cuerpo de Brenda no podrá ser entregado a su familia hasta que esta no sea realizada. A pesar de que los investigadores creyeron que todas las partes habían sido recuperadas al hallarse el torso y la cabeza enterrados en la vivienda de la calle Horneros al 574 donde ambos acusados vivían, semanas después se encontró una nueva bolsa con restos.

El último hallazgo data del domingo 10 de agosto, cuando se encontraron las vísceras dentro de bolsas de consorcio. Estas habrían sido localizadas por zorros que recorrían la zona, específicamente, a casi 750 metros del domicilio señalado.

En principio, los primeros restos en ser descubiertos correspondían a los brazos de Torres. Estos habían sido arrojados en bolsas de basura en un predio de una obra en construcción, a unos 500 metros de la casa identificada como el lugar donde se cometió el crimen.

Días después, las autoridades hallaron las piernas de la joven, también embolsadas y descartadas a una distancia similar, pero en dirección opuesta al domicilio. El descubrimiento resultó determinante para la identificación de los dos sospechosos, debido a que ambos habrían quedado registrados en el momento en que descartaban los restos.

Incluso, las grabaciones condujeron hacia el domicilio, donde ambos se encontraban. Tras obtener una orden de allanamiento, los peritos detectaron tierra removida en el patio de la propiedad, lo que motivó una inspección minuciosa de la parcela. Fue así que encontraron el resto de las partes superiores y los acusados quedaron detenidos.

