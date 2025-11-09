Crimen y Justicia

“Voy a incendiarte la casa con tu hija adentro si no volvés conmigo”: estaba prófugo y seguía amenazando a su ex

La mujer lo denunció y fue apresado cuando merodeaba la propiedad de la víctima. Tenía antecedentes por violencia de género y era buscado por la Justicia

Diego Germán Silveira Márquez tiene 30 años

Diego Germán Silveira Márquez tiene 30 años y fue detenido en las últimas horas por la Policía de Misiones. La Justicia lo buscaba por delitos vinculados con violencia de género y, justamente, la denuncia de su ex fue clave para atraparlo. Es que él seguía hostigándola por teléfono. El último llamado puse en alerta extrema a la víctima. Le dijo: “Voy a incendiarte la casa con tu hija adentro si no volvés conmigo”.

Tras un amplio operativo policial llevado a cabo en la localidad de San Javier, se logró la captura de Silveira Márquez, acusado de amenazar de muerte a su ex pareja. La intervención fue encabezada por agentes de la Comisaría de la Mujer, dependiente de la Unidad Regional VI con asiento en Leandro N. Alem.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por una mujer que aseguró haber recibido reiteradas amenazas de parte de su ex pareja. En su declaración, la víctima relató que el hombre la había intimidado con quemarle la casa, incluso advirtiendo que lo haría con su hija adentro.

De acuerdo con lo consignado por las fuentes oficiales consultadas por Infobae, Silveira Márquez tenía antecedentes vinculados con hechos de violencia y se encontraba prófugo, aunque continuaba hostigando a su ex mediante llamadas telefónicas.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, los investigadores organizaron un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del domicilio de la víctima. Durante la madrugada del domingo, los uniformados lograron ubicar al sospechoso y procedieron a interceptarlo.

Sin embargo, al intentar concretar la aprehensión, el individuo reaccionó de manera violenta, intentando agredir al personal policial y resistiendo activamente el arresto.

A pesar de su comportamiento, los agentes consiguieron reducirlo y trasladarlo a la dependencia policial, donde fue formalmente detenido. Posteriormente, y por disposición del Juzgado de Instrucción en turno, se le notificó su situación legal y quedó a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por amenazas y resistencia a la autoridad.

No fue el único caso de violencia de género que se conoció este domingo. En Mar del Plata, un niño salvó a su mamá del ataque de su padre.

Dos cuchillos que secuestró la Policía Bonaerense en la vivienda

El dramático pedido de auxilio del menor permitió que la Policía Bonaerense interviniera a tiempo para salvar a su madre de un ataque con arma blanca en el barrio Parque Palermo de Mar del Plata.

El nene, tras presenciar la agresión de su padre, logró escapar de la vivienda y alertar a un patrullero que pasaba por el lugar, lo que derivó en la detención del atacante y el rescate de la víctima.

El episodio ocurrió en una casa ubicada en la calle Labardén al 3500. Un hombre de 40 años, cuya identidad se mantiene reservada para proteger a la mujer y al niño, atacó a su pareja de 37 años con un cuchillo de cabo de hueso y madera, cuya hoja superaba los 20 centímetros.

Durante la agresión, el atacante arrojó a la mujer al suelo, se abalanzó sobre ella y le apoyó el arma en el cuello, causándole un corte superficial. El hijo de la pareja, testigo de la discusión y la violencia, salió de la vivienda y, tras recorrer varias cuadras, encontró un móvil policial de la subcomisaría Parque Hermoso.

El menor, visiblemente alterado, exclamó: “¡Mi papá quiere matar a mi mamá!”, según reconstruyó el medio marplatense La Capital. Los policías, guiados por el niño, acudieron de inmediato al domicilio, donde hallaron al hombre aún en actitud violenta para con su esposa. La Policía puso a salvo a la víctima y procedió a la detención del agresor

violencia de géneroMisionesúltimas noticias

