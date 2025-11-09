Crimen y Justicia

“¡Mi papá quiere matar a mi mamá!”: a los gritos y en la calle, un niño salvó a su madre

Ocurrió en Mar de Plata. El agresor fue detenido luego de la intervención de un patrullero que ubicó al menor cuando pedía auxilio

El agresor quedó detendo y
El agresor quedó detendo y fue trasladado a la Unidad Penitenciaria N° 44 de Batán. Foto: La Capital Mar del Plata

El dramático pedido de auxilio de un niño permitió que la Policía interviniera a tiempo para salvar a su madre de un ataque con arma blanca en el barrio Parque Palermo, ubicado en Mar del Plata.

El menor, tras presenciar la agresión de su padre, logró escapar de la vivienda y alertar a un patrullero que pasaba por el lugar, lo que derivó en la detención del atacante y el rescate de la víctima.

El episodio ocurrió en la tarde del domingo en una casa ubicada en la calle Labardén al 3500. Un hombre de 40 años, cuya identidad se mantiene reservada para proteger a la mujer y al niño, atacó a su pareja de 37 años con un cuchillo de cabo de hueso y madera, cuya hoja superaba los 20 centímetros.

Durante la agresión, el atacante arrojó a la mujer al suelo, se abalanzó sobre ella y le apoyó el arma en el cuello, causándole un corte superficial.

Dos cuchillos que secuestró la
Dos cuchillos que secuestró la Policía Bonaerense en la vivienda

El hijo de la pareja, testigo de la discusión y la violencia, salió de la vivienda y, tras recorrer varias cuadras, encontró un móvil policial de la subcomisaría Parque Hermoso.

El menor, visiblemente alterado, exclamó: “¡Mi papá quiere matar a mi mamá!”, según reconstruyó el medio marplatense La Capital. Los policías, guiados por el niño, acudieron de inmediato al domicilio, donde hallaron al hombre aún en actitud violenta para con su esposa.

La Policía puso a salvo a la víctima y procedió a la detención del agresor. La mujer solicitó medidas de protección urgentes, entre ellas la exclusión del hogar y una restricción de acercamiento, que serán gestionadas ante las autoridades judiciales para que tengan carácter permanente y no solo transitorio por la aprehensión.

La fiscal de la Unidad de Flagrancia y del fuero penal juvenil Mariana Baqueiro intervino en el caso y dispuso la imputación del detenido por los delitos de amenazas calificadas y lesiones agravadas en contexto de violencia de género. Además, requirió su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Muerte en San Telmo: más sospechas

Matilda junto a su padre,
Matilda junto a su padre, quien viajó tras enterarse de su muerte

A casi una semana de la muerte de Matilda López Sanzetenea (18), la estudiante boliviana que cayó del balcón de una residencia del barrio porteño de San Telmo, una de sus amigas culpó a su ex pareja, Nahuel Castillo Corminola (18). Tras asegurar que tenían una relación tóxica, la allegada a la pareja dijo que él tenía antecedentes por violencia en Bolivia.

El adolescente está detenido, ya que se encontraba en el departamento con la víctima al momento del hecho trágico. López Sanzetenea fue internada tras caer desde un segundo piso y murió poco después en el hospital.

La familia de la chica sostuvo que se habría tratado de un femicidio y culpabilizó a su novio, por presuntamente haberla arrojado desde el balcón. Esta acusación fue respaldada por Wara Salazar, una amiga cercana de Matilda, quien también aseguró que el joven ejercía un fuerte control emocional sobre ella.

“Él le decía la típica de que no podía vivir sin ella, de que se iba a suicidar si no volvía con ella. Ella quedó atrapada en ese chantaje emocional”, afirmó Salazar durante un breve diálogo con el noticiero de TN. Asimismo, recordó la última conversación que tuvo con la joven en una cafetería, donde le confesó sentirse asfixiada por el comportamiento de su pareja.

Durante esa conversación, la joven relató: “Me dijo que él era una persona muy tóxica, que literalmente se iba detrás de ella a la facultad para espiarla, que no la dejaba hablar con otros chicos, que no le dejaba tener amigos”. También mencionó que otras jóvenes se habían comunicado para advertirle sobre el historial de violencia de Castillo Corminola en Tarija, Bolivia, su lugar de residencia anterior.

