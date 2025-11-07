Crimen y Justicia

Rechazaron el pedido de prisión domiciliaria de Claudio Contardi, ex marido de Julieta Prandi condenado por abuso sexual

El empresario se encuentra cumpliendo una condena de 19 años en la Unidad Penal N° 41 de Campana

Contardi fue hallado culpable de haber abusado sexualmente de Prandi y de haberle causado un grave daño psicológico

El Tribunal en lo Criminal N° 2 de Campana rechazó en las últimas horas el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del empresario Claudio Contardi, quien se encuentra cumpliendo una pena de 19 años en la Unidad Penal N° 41 de Campana tras haber sido hallado culpable de haber abusado sexualmente de su ex esposa, Julieta Prandi.

La información fue confirmada a Infobae por el abogado del condenado, Fernando Sicilia, quien consideró que el rechazo “era de esperar” y anunció que apeló la decisión, aunque no cree tener éxito en esa instancia tampoco.

Los argumentos del tribunal para ir en contra del pedido en primera instancia habían sido que persistía el peligro de fuga, la gravedad del delito cometido y que el domicilio propuesto por la defensa es el mismo en el que ocurrieron los abusos contra la modelo y conductora.

El pedido realizado por Sicilia tiene como fin que Contardi pueda cuidar de su pequeña hija. Es por eso que, como opción a la reclusión en el domicilio del barrio privado Septiembre, ubicado en el kilómetro 47 de la Ruta 9, también se había ofrecido la alternativa de una “semi detención”, pasando allí algunos días a la semana.

Entre sus argumentos, figuraban que la sentencia dictada por el Tribunal “no se encuentra firme y que ni siquiera ha obtenido, como mínimo, un doble conforme”.

Julieta Prandi relató el infierno que vivió junto a Claudio Contardi

El fallo del tribunal sostiene que“no han desaparecido las condiciones que justifican el encierro de Contardi”, por lo que, al menos por el momento, “es conveniente que continúe sometido a la medida cautelar que actualmente pesa sobre su persona, con el objeto de asegurar los fines del proceso”. Y toman como argumento principal la pena en expectativa.

Contardi fue condenado el pasado 13 de agosto a 19 años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima.

“Lo primero que les quiero decir es gracias. Siento que la Justicia finalmente escuchó, no solo a mí, sino a una sociedad que estuvo de este lado. Les agradezco por la difusión a los medios, en nombre de todas las víctimas de violencia de género y abuso”, fueron las primeras palabras de Prandi tras el veredicto condenatorio.

El caso

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión el pasado 13 de agosto

La resolución de los jueces llegó tras un calvario de diez años. Si bien los abusos habrían ocurrido entre 2015 y 2018, la investigación se inició recién en 2021, a partir de la denuncia de Prandi ante la UFI N° 4 de Escobar.

Según el relato de la conductora, Contardi comenzó a controlar su vida tras mudarse a un country en Escobar: la alejó de sus seres queridos, no le permitía manejar e incluso la obligó a cambiar su número de teléfono.

Las violaciones comenzaron meses después, tras el nacimiento del primer hijo de la pareja. No obstante, ya había signos de agresiones verbales durante el embarazo del niño.

El sometimiento se intensificó tras el parto, ya que —según el relato de Prandi— él la tomaba del pelo y la forzaba cuando ella se negaba a tener sexo. “¿Estás con alguien, putita?”, le preguntaba. Para entonces, ella sentía náuseas cuando oía a su marido llegar a casa.

Según detalló la modelo, sus padres recién pudieron conocer al segundo hijo cuando el niño cumplió cuatro años. “Contardi hacía alarde de ser pai de la religión umbanda y con ello la obligaba a que le diga, minuto a minuto, lo que había hecho en el día, refiriéndole que si ella no sabía, que él podía averiguarlo y desplegaba sus cartas sobre la mesa”, indica un fragmento del expediente.

Entre las agresiones verbales denunciadas, se incluyen frases como “Si fueras hombre, no te dejo un solo hueso sano” o “No vas a cumplir más años, vas a recibir una corona”. También le hablaba de “escribir su testamento” y la convenció falsamente de que tenía “un cáncer en el estómago”.

