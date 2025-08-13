Crimen y Justicia

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual contra Julieta Prandi y quedó detenido

Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana. La fiscalía había requerido una pena de 20 años, mientras que la querella solicitó 50. El imputado se fue esposado

Julieta Prandi y Claudio Contardi.
El empresario Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de prisión en la causa por los delitos de abuso sexual contra la actriz y conductora y fue detenido inmediatamente. Así lo determinó este miércoles el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana.

La audiencia comenzó pasadas las 11 de la mañana y el veredicto se leyó sin la presencia de Prandi en la sala.

Al finalizar la lectura de la sentencia, Contardi se fue esposado por una puerta del costado de la sala.

El viernes, el fiscal Christian Fabio había solicitado una pena de 20 años de prisión para el imputado por los cargos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima”; la querella, en cambio, reclamó 50.

Contardi, quien desde el viernes pasado tiene prohibida la salida del país, había planteado la nulidad, pero fue rechazado.

La resolución de los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar llegó tras un calvario de diez años. Si bien los abusos habrían ocurrido entre 2015 y 2018, la investigación se inició recién en 2021 a partir de la denuncia de Prandi ante la UFI N° 4 de Escobar.

Este lunes la actriz se refirió a cómo atravesaba las últimas horas previas al desenlace judicial: “Para mí, tener que verme en todos lados y que se reproduzcan mis palabras es muy fuerte. Lo vivo con mucha angustia, con mucha ansiedad. Necesito que llegue el miércoles, de verdad escuchar una condena ejemplificadora y que finalmente lo detengan por mi bien, por el bien de mi familia, porque cualquier cosa me puede pasar a mí y a cualquiera de los míos”.

Durante el juicio, el fiscal Fabio sostuvo que la relación estuvo marcada por violencia física, psicológica y simbólica. En cuanto a los abusos sexuales, confirmó que ocurrieron entre julio de 2015 y marzo de 2018, en el domicilio del matrimonio, ubicado en el barrio privado “Septiembre”.

El representante del Ministerio Público Fiscal, aseguró en su alegato que Contardi abusó sexualmente de Prandi en reiteradas oportunidades, "ejerciendo amenazas y violencia física tomándola del cuello y del cabello por detrás y accediendo a ella carnalmente, ejerciendo violencia psicológica, diciendo que era su obligación tener relaciones sexuales por ser su mujer".

Además, calificó la vida de la actriz como un “infierno”. El fiscal consideró como agravantes la prolongada duración de los abusos, el daño a la salud psicofísica y el perjuicio causado a sus dos hijos en común.

Por su parte, la querella solicitó una pena de 50 años de cárcel, enumerando como agravantes la “magnitud del injusto, el daño lacerante producido y la perversidad brutal del imputado”.

“En este caso no hay ninguna necesidad de prevención especial positiva, la cual tiene que ver con la resocialización de un sujeto, nosotros consideramos que esta persona es incapaz de ser resocializado. Queremos garantizar la seguridad de Julieta neutralizando a esta persona que nos parece completamente peligrosa”, explicó al respecto el letrado Javier Baños.

El comienzo de la causa

La causa se inició en 2021, luego de la denuncia de Prandi ante la UFI N° 4, dos años después de la separación.

Según el relato de la conductora, Contardi comenzó a controlar su vida tras mudarse a un country en Escobar: la alejó de sus seres queridos, no le permitía manejar e incluso la obligó a cambiar su número de teléfono. Las violaciones comenzaron meses después, tras el nacimiento del primer hijo de la pareja. No obstante, ya había signos de agresiones verbales durante el embarazo del niño.

El sometimiento se intensificó tras el parto, ya que —según el relato de Prandi— él la tomaba del pelo y la forzaba cuando ella se negaba a tener sexo. “¿Estás con alguien, putita?”, le preguntaba. Para entonces, ella sentía náuseas cuando oía a su marido llegar a casa.

Según detalló la modelo, sus padres recién pudieron conocer al segundo hijo cuando el niño cumplió cuatro años. “Contardi hacía alarde de ser pai de la religión umbanda y con ello la obligaba a que le diga, minuto a minut, o lo que había hecho en el día, refiriéndole que si ella no sabía, que él podía averiguarlo y desplegaba sus cartas sobre la mesa”, indica un fragmento del expediente.

Entre las agresiones verbales denunciadas, se incluyen frases como “Si fueras hombre, no te dejo un solo hueso sano” o “No vas a cumplir más años, vas a recibir una corona”. También le hablaba de “escribir su testamento” y la convenció falsamente de que tenía “un cáncer en el estómago”.

