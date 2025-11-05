Crimen y Justicia

Detuvieron a un joven que arrojaba marihuana al interior de un penal con una gomera

El aprehendido arrojaba envoltorios dentro del penal de Las Flores. Quedó a disposición de la Justicia

El penal de Las Flores
El penal de Las Flores en Santa Fe donde detuvieron a un joven que intentó ingresar envoltorios de marihuana a través de una gomera

Un hombre fue detenido en las inmediaciones del penal de Las Flores, en Santa Fe, al ser descubierto arrojando objetos por encima de los muros de la cárcel con una gomera. Al requisarlo, constataron que se trataba de envoltorios con marihuana.

El hecho, que tuvo lugar sobre la intersección de Gollán y Pedro de Mendoza, volvió a centrar la atención en las estrategias que se utilizan para infiltrar sustancias prohibidas en complejos penitenciarios de la región. Según información, el operativo fue resultado de una denuncia anónima, que llegó mediante el sistema de emergencias 911.

Como resultado de los operativos, el hombre fue detenido y secuestraron seis envoltorios de nailon con un contenido vegetal. El apresado fue identificado como S. M.

El procedimiento también incluyó el secuestro de la gomera, utilizada presuntamente para los lanzamientos, y un teléfono móvil.

Las pericias realizadas sobre los estupefacientes confirmaron que se trataba de marihuana con un peso total de 30 gramos, según informó el portal Rosario3.

Este hallazgo configuró la posible infracción a la Ley 23.737, específica en materia de tenencia y tráfico de estupefacientes, en el marco de una tentativa de suministro agravado debido a la localización del hecho. Por esto mismo, la causa fue caratulada formalmente como “infracción a la Ley 23.737, por tentativa de suministro agravado por tratarse de un lugar de detención”.

Ahora, el hombre se encuentra a disposición de la Justicia Federal y se espera que sea imputado en las próximas horas. Mientras tanto, se busca esclarecer si actuaba en complicidad con internos del penal o si existen antecedentes del uso de esta metodología para introducir sustancias prohibidas en la unidad.

El detenido quedó a disposición
El detenido quedó a disposición de la Justicia (Télam)

Intentó ingresar marihuana oculta en frascos de shampoo y acondicionador a un penal

Días atrás, la Unidad Penitenciaria Nº34 de Melchor Romero fue escenario de un operativo policial tras detectarse un intento de ingreso de marihuana oculta en elementos de higiene personal. El hombre, de 34 años, quedó imputado por infracción a la Ley 23.737 de tenencia de estupefacientes y enfrentará su situación procesal en el ámbito de la Justicia de La Plata.

El incidente se registró en la intersección de las calles 179 y 524, tras un llamado realizado al 911, alertando sobre un hecho sospechoso en el sector de ingreso al penal.

Al arribar, el personal del Comando de Patrullas La Plata fue informado por oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) acerca del hallazgo de cuatro bolsas de nailon negro ocultas dentro de frascos de shampoo y crema de enjuague, que el acusado llevaba como parte de sus pertenencias.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron 19 gramos de picadura de marihuana. Según el reporte, la sustancia arrojó resultado positivo en el test de orientación realizado en el lugar.

Según se informó, los efectivos del Comando de Patrullas La Plata aseguraron los elementos y notificaron a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº18 junto al Juzgado de Garantías Nº6 del Departamento Judicial La Plata.

El imputado fue identificado como M. S., de nacionalidad argentina, con domicilio en Villa Domínico, y empleado en relación de dependencia. Hasta el momento no trascendieron antecedentes penales previos en relación con el acusado, ni vínculos confirmados con internos de la unidad penitenciaria.

De acuerdo con fuentes judiciales, M. S. fue demorado en la dependencia policial tras el secuestro de la sustancia. El fiscal interviniente evaluó la carátula bajo el delito de “Infracción a la Ley 23.737 – Tenencia simple”, conforme a la cantidad de estupefaciente incautado y a lo establecido por la normativa vigente.

Luego de la revisión del caso, el fiscal dispuso la libertad del imputado bajo las condiciones previstas por el artículo 161 del Código Procesal Penal, que faculta este tipo de resoluciones en casos donde se presume que la pena eventualmente aplicable no superaría el mínimo establecido para la prisión preventiva. No obstante, la causa seguirá su curso en sede judicial.

La sustancia incautada fue remitida para peritaje adicional y almacenamiento en depósitos judiciales, en tanto se prevé la citación y eventual indagatoria del acusado durante las próximas semanas.

