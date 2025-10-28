Detuvieron a un hombre que quiso ingresar marihuana a un penal oculta en frascos de shampoo y acondicionador

Los frascos de shampoo y crema de enjuague donde el hombre ocultó la droga que intentó hacer ingresar en el penal de Melchor Romero (LaBuenaInfo)

Este lunes, la Unidad Penitenciaria Nº34 de Melchor Romero fue escenario de un operativo policial tras detectarse un intento de ingreso de marihuana oculta en elementos de higiene personal. El hombre, de 34 años, quedó imputado por infracción a la Ley 23.737 de tenencia de estupefacientes y enfrentará su situación procesal en el ámbito de la Justicia de La Plata.

El incidente se registró en la intersección de las calles 179 y 524, tras un llamado realizado al 911 alertando sobre un hecho sospechoso en el sector de ingreso al penal.

Al arribar, el personal del Comando de Patrullas La Plata fue informado por oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) acerca del hallazgo de cuatro bolsas de nylon negro ocultas dentro de frascos de shampoo y crema de enjuague, que el acusado llevaba como parte de sus pertenencias.

El procedimiento arrojó como resultado el secuestro de 19 gramos de picadura de marihuana. Según el reporte, la sustancia arrojó resultado positivo en el test de orientación realizado en el lugar.

Según informó el portal La Buena Info, los efectivos del Comando de Patrullas La Plata aseguraron los elementos y notificaron a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº18 junto al Juzgado de Garantías Nº6 del Departamento Judicial La Plata.

El hombre tras ser detenido recuperó la libertad (LaBuenaInfo)

El imputado fue identificado como M. S., de nacionalidad argentina, con domicilio en Villa Domínico, y empleado en relación de dependencia. Hasta el momento no trascendieron antecedentes penales previos en relación con el acusado, ni vínculos confirmados con internos de la unidad penitenciaria.

De acuerdo con fuentes judiciales, M. S. fue demorado en la dependencia policial tras el secuestro de la sustancia. El fiscal interviniente evaluó la carátula bajo el delito de “Infracción a la Ley 23.737 – Tenencia simple”, conforme a la cantidad de estupefaciente incautado y a lo establecido por la normativa vigente.

Luego de la revisión del caso, el fiscal dispuso la libertad del imputado bajo las condiciones previstas por el artículo 161 del Código Procesal Penal, que faculta este tipo de resoluciones en casos donde se presume que la pena eventualmente aplicable no superaría el mínimo establecido para la prisión preventiva. No obstante, la causa seguirá su curso en sede judicial.

La sustancia incautada fue remitida para peritaje adicional y almacenamiento en depósitos judiciales, en tanto se prevé la citación y eventual indagatoria del acusado durante las próximas semanas.

Intentaron ingresar droga oculta en el interior de unos panes criollos en un penal de Córdoba

Un operativo en el Establecimiento Penitenciario N° 9, de Córdoba, permitió a las autoridades incautar droga oculta en su interior de unos panes criollos.

Según el comunicado difundido por el Servicio Penitenciario de Córdoba, el operativo se concretó tras notar características irregulares en los alimentos ingresados para uno de los internos.

“Durante una requisa de paquetes, se pudo observar que en el interior del pan criollo se encontraban elementos extraños de manera oculta”, publicó el Servicio Penitenciario en X.

Las autoridades detallaron que la intervención formó parte de los controles regulares implementados para prevenir el ingreso de sustancias prohibidas.

La verificación minuciosa permitió confirmar que los seis criollos observados ocultaban en sus migas un total de seis envoltorios de nylon por unidad. En cada pan, el personal penitenciario halló pequeños paquetes de marihuana cuidadosamente disimulados.

La droga fue inmediatamente decomisada, conforme al protocolo previsto para este tipo de casos, y quedó bajo el resguardo preventivo en espera de nuevas instrucciones judiciales.

Tras el secuestro de la marihuana, el hecho fue puesto en conocimiento inmediato de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), organismo responsable de investigar delitos vinculados al tráfico y tenencia de estupefacientes en la provincia. La causa será analizada por equipos especializados para determinar el origen del envío y la identidad del destinatario dentro del penal.