El video de un violento ataque en una escuela de Junín: entró al aula y golpeó con una cadena a una compañera de su hija

Así fue ataque en la escuela de Junín

Una mujer ingresó a una escuela de Junín y atacó a una compañera de su hija con una cadena. La víctima, de 14 años, debió ser trasladada con cortes en la cabeza, en los brazos, piernas y politraumatismos. La agresión fue filmada con un teléfono celular.

Según medios locales, la agresión ocurrió en la Escuela Secundaria Nº 16. De acuerdo con la denuncia, la madre de la alumna irrumpió en el salón a los gritos y agredió a la adolescente.

Todo sucedió después de que una compañera alertara a la estudiante sobre la presencia de una mujer que al parecer la estaba buscando con intención de atacarla. En la denuncia constan amenazas directas en el aula, que además incluyeron insultos. “¿Qué problema tenés con mi hija?”, le habría dicho la mujer antes de iniciar la golpiza.

La violencia aumentó cuando la hija de la agresora le entregó una cadena a su madre, para luego propinarle varios golpes en la cabeza a la joven.

El momento del ataque

“Te voy a c... a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”, según se consignó en la denuncia. Una docente intervino, logró separar a la víctima y le exigió que la agresora abandonara el aula.

La alumna fue asistida por el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y trasladada de inmediato al hospital local. La denuncia fue presentada ante la policía y la Fiscalía 9 de Junín ordenó una medida cautelar para proteger a la víctima tras el ataque.

La madre de la estudiante agredida, en declaraciones a Canal 10 de Junín, describió el cuadro con el que se encontró: “Me llamó mi hija y me dijo ‘vení, mamá. Lloraba, gritaba”.

“Casi me muero en el instante, salí corriendo con el padre hasta la escuela”. Añadió que al llegar encontró a su hija “bañada en sangre, con la cabeza abierta en cuatro partes, lesiones en el ojo, las piernas, traumatismo de cráneo”.

La madre manifestó que el conflicto venía de tiempo atrás e inicialmente no involucraba directamente a su hija, quien había intervenido en defensa de una amiga.

“Es intento de homicidio, esta mujer tiene que estar presa”, remarcó en la entrevista. También señaló que su hija había tenido un incidente previo con la agresora, donde la atacante había llegado a la escuela con un cuchillo, hecho que no anticipó el desenlace violento ocurrido en el aula.

Antecedente

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo en julio pasado a una mujer, acusada de protagonizar un salvaje episodio en el barrio porteño de La Boca, en el que atacó violentamente al director de la escuela a la que asiste su hijo: en medio de una reunión, la madre le clavó una lapicera en el hombro.

Pero no fue lo único. La abuela del alumno, que también participaba del encuentro, agredió a una secretaria y a un auxiliar de la institución.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el incidente se produjo en la Escuela Nº8 D.E. 4 “Carlos Della Penna”, ubicada en la calle Braun Menéndez al 260. Allí, por motivos que todavía no fueron esclarecidos, la reunión con las autoridades de la escuela comenzó a tornarse tensa hasta que la mujer tomó la lapicera y se la clavó a la víctima.

En la misma secuencia, la abuela tomó por detrás a la secretaria y también la agredió. Después, lastimó al auxiliar. Tras el llamado al 911, concurrieron al lugar personal de la Comisaría Vecinal 4-C y médicos del SAME.

El director de la escuela presentaba una herida cortante en el hombro; a la secretaria la asistieron por traumatismo de cráneo, mientras que el auxiliar presentó con fractura en el pulgar izquierdo. Todos fueron trasladados al Hospital Argerich. Las acusadas quedaron detenidas.

Las causas que despertaron la ira de las mujeres no está clara. Según trascendió, hay versiones opuestas sobre el motivo de la discusión: una indica que la disputa comenzó por el bullying hacia un alumno, mientras otra señala que las autoridades escolares intervinieron en una pelea entre padres. Lo cierto es que todo se tornó violento en cuestión de minutos.

El equipo directivo de la escuela comunicó a través de un correo electrónico a las familias la suspensión de clases para los turnos mañana y tarde hoy, en el marco de la jornada EMI (Espacio para la Mejora Institucional), con el objetivo de “llevar tranquilidad a la comunidad educativa”.