Salvaje ataque en La Boca: una mujer le clavó una lapicera al director de la escuela a la que asiste su hijo

La escuela donde se produjo el ataque (Facebook)

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo ayer a una mujer, acusada de protagonizar un salvaje episodio en el barrio porteño de La Boca, en el que atacó violentamente al director de la escuela a la que asiste su hijo: en medio de una reunión, la madre le clavó una lapicera en el hombro. Pero no fue lo único. La abuela del alumno, que también participaba del encuentro, agredió a una secretaria y a un auxiliar de la institución.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el incidente se produjo en la Escuela Nº8 D.E. 4 “Carlos Della Penna”, ubicada en la calle Braun Menéndez al 260. Allí, por motivos que todavía no fueron esclarecidos, la reunión con las autoridades de la escuela comenzó a tornarse tensa hasta que la mujer tomó la lapicera y se la clavó a la víctima.

En la misma secuencia, la abuela tomó por detrás a la secretaria y también la agredió. Después, lastimó al auxiliar. Tras el llamado al 911, concurrieron al lugar personal de la Comisaría Vecinal 4-C y médicos del SAME.

El director de la escuela presentaba una herida cortante en el hombro; a la secretaria la asistieron por traumatismo de cráneo, mientras que el auxiliar presentó con fractura en el pulgar izquierdo. Todos fueron trasladados al Hospital Argerich. Las acusadas quedaron detenidas.

Las causas que despertaron la ira de las mujeres no está clara. Según trascendió, hay versiones opuestas sobre el motivo de la discusión: una indica que la disputa comenzó por el bullying hacia un alumno, mientras otra señala que las autoridades escolares intervinieron en una pelea entre padres. Lo cierto es que todo se tornó violento en cuestión de minutos.

El equipo directivo de la escuela comunicó a través de un correo electrónico a las familias la suspensión de clases para los turnos mañana y tarde hoy, en el marco de la jornada EMI (Espacio para la Mejora Institucional), con el objetivo de “llevar tranquilidad a la comunidad educativa”.

Ataque en una escuela de Córdoba

A finales del mes pasado, el interior del colegio Ipet 355, de la localidad de Canals, en el sur de la provincia de Córdoba, fue escenario de una violenta agresión, en la que su directora, Susana García, fue atacada dentro de su propia oficina.

La agresora, madre de una auxiliar de limpieza que prestaba servicios en la escuela, irrumpió en el despacho de García y desató el ataque, en presencia de la secretaria de la directora.

“Ella estaba en la oficina con su secretaria. Apareció esta señora, abrió la puerta, furiosa, la golpeó, la agarró de los pelos y la tiró contra un mueble y contra el piso. También la agarró a patadas”, contó Juan Carlos Ortiz, esposo de la víctima, en diálogo con Noticiero Doce.

El motivo del ataque estaría vinculado a una situación laboral. En ese sentido, Ortiz detalló: “Todo viene porque una auxiliar de limpieza, que depende de la Municipalidad, es hija de la señora. La empleada no había ido a trabajar ni en 2024 ni en 2025, y pidió un reemplazo”.

“Cuando vino otra chica en su lugar, se descubrió la irregularidad y esta mujer se enloqueció con la directora”, explicó el esposo de la directora atacada.

La madre de la empleada, que trabaja en las oficinas del cementerio, ubicadas a una cuadra de la escuela, habría reaccionado de manera violenta tras conocer la decisión del reemplazo.

La propia Susana, que sufrió los golpes de la agresora, aportó su testimonio sobre los hechos. “Le abrí la puerta, conociendo cómo es, pero nunca pensé que me iba a agredir. Quedé shockeada, tengo flashes que no me acuerdo. Una no está acostumbrada a recibir golpes. Todavía estoy con licencia, no sé cómo voy a volver”, relató la directora, aún conmovida tras el episodio.

La denuncia por los hechos fue hecha en la Fiscalía de La Carlota. Hasta el momento, la madre de la auxiliar de limpieza se encuentra en libertad.

Ortiz expresó la preocupación de su familia ante esa situación. “Estamos un poco asustados”, afirmó el hombre, ante la posibilidad de una nueva agresión.

El caso permanece bajo investigación, mientras que las autoridades educativas esperan los movimientos de la Justicia y la mejoría del estado de la directora.