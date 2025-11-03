Crimen y Justicia

Murió un hombre en un tiroteo en Santa Fe y otros dos resultaron heridos

El hecho ocurrió este domingo al mediodía en el barrio Barranquitas, de la capital provincial

Guardar
Si bien fueron trasladados rápidamente
Si bien fueron trasladados rápidamente al hospital Cullen, uno había ingresado ya sin vida

El barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe fue escenario de un violento tiroteo que dejó como saldo un hombre muerto y dos personas heridas este domingo al mediodía.

La secuencia se desencadenó cuando residentes de la zona alertaron al 911 tras escuchar disparos, lo que motivó la rápida intervención policial. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a tres personas con impactos de bala, una de ellas en estado crítico.

Frente a esto, el personal del SIES brindó asistencia inmediata y dispuso el traslado urgente de los heridos al hospital José María Cullen.

Una vez en el centro de salud, se confirmó el deceso de uno de los heridos, identificado como Hugo Hernán Albornoz, un hombre de 46 años, quien ingresó sin vida al centro médico, de acuerdo con la información publicada por Rosario3.

Las otras dos víctimas sufrieron heridas en las piernas, aunque hasta el momento se desconocen la gravedad de sus lesiones. La investigación sobre las circunstancias y los responsables del tiroteo continuaba en curso.

Un tiroteo en Santa Fe
Un tiroteo en Santa Fe dejó como saldo una víctima fatal y dos heridos

En otro violento hecho ocurrido este domingo en Santa Fe, mataron a puñaladas a un futbolista de un club de la localidad de Pérez durante un cumpleaños.

El fallecimiento de Milton Sosa, un joven futbolista de 20 años que integraba tanto la Quinta como la Primera División del Club Bartolomé Mitre de la localidad santafesina de Pérez, conmocionó a la comunidad deportiva y vecinal.

La noticia fue confirmada por la propia institución a través de sus redes sociales, donde expresaron: “Lamentamos el fallecimiento y enviamos nuestras condolencias a la familia”. Sin embargo, el mensaje institucional omitió el dato central: el deportista perdió la vida tras recibir una puñalada durante la madrugada, en el marco de un cumpleaños.

El posteo del club de
El posteo del club de Pérez donde jugaba la víctima

La investigación, a cargo de la fiscal de Violencias Altamente Lesivas Geogina Pairolo, permitió reconstruir los hechos ocurridos alrededor de las 5.30, cuando Sosa y el presunto agresor, identificado como M. G. R., compartían un festejo en una vivienda situada en el cruce de Rearte y María Teresa, en el extremo sudoeste de Pérez.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, una discusión entre ambos fue lo que derivó en el ataque fatal que terminó con la vida del futbolista.

En consecuencia, el episodio desencadenó una rápida intervención policial. Tras recibir un llamado de alerta, agentes del Comando Radioeléctrico de Pérez acudieron al lugar del festejo. Al llegar, constataron que un grupo de personas ya trasladaba a Milton Sosa hacia el Hospital Municipal El Gurí de Pérez, donde ingresó sin signos vitales. Los testigos presentes en la escena señalaron a M. G. R. como el autor material del ataque, y los efectivos procedieron al secuestro de un cuchillo que habría sido utilizado en el hecho.

La situación se agravó cuando los policías detuvieron también al padre del presunto homicida, A. G. R., de 39 años, quien fue acusado de efectuar disparos de arma de fuego tras la agresión a Sosa. En el procedimiento, los agentes incautaron una pistola calibre .380 y varias vainas servidas. Ambos, padre e hijo, permanecen detenidos mientras avanza la investigación judicial.

Padre e hijo detenidos
Padre e hijo detenidos

El impacto del crimen se extendió más allá del círculo íntimo de la víctima. Según detallaron fuentes del caso a Infobae, allegados a Milton Sosa se dirigieron a la vivienda de los detenidos, ubicada a escasos metros del lugar donde se celebraba el cumpleaños, y prendieron fuego la casa en represalia.

La secuencia de violencia, que comenzó con una discusión y terminó con un homicidio, dos detenciones y un incendio, mantiene en vilo a la comunidad de Pérez y a la familia del joven deportista.

Temas Relacionados

Santa FeBarranquitasTiroteoHomicidiosÚltimas Noticias

Últimas Noticias

El otro crimen del country: comienza el juicio a la empleada doméstica acusada de matar a Roberto Wolfenson

El empresario murió estrangulado en su casa de La Delfina de Pilar a principios del año pasado. Este lunes Rosalía Soledad Paniagua se presenta ante los Tribunales de San Isidro para dar comienzo al proceso

El otro crimen del country:

Tragedia en José C. Paz: una familia destrozada luego de que una camioneta embistiera el auto en el que viajaban

Murió el matrimonio y la hija mayor, de 14 años, se encuentra internada en grave estado. Los otros dos menores quedaron al cuidado de la abuela. El conductor, de 23 años, está detenido acusado de doble homicidio culposo. El test de alcoholemia dio negativo, pero esperan los análisis para confirmar ese resultado

Tragedia en José C. Paz:

El video de la pelea con cuchillos en Necochea en la que fue asesinado un adolescente

Ocurrió frente al Casino. La víctima tiene 17 años y el homicida, que también es menor de edad, fue detenido

El video de la pelea

Femicidio en Monte Castro: detuvieron a la pareja de la mujer de hallada asesinada en su casa

El hombre, empleado ferroviario, había sido quien alertó a las autoridades. Está incomunicado

Femicidio en Monte Castro: detuvieron

Mataron a puñaladas a un futbolista de un club de la localidad santafesina de Pérez durante un cumpleaños

Milton Sosa, de 20 años, fue asesinado esta madrugada y hay dos sospechosos detenidos, que serían padre e hijo. Allegados a la víctima incendiaron la casa de los acusados

Mataron a puñaladas a un
DEPORTES
La sorpresiva decisión de Marcelo

La sorpresiva decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Gimnasia y en la previa del Superclásico con Boca

Los memes y reacciones de la derrota de River ante Gimnasia: críticas a Gallardo, burlas desde Boca y “justicia divina” de Maradona

El caótico final de la caída de River ante Gimnasia: la polémica del penal, el gesto de Salas que no se vio y el tiro atajado a Borja

Marcelo Torres, el verdugo de River: de la cantera de Boca a dar el golpe en el Monumental con un dorsal especial

Paulo Dybala falló un penal después de cuatro años en la caída de la Roma, se lesionó y se retiró entre lágrimas

TELESHOW
Las tiernas postales de Alexis

Las tiernas postales de Alexis Mac Allister en sus primeros días como padre de Alaia

Chris Martin de Coldplay sorprendió en vivo al aparecer junto a Tini Stoessel en Tecnópolis

La conmovedora aparición que vivió la viuda de Cacho Castaña: “Él me explicó cómo seguir”

Nicki Nicole, tras su separación de Lamine Yamal, dio un adelanto de su canción con Tan Biónica: “Que se calme este dolor”

El álbum de Florencia Peña durante sus vacaciones en República Dominicana: “Los mejores viajes siempre son juntos”

INFOBAE AMÉRICA

La belleza de la semana:

La belleza de la semana: 6 cuadros fundamentales en el Día del Artista Plástico Argentino

Zelensky anunció la recepción de sistemas de misiles estadounidenses Patriot “para proteger las infraestructuras clave” de Ucrania

Trinidad y Tobago redujo en un 82% los permisos de trabajo para venezolanos en medio de las tensiones con el régimen de Maduro

Violencia en Ecuador: el Ejército decomisó una ametralladora instalada en la terraza de una vivienda en Guayaquil

Estados Unidos y China analizan establecer una línea de comunicación militar para reducir las tensiones bilaterales