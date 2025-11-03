Murió un hombre en un tiroteo en Santa Fe y otros dos resultaron heridos

Si bien fueron trasladados rápidamente al hospital Cullen, uno había ingresado ya sin vida

El barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe fue escenario de un violento tiroteo que dejó como saldo un hombre muerto y dos personas heridas este domingo al mediodía.

La secuencia se desencadenó cuando residentes de la zona alertaron al 911 tras escuchar disparos, lo que motivó la rápida intervención policial. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a tres personas con impactos de bala, una de ellas en estado crítico.

Frente a esto, el personal del SIES brindó asistencia inmediata y dispuso el traslado urgente de los heridos al hospital José María Cullen.

Una vez en el centro de salud, se confirmó el deceso de uno de los heridos, identificado como Hugo Hernán Albornoz, un hombre de 46 años, quien ingresó sin vida al centro médico, de acuerdo con la información publicada por Rosario3.

Las otras dos víctimas sufrieron heridas en las piernas, aunque hasta el momento se desconocen la gravedad de sus lesiones. La investigación sobre las circunstancias y los responsables del tiroteo continuaba en curso.

En otro violento hecho ocurrido este domingo en Santa Fe, mataron a puñaladas a un futbolista de un club de la localidad de Pérez durante un cumpleaños.

El fallecimiento de Milton Sosa, un joven futbolista de 20 años que integraba tanto la Quinta como la Primera División del Club Bartolomé Mitre de la localidad santafesina de Pérez, conmocionó a la comunidad deportiva y vecinal.

La noticia fue confirmada por la propia institución a través de sus redes sociales, donde expresaron: “Lamentamos el fallecimiento y enviamos nuestras condolencias a la familia”. Sin embargo, el mensaje institucional omitió el dato central: el deportista perdió la vida tras recibir una puñalada durante la madrugada, en el marco de un cumpleaños.

El posteo del club de Pérez donde jugaba la víctima

La investigación, a cargo de la fiscal de Violencias Altamente Lesivas Geogina Pairolo, permitió reconstruir los hechos ocurridos alrededor de las 5.30, cuando Sosa y el presunto agresor, identificado como M. G. R., compartían un festejo en una vivienda situada en el cruce de Rearte y María Teresa, en el extremo sudoeste de Pérez.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, una discusión entre ambos fue lo que derivó en el ataque fatal que terminó con la vida del futbolista.

En consecuencia, el episodio desencadenó una rápida intervención policial. Tras recibir un llamado de alerta, agentes del Comando Radioeléctrico de Pérez acudieron al lugar del festejo. Al llegar, constataron que un grupo de personas ya trasladaba a Milton Sosa hacia el Hospital Municipal El Gurí de Pérez, donde ingresó sin signos vitales. Los testigos presentes en la escena señalaron a M. G. R. como el autor material del ataque, y los efectivos procedieron al secuestro de un cuchillo que habría sido utilizado en el hecho.

La situación se agravó cuando los policías detuvieron también al padre del presunto homicida, A. G. R., de 39 años, quien fue acusado de efectuar disparos de arma de fuego tras la agresión a Sosa. En el procedimiento, los agentes incautaron una pistola calibre .380 y varias vainas servidas. Ambos, padre e hijo, permanecen detenidos mientras avanza la investigación judicial.

Padre e hijo detenidos

El impacto del crimen se extendió más allá del círculo íntimo de la víctima. Según detallaron fuentes del caso a Infobae, allegados a Milton Sosa se dirigieron a la vivienda de los detenidos, ubicada a escasos metros del lugar donde se celebraba el cumpleaños, y prendieron fuego la casa en represalia.

La secuencia de violencia, que comenzó con una discusión y terminó con un homicidio, dos detenciones y un incendio, mantiene en vilo a la comunidad de Pérez y a la familia del joven deportista.