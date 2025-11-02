Mataron a puñaladas a un futbolista de un club de la localidad santafesina de Pérez durante un cumpleaños

El posteo del club de Pérez donde jugaba la víctima

Milton Sosa tenía 20 años y jugaba en la Quinta y en la Primera División de fútbol del Club Bartolomé Mitre de la localidad santafesina de Pérez. Esa institución fue la encargada este domingo de dar la triste noticia en las redes sociales: “Lamentamos el fallecimiento y enviamos nuestras condolencias a la familia”. Lo que no dijeron es que al chico lo mataron de una puñalada esta madrugada durante un cumpleaños.

Por el crimen de Milton hay dos detenidos: un sospechoso de 18 años, sindicado como el autor material del hecho, y su padre, de 39. Según el diario La Capital, la casa de los dos acusados fue incendiada por allegados a la víctima.

La causa la investiga la fiscal de Violencias Altamente Lesivas Geogina Pairolo.

Por el momento, de las circunstancias del hecho se ha conocido que Milton y su presunto homicida estaban compartiendo un festejo de cumpleaños cuando se desató una discusión alrededor de las 4 que terminó con el futbolista apuñalado y fallecido.

Padre e hijo detenidos

Tras un llamado a las autoridades, agentes Comando Radioeléctrico de Pérez llegaron a la propiedad donde se estaba haciendo el cumpleaños, ubicada en el cruce de Rearte y María Teresa, en el extremo sudoeste de la ciudad de Pérez.

Cuando arribaron ya había un grupo de personas que trasladaba a Milton hasta el Hospital Municipal El Gurí de Pérez, donde llegó sin signos vitales. Mientras tanto, los testigos identificaron al presunto agresor, a quien le secuestraron un cuchillo.

También los policías de Santa Fe se llevaron preso al padre del presunto homicida, acusado de haber efectuado disparos de arma de fuego luego de que su hijo apuñalara a Milton. Le incautaron una pistola calibre .380 y vainas servidas.

En tanto, tras el crimen, allegados a la víctima fueron hasta la casa de los detenidos, ubicada a unos metros de la propiedad donde se festejaba el cumpleaños, e incendiaron la vivienda.

Noticia en desarrollo