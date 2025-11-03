Crimen y Justicia

Horror en una zona rural de Misiones: mató a su mujer de un escopetazo y luego se quitó la vida

Ocurrió este domingo en Colonia Yacutinga. Claudia de Lisboa, de 41 años, habría sido asesinada por Omar Rozsinieski, de 68. Junto al cuerpo del presunto femicida encontraron un arma que será peritada

Guardar
Agentes de la Policía de
Agentes de la Policía de Misiones encontraron los cuerpos de la pareja en una vivienda rural de Colonia Yacutinga.

Un presunto femicidio seguido de suicidio tuvo lugar este fin de semana en una chacra de la localidad de Gobernador Roca, en el departamento San Ignacio, provincia de Misiones, y ahora el juez de Instrucción 2 de Jardín América, Roberto Sena, trabaja para intentar determinar las circunstancias en las que murieron Claudia de Lisboa, de 41 años, y Omar Rozsinieski, de 68.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho se conoció alrededor de las 15:45 de este domingo en Colonia Yacutinga, una zona rural ubicada a la vera de la ruta provincial N° 6.

Efectivos de la Comisaría de la Mujer de Gobernador Roca y de la Unidad Regional IX de Jardín América acudieron al lugar tras recibir un llamado al 911, el cual alertaba sobre supuestos disparos de arma de fuego dentro de una vivienda.

Al arribar, los uniformados encontraron el cuerpo sin vida de De Lisboa frente a la casa, con una herida de arma de fuego en el pecho.

Luego de un intenso rastrillaje por la zona, a unos 200 metros dentro de la misma propiedad, los agentes hallaron el cuerpo de Rozsinieski. El presunto femicida presentaba un disparo en la cabeza y, a un costado de su cuerpo, los efectivos encontraron una escopeta calibre .28. Será peritada.

En el lugar trabajaron personal de la División Policía Científica y el médico policial, quienes llevaron a cabo las pericias ordenadas por el juez Sena.

La investigación continúa bajo estrictas medidas judiciales para determinar la secuencia exacta del presunto femicidio.

Antecedente

El domingo pasado, una oficial de la Policía de Misiones fue asesinada a balazos por su expareja, quien también pertenecía a la misma institución, en un hecho ocurrido en la noche del domingo en la localidad de Comandante Andresito. El femicida se disparó instantes después del ataque.

La víctima fue identificada como la Oficial Ayudante Daiana Raquel Da Rosa, quien se desempeñaba en la Comisaría de la Mujer de Comandante Andresito. El autor del femicidio fue su expareja, el Oficial Ayudante Natanael Comes, quien pertenecía a la comisaría jurisdiccional de la misma localidad.

La víctima fue identificada como
La víctima fue identificada como Daiana Raquel Da Rosa, quien se desempeñaba en la Comisaría de la Mujer

De acuerdo con fuentes policiales, tras cometer el ataque, Comes se efectuó un disparo en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al hospital local, pero falleció minutos después a causa de la gravedad de la herida.

Fuentes de la investigación confirmaron que Daiana Da Rosa y Natanael Comes habían mantenido una relación de concubinato, la cual había finalizado meses atrás. Hasta el momento, no se registraban denuncias previas por violencia de género ni medidas judiciales vigentes relacionadas con el vínculo entre ambos.

Los investigadores no descartan que el ataque haya sido premeditado, dado que Comes habría ingresado al domicilio armado y con conocimiento de que su expareja se encontraba en el lugar.

En cuanto a la autopsia, el cuerpo de Da Rosa presentaba cinco heridas de bala en distintas partes del cuerpo. La cifra fue superior a la estimada inicialmente por los peritos que trabajaron en la escena, quienes habían reportado tres impactos.

Natanel Comas, el agresor, se
Natanel Comas, el agresor, se disparó después de asesinar a su ex

En este sentido, el análisis forense determinó que uno de los disparos alcanzó la zona de la clavícula de Da Rosa, lo que provocó un sangrado considerable. Asimismo, los otros balazos impactaron en la cabeza y otro superficial que habría intentado rematar a la víctima.

De la misma forma, los especialistas extrajeron restos de uno de los proyectiles del cuerpo de la víctima y, de acuerdo con los datos recabados hasta el momento, el mismo correspondía al arma reglamentaria de la propia oficial.

Por disposición de la Jefatura de Policía de Misiones, la Unidad Regional V quedó a cargo de la investigación, con la intervención de peritos de la Policía Científica y la supervisión del Juzgado de Instrucción en turno.

Temas Relacionados

MisionesFemicidiosColonia YacutingaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Fuerte polémica en la investigación del triple crimen de Florencio Varela por el pase al fuero federal

A contramano de las otras víctimas, la familia de Lara Gutiérrez impulsa una marcha para repudiar el nuevo curso de la investigación, hoy en manos del magistrado Jorge Rodríguez. Las duras observaciones del juez original del caso. Qué piensan las familias de Brenda y Morena

Fuerte polémica en la investigación

Atraparon a dos hermanos narcos en Chaco con 30 kilos de marihuana

Ambos fueron detenidos en un procedimiento que se llevó a cabo en la localidad de Juan José Castelli. Hay dos prófugos

Atraparon a dos hermanos narcos

Asaltaron a otro conductor de aplicación de viajes en La Plata bajo la modalidad del falso viaje

El joven de 26 años fue golpeado por un falso cliente que le robo la moto con la que trabaja. Ocurrió en la calle 163 entre 520 y 521 de la localidad de Melchor Romero

Asaltaron a otro conductor de

Condenaron a 10 años de prisión a un joven por dos ataques que dejaron cuatro heridos en Rosario

Los hechos sucedieron en los primeros días de noviembre del año pasado en el Parque Oeste

Condenaron a 10 años de

Robaron a un jubilado en La Plata y es el segundo hecho del que es víctima en menos de dos meses

El hombre de 83 años fue sorprendido por tres delincuentes mientras dormía. Le robaron dinero en efectivo y su camioneta

Robaron a un jubilado en
DEPORTES
Impacto en la F1: Ferrari

Impacto en la F1: Ferrari no le renovaría el contrato a Hamilton y buscaría reemplazarlo con otra figura

El guiño de la Fórmula 1 para Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Brasil y la expectativa por su renovación con Alpine

Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que se consagró campeón mundial de Rally Raid y buscará su segundo Dakar

La glamorosa historia de amor detrás de la propuesta de casamiento más romántica de la F1

El Monumental habló: el termómetro de los hinchas y los fuertes hits en la caída de River Plate ante Gimnasia

TELESHOW
Georgina Barbarossa habló de su

Georgina Barbarossa habló de su vínculo con Moria Casán a días de competir en la TV: “La quise mucho pero se cortó”

El accidente que provocó Cachete Sierra en Masterchef que alertó a Evangelina Anderson: “Casi me deja pelada”

Llega la gran noche de nuestro teatro musical, Los Premios Hugo

Luck Ra debutó en MasterChef Celebrity como reemplazo de La Joaqui y Wanda lo incomodó con una pregunta sobre su romance

Las tiernas postales de Alexis Mac Allister en sus primeros días como padre de Alaia

INFOBAE AMÉRICA

Crisis en Bolivia: el asesor

Crisis en Bolivia: el asesor de Rodrigo Paz alerta que la economía del país “está quebrada”

Seis imputados por el atentado a la fiscal general de Uruguay: investigan vínculo con banda vinculada a Marset

Por qué Estados Unidos elevó la alerta de viajes a Tanzania

Las siete etapas de la conciencia, el modelo de Wilfried Nelles que redefine el crecimiento personal y emocional

Las historias de los rehenes asesinados que Hamas devolvió a Israel: un soldado nacido en EEUU y otros dos militares