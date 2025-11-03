Horror en una zona rural de Misiones: mató a su mujer de un escopetazo y luego se quitó la vida

Agentes de la Policía de Misiones encontraron los cuerpos de la pareja en una vivienda rural de Colonia Yacutinga.

Un presunto femicidio seguido de suicidio tuvo lugar este fin de semana en una chacra de la localidad de Gobernador Roca, en el departamento San Ignacio, provincia de Misiones, y ahora el juez de Instrucción 2 de Jardín América, Roberto Sena, trabaja para intentar determinar las circunstancias en las que murieron Claudia de Lisboa, de 41 años, y Omar Rozsinieski, de 68.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho se conoció alrededor de las 15:45 de este domingo en Colonia Yacutinga, una zona rural ubicada a la vera de la ruta provincial N° 6.

Efectivos de la Comisaría de la Mujer de Gobernador Roca y de la Unidad Regional IX de Jardín América acudieron al lugar tras recibir un llamado al 911, el cual alertaba sobre supuestos disparos de arma de fuego dentro de una vivienda.

Al arribar, los uniformados encontraron el cuerpo sin vida de De Lisboa frente a la casa, con una herida de arma de fuego en el pecho.

Luego de un intenso rastrillaje por la zona, a unos 200 metros dentro de la misma propiedad, los agentes hallaron el cuerpo de Rozsinieski. El presunto femicida presentaba un disparo en la cabeza y, a un costado de su cuerpo, los efectivos encontraron una escopeta calibre .28. Será peritada.

En el lugar trabajaron personal de la División Policía Científica y el médico policial, quienes llevaron a cabo las pericias ordenadas por el juez Sena.

La investigación continúa bajo estrictas medidas judiciales para determinar la secuencia exacta del presunto femicidio.

Antecedente

El domingo pasado, una oficial de la Policía de Misiones fue asesinada a balazos por su expareja, quien también pertenecía a la misma institución, en un hecho ocurrido en la noche del domingo en la localidad de Comandante Andresito. El femicida se disparó instantes después del ataque.

La víctima fue identificada como la Oficial Ayudante Daiana Raquel Da Rosa, quien se desempeñaba en la Comisaría de la Mujer de Comandante Andresito. El autor del femicidio fue su expareja, el Oficial Ayudante Natanael Comes, quien pertenecía a la comisaría jurisdiccional de la misma localidad.

La víctima fue identificada como Daiana Raquel Da Rosa, quien se desempeñaba en la Comisaría de la Mujer

De acuerdo con fuentes policiales, tras cometer el ataque, Comes se efectuó un disparo en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al hospital local, pero falleció minutos después a causa de la gravedad de la herida.

Fuentes de la investigación confirmaron que Daiana Da Rosa y Natanael Comes habían mantenido una relación de concubinato, la cual había finalizado meses atrás. Hasta el momento, no se registraban denuncias previas por violencia de género ni medidas judiciales vigentes relacionadas con el vínculo entre ambos.

Los investigadores no descartan que el ataque haya sido premeditado, dado que Comes habría ingresado al domicilio armado y con conocimiento de que su expareja se encontraba en el lugar.

En cuanto a la autopsia, el cuerpo de Da Rosa presentaba cinco heridas de bala en distintas partes del cuerpo. La cifra fue superior a la estimada inicialmente por los peritos que trabajaron en la escena, quienes habían reportado tres impactos.

Natanel Comas, el agresor, se disparó después de asesinar a su ex

En este sentido, el análisis forense determinó que uno de los disparos alcanzó la zona de la clavícula de Da Rosa, lo que provocó un sangrado considerable. Asimismo, los otros balazos impactaron en la cabeza y otro superficial que habría intentado rematar a la víctima.

De la misma forma, los especialistas extrajeron restos de uno de los proyectiles del cuerpo de la víctima y, de acuerdo con los datos recabados hasta el momento, el mismo correspondía al arma reglamentaria de la propia oficial.

Por disposición de la Jefatura de Policía de Misiones, la Unidad Regional V quedó a cargo de la investigación, con la intervención de peritos de la Policía Científica y la supervisión del Juzgado de Instrucción en turno.