La autopsia a la policía asesinada por su ex pareja en Misiones reveló que fue atacada con su propia arma

El hecho ocurrió el domingo por la noche, cuando el agresor se presentó en la casa de su ex

Los resultados preliminares de las autopsias realizadas a Daiana Raquel Da Rosa y Natanael Comes revelaron detalles hasta ahora desconocidos sobre el femicidio ocurrido en la localidad de Comandante Andresito, provincia de Misiones. Así, se descubrió que la víctima fue asesinada con su propia arma reglamentaria.

En el caso del cuerpo de la joven oficial de Policía, este presentaba cinco heridas de bala en distintas partes del cuerpo. La cifra fue superior a la estimada inicialmente por los peritos que trabajaron en la escena, quienes habían reportado tres impactos.

En este sentido, el análisis forense determinó que uno de los disparos alcanzó la zona de la clavícula de Da Rosa, lo que provocó un sangrado considerable. Asimismo, los otros balazos impactaron en la cabeza y otro superficial que habría intentado rematar a la víctima.

De la misma forma, los especialistas extrajeron restos de uno de los proyectiles del cuerpo de la víctima y, de acuerdo con los datos recabados hasta el momento, ese proyectil correspondía al arma reglamentaria de la propia oficial.

El joven asesinó a su ex pareja con el arma reglamentaria de ella

Según información proporcionada por voceros vinculados a la investigación a El Territorio, todo parecería indicar que Comes había llegado al domicilio de su expareja sin portar su propia arma. No obstante, todavía restaría reconstruir cómo habría sido la mecánica en la que el también agente se habría apoderado del arma de su ex pareja.

En cuanto a la autopsia practicada del presunto agresor, el informe forense indicó que presentaba un único disparo en la cabeza, lesión que le causó la muerte mientras recibía atención médica en un centro asistencial de la localidad.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, basada en testimonios de vecinos y en la labor de la Policía de Misiones, apuntaría que el episodio se desencadenó poco después de las 21:00 horas del domingo en la vivienda de Da Rosa, ubicada en el barrio 80 Viviendas.

Ambos habían sido pareja, pero hacía tiempo que habían finalizado su relación. Sin embargo, se confirmó que mantenían contacto por desempeñarse en distintas dependencias de la misma fuerza en Andresito.

El agente policial grabó un video antes de dispararse

Aparentemente, Comes habría llegado a la casa de su ex pareja cerca de las 21:45 horas y, tras reprocharle una supuesta nueva relación con otro integrante de la fuerza, se produjo una discusión que derivó en el desenlace fatal. El incidente fue alertado por los vecinos, quienes alertaron al Centro Integral de Operaciones (CIO 911), tras haber escuchado gritos y pedidos de auxilio.

Al arribar, los efectivos fueron recibidos con disparos de arma de fuego efectuados por el oficial Comes, quien se encontraba dentro del inmueble. Luego de ingresar, los agentes hallaron a la mujer sin vida, con heridas de bala en el torso y el cuello.

Previo a esto, se supo que el acusado había grabado un video, con un mensaje dirigido a sus compañeros de la fuerza de seguridad. “Lamento mucho lo que hice. Son un excelente grupo, una excelente compañía. Estoy arrepentido por lo que hice, pero ya está, ya es tarde. Yo sé lo que me espera”, expresó el agente, según las declaraciones que fueron recopiladas por el medio MDZ.

Hasta el momento, no se ha podido establecer si existió algún tipo de comunicación o acuerdo previo para encontrarse esa noche en la vivienda de la joven, o si el agresor irrumpió de manera imprevista. Sin embargo, las autoridades señalaron que no se registraban denuncias previas por violencia de género.

El crimen generó consternación tanto en el ámbito policial como en la comunidad de Comandante Andresito, debido a que la víctima era reconocida por su compromiso con la atención a mujeres en situación de violencia.