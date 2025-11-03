El daño que reveló la pericia psicológica a la víctima de una violación grupal en Once

Larrea al 300, la cuadra donde ocurrió el hecho

El Tribunal Oral N°22 comenzará, este 6 de noviembre, el juicio por la brutal violación grupal cometida el 14 de abril de 2024 en una fiesta en Once, un hecho esclarecido por la fiscal Mónica Cuñarro. De acuerdo a su investigación, al menos cinco sospechosos se turnaron para abusar de una mujer de 22 años oriunda de la zona sur del Conurbano en un departamento en la calle Larrea al 300.

De acuerdo al relato de la víctima, una de las pruebas clave en el caso, tres hombres la habían invitado al lugar. Sabía que eran oriundos de Perú, hermanos entre sí. “Los Josecitos”, los llamaba. Ya en el departamento, bebieron. Luego, hubo cocaína. Al menos otros dos hombres llegarían al lugar en las horas siguientes. Le convidaron a la invitada “a ver si levanta un poco”, dijo uno de ellos, de acuerdo a la recostrucción del hecho.

La víctima logró escapar en la mañana del lunes siguiente, tras alertar a un amigo con una story de WhatsApp, la Policía de la Ciudad llegó al lugar para detener a los primeros sospechosos. La mujer fue atendida en el hospital Ramos Mejía, donde se detectaron lesiones compatibles con un abuso sexual. Se hallaron rastros genéticos de dos de los acusados.

Así, Yoel, Eddinson, Florentino y Fermín Acosta Chapoñan -este último huyó a Perú y fue extraditado este año- enfrentarán al Tribunal N°22 acusados de los delitos de la privación ilegítima de la libertad y el abuso sexual con acceso carnal de la víctima, con una larga lista de agravantes: la intervención de dos o más personas, el empleo de estupefacientes y el grave daño a la salud mental de la víctima.

Una pericia psicológica, ordenada por Cuñarro al Cuerpo Médico Forense, fue clave para fundamentar este último punto.

La pericia psicológica

“Asimismo, cobra relevancia el resultado del peritaje psicológico realizado respecto de la víctima, en el que se concluyó que la misma cursa un cuadro clínico de trastorno por estrés postraumático -daño psíquico- asociado de manera causal a los hechos denunciados e investigados”, asegura uno de los pedidos de elevación a juicio del caso escritos por la fiscal Cuñarro.

El reporte habla de “un profundo malestar anímico” sufrido por la víctima, con situaciones que pusieron en riesgo su vida en múltiples ocasiones. “Le cuesta conciliar el sueño y mantenerlo, no logrando dormir más de dos horas de corrido… Asimismo, hace referencia a presentar recuerdos intrusivos persistentes", continúa el reporte citado por la fiscal.

Los resultados, aseguró el Cuerpo Médico Forense, destacaron que el trauma detectado responde “de manera inequívoca a los hechos que la víctima sufrió y que no poseía daños psíquicos anteriores”.

Se descartó, por otra parte, cualquier tipo de fabulación.

El Hospital José María Ramos Mejía, donde fue atendida la víctima

El prófugo y el desconocido

El 27 de marzo último, el 3° Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao aceptó el pedido de extradición de Fermín Acosta Chapoñan, dos semanas después de recibir el planteo emitido por el Juzgado N°28 de CABA. El tratado entre ambos países que facilita el intercambio de detenidos.

Nacido en la ciudad de Chiclayo, con un documento argentino número 94 millones, 29 años de edad, y un viejo domicilio registrado en San Telmo, habría abusado de la víctima al mismo tiempo que otros dos de sus hermanos, vinculados al negocio de los taxis, en puntos como el baño del departamento de la calle Larrea.

También, habría amenazado a la víctima para lograr su impunidad. “Si bien es cierto que luego la víctima pudo utilizar su teléfono y enviar el mensaje que logró su rescate, de su relato se desprende con claridad que previo a ello se vio obligada por Fermín a enviar un mensaje a sus contactos diciendo que se encontraba bien y que al intentar irse, Florentino Acosta Chapoñan la amenazó de muerte”.

Hay, también, un quinto supuesto abusador, apodado “El Rasta” en la trama, a quien se conoce por el relato de la joven de la zona sur. Fermín le habría abierto la puerta del departamento. Su nombre se desconoce hasta hoy.